Sandali alla schiava o gladiator? Ecco le scarpe estive che danno un tocco sensuale a ogni look

Zimmermann, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Con la bella stagione le scarpe aperte diventano essenziali. Tra queste, un posto d’onore è riservato ai sandali alla schiava. Ma se da un lato il nome continua a far discutere (c’è chi preferisce chiamarli sandali da gladiatore oppure spartiates o ancora chi usa un più neutro greek sandals), dall’altro la loro coolness rimane intatta. Con cinturini alla caviglia o multilistini intrecciati, questi sandali assicurano un effetto super sensuale alle gambe abbronzate. Un'estetica gipsy che strizza l'occhio anche allo stile hippie e che si sposa perfettamente con la voglia di leggerezza di queste settimane. Ecco i modelli da non perdere per vivere un'estate 2026 alla romana. E no, non stiamo parlando di cucina.
Sandali alla schiava bassi con fascette larghe
Da sinistra: Celine; Alex Rivière Studio x Manebí; Prada
Iper flat oppure con un leggero plateau. I sandali da gladiatore non possono mancare nel guardaroba estivo delle trendsetter. Versatili e funzionali, si indossano sotto bermuda dal taglio classico, ma anche abbinati a pantaloni leggeri in versione ankle cropped. Celine li propone marrone scuro con lettering logo laterale sulla suola di gomma. Più minimal i modelli nati dalla collaborazione del brand Manebì con la designer ed influencer Alex Rivière: in cuoio con cinturino alla caviglia e fascetta intorno all’alluce, si portano con chemisier in lino e sono perfetti per le vacanze al mare. Si vira verso il testa di moro con il sandalo di Prada che mescola l’effetto cage all’estetica fisherman. Una scarpa dal carattere casual e funzionale, che si indossa anche in autunno in combo con calzette colorate.
I sandali alla schiava con cinturini alla caviglia
Da sinistra: Valentino Garavani; Mango; Ancient Greek Sandals
I gladiator sandals con cinturini che non vanno oltre la caviglia sono comodi e semplici da indossare, perfetti per look casual chic e sotto "combo garanzia" come canotta e shorts di jeans. Per Valentino Garavani devono essere ricoperti di borchie dai riflessi platino, come accade nell’iconico modello Rockstud. La proposta di Mango con fascette in cuoio e fibbie dorate calza il piede alla perfezione ed è un vero passepartout. Brillante il modello di Ancient Greek Sandals: la nuance platino sui listini lisci regala all’accessorio un tocco regale, perfetto per farlo risplendere sotto lunghi caftani svolazzanti.
Sandali da gladiatore al ginocchio
Da sinistra: Emilio Pucci; Gianvito Rossi; MVP Wardrobe
Si arrampicano sul polpaccio fino al ginocchio, con listini che formano quasi una griglia: il cosiddetto “effetto cage”. Questa tipologia di sandali alla schiava è perfetta sotto minidress dai tessuti impalpabili e per mettere in risalto gambe da fenicottero. Per look in stile Coachella e per le cool girl che amano la comodità senza rinunciare a sentirsi sexy. Ci sono quelli neri di Emilio Pucci in pelle scamosciata, dalle linee raffinate e ricoperti di perle rosse o ton-sur-ton. Si respira invece una ventata di atmosfera marocchina con gli Zaira Gladiator di Gianvito Rossi, grazie alla modalità di intreccio dei materiali tipica di quel territorio, con i cinturini di pelle impreziositi dalle impunture dei listini di camoscio. Luminoso il modello di MVP Wardrobe, che unisce listini e laccetti che si allacciano sul retro, ideale per dare vita a look glamour for day&night.
I sandali alla schiava "lace up"
Da sinistra: Missoni; Saint Laurent; Isabel Marant
I sandali da gladiatore flat con lacci lunghi si modulano intorno alla gamba a seconda delle nostre esigenze e strizzano lontanamente l’occhio al balletcore. Versatili e très chic sotto minigonne di jeans o miniabiti in Sangallo sono la quintessenza dell’estate. Missoni sceglie le tonalità verde e petrolio per donare energia a un sandalo leggero e dalle linee raffinate. Il modello effetto cage in camoscio color tabacco di Saint Laurent sa essere super fancy ed essenziale, soprattutto se allacciato intorno alla caviglia. Il tocco dolce? La punta a mandorla. Finiture con nappine e un delicato effetto contrasto black&gold, invece, per i sandali high-cut di Isabel Marant, perfetti per danzare sotto le stelle in combo con un minidress leggero.
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