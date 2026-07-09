Infradito con il tacco, è il momento di sfoggiare le it-shoe dell’estate 2026

fashion 09 luglio 2026

Facili da indossare, stanno bene (quasi) con tutto e sono il must-have assoluto di stagione. Parola di it-girl

Di Valeria Boraldi

Street style - Credits: Getty Images

Connubio tra tendenze e stile casual, racchiudono l’attitudine dei sandali eleganti, ma la vocazione alla comodità della flip-flop, le infradito con il tacco, cugine dei modelli flat, sono diventate uno dei must-have dell’estate. Protagoniste dei guardaroba più modaioli, pronte a dare vita a look effortless chic, perfette per vivere giornate al mare, ma anche in città, queste calzature estive hanno scatenato una vera e propria mania: non c’è it-girl che non ne possegga almeno un paio. Tra kitten heel, slingback e zeppe, le infradito con il tacco sono le reginette indiscusse dell’estate 2026. Stanno facendo breccia anche nel vostro cuore? Allora vale la pena capire su quali modelli puntare e come indossarle. Nere con tacco kitty

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Dolce&Gabbana - Courtesy Press Office

Quando fa caldo, ma i pranzi con le amiche non possono aspettare, ecco che una t-shirt bianca è la scelta migliore. Slim fit e dalle linee semplici, cade a pennello sopra gonne lunghe e a sigaretta, per una combo che strizza gli occhi agli anni ’90. In Friends, Rachel Green avrebbe apprezzato. E ai piedi? Qualcosa da infilare in pochi secondi, come le infradito con il tacco Dolce&Gabbana nere in vernice. Perfette per portare un fancy touch a mise casual. Bianche e slingback

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Calvin Klein - Courtesy Press Office

Il cinturino che abbraccia la caviglia è il dettaglio che rende le infradito con il tacco ancora più comode e chic. Le slingback bianche tutte listini di Calvin Klein comunicano sensazioni di comfort e funzionalità, pronte a definire look casual e disinvolti. Ideali sotto mise total white che vestono la figura con capi ampi e dai volumi oversize, tra blazer estivi dal taglio asimmetrico e pantaloni capri ampi e leggeri. Alla schiava, tra fiocchi e snake strap

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Rene Caovilla - Courtesy Press Office

Salgono sinuosi sulla gamba, decorando i polpacci con nastri da allacciare in bow romantici ispirati al balletcore o cinturini a serpente. Sono i sandali alla schiava, che diventano veri e propri gioielli, ideali per accompagnare capi dall’allure ricercata. Per vivere una sparkling summer season all’insegna di un’eleganza audace è perfetto l’iconico Serpente Spark di Rene Caovilla, che splende con i suoi cristalli taglio baguette sotto minidress dalle linee pulite. Colori e decori

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Cult Gaia - Courtesy Press Office

L’estate, con le sue nuance allegre ispirate all’arcobaleno, cattura cuore e mente degli animi più estrosi. Come quelli che - seguendo le vibe tipiche di un flaneur - conquistano lo street style delle vie più glamour con capi e accessori che non passano inosservati. Ecco, allora, decorazioni floreali e materiali come il jelly, che riecheggiano la parola “estate” e ci fanno tuffare nel mood vacanziero. Tra questi, non mancano le infradito con il tacco iper colorate. Un esempio? Quelle rosso fiammante Cult Gaia - un vero bouquet che sboccia ai nostri piedi - perfette sotto look chiari e dalle linee minimal, ma anche elementi disruptive sotto felpe e pantaloni della tuta. Nere con zeppa

Da sinistra: Street Style - Credits Getty Images; Prada - Courtesy Press Office