Sandali alla schiava o gladiator? Ecco le scarpe estive che danno un tocco sensuale a ogni look

Fashion 21 luglio 2026

Alti o bassi, multilistini o effetto cage, sono tra i summer essential da mettere assolutamente in valigia

Di Valeria Boraldi

Zimmermann, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Con la bella stagione le scarpe aperte diventano essenziali. Tra queste, un posto d’onore è riservato ai sandali alla schiava. Ma se da un lato il nome continua a far discutere (c’è chi preferisce chiamarli sandali da gladiatore oppure spartiates o ancora chi usa un più neutro greek sandals), dall’altro la loro coolness rimane intatta. Con cinturini alla caviglia o multilistini intrecciati, questi sandali assicurano un effetto super sensuale alle gambe abbronzate. Un'estetica gipsy che strizza l'occhio anche allo stile hippie e che si sposa perfettamente con la voglia di leggerezza di queste settimane. Ecco i modelli da non perdere per vivere un'estate 2026 alla romana. E no, non stiamo parlando di cucina. Sandali alla schiava bassi con fascette larghe

Da sinistra: Celine; Alex Rivière Studio x Manebí; Prada

Iper flat oppure con un leggero plateau. I sandali da gladiatore non possono mancare nel guardaroba estivo delle trendsetter. Versatili e funzionali, si indossano sotto bermuda dal taglio classico, ma anche abbinati a pantaloni leggeri in versione ankle cropped. Celine li propone marrone scuro con lettering logo laterale sulla suola di gomma. Più minimal i modelli nati dalla collaborazione del brand Manebì con la designer ed influencer Alex Rivière: in cuoio con cinturino alla caviglia e fascetta intorno all’alluce, si portano con chemisier in lino e sono perfetti per le vacanze al mare. Si vira verso il testa di moro con il sandalo di Prada che mescola l’effetto cage all’estetica fisherman. Una scarpa dal carattere casual e funzionale, che si indossa anche in autunno in combo con calzette colorate. I sandali alla schiava con cinturini alla caviglia

Da sinistra: Valentino Garavani; Mango; Ancient Greek Sandals

I gladiator sandals con cinturini che non vanno oltre la caviglia sono comodi e semplici da indossare, perfetti per look casual chic e sotto "combo garanzia" come canotta e shorts di jeans. Per Valentino Garavani devono essere ricoperti di borchie dai riflessi platino, come accade nell’iconico modello Rockstud. La proposta di Mango con fascette in cuoio e fibbie dorate calza il piede alla perfezione ed è un vero passepartout. Brillante il modello di Ancient Greek Sandals: la nuance platino sui listini lisci regala all’accessorio un tocco regale, perfetto per farlo risplendere sotto lunghi caftani svolazzanti. Sandali da gladiatore al ginocchio

Da sinistra: Emilio Pucci; Gianvito Rossi; MVP Wardrobe

Si arrampicano sul polpaccio fino al ginocchio, con listini che formano quasi una griglia: il cosiddetto “effetto cage”. Questa tipologia di sandali alla schiava è perfetta sotto minidress dai tessuti impalpabili e per mettere in risalto gambe da fenicottero. Per look in stile Coachella e per le cool girl che amano la comodità senza rinunciare a sentirsi sexy. Ci sono quelli neri di Emilio Pucci in pelle scamosciata, dalle linee raffinate e ricoperti di perle rosse o ton-sur-ton. Si respira invece una ventata di atmosfera marocchina con gli Zaira Gladiator di Gianvito Rossi, grazie alla modalità di intreccio dei materiali tipica di quel territorio, con i cinturini di pelle impreziositi dalle impunture dei listini di camoscio. Luminoso il modello di MVP Wardrobe, che unisce listini e laccetti che si allacciano sul retro, ideale per dare vita a look glamour for day&night. I sandali alla schiava "lace up"

Da sinistra: Missoni; Saint Laurent; Isabel Marant