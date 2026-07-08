Ventagli 2026, il trucco per abbinarli come Deva Cassel 

fashion 08 luglio 2026

Più che semplice oggetto pratico per sfuggire dal caldo, il ventaglio è l’accessorio chic per eccellenza di questa stagione e la figlia di Monica Bellucci ci insegna come indossarlo con stile

Di Claudia Ricifari

Deva Cassel - Credits: Immagini tratte dal profilo Instagram di Monica Bellucci

Ventagli, in estate. Avanguardia pura, direbbe l’iconica Miranda Priestly. Eppure, l’accessorio di stagione per antonomasia non è mai stato così di tendenza. Complice anche la recente apparizione di Deva Cassel a Parigi per la sfilata Haute Couture di Dior. Per l’occasione, la figlia di Monica Bellucci ha indossato un outfit apparentemente semplice, ma ricco di dettagli e omaggi. Prima di tutto alla mamma. La camicia bianca dal taglio maschile, indossata in modo informale, sbottonata fino alla vita lasciando che una profonda scollatura a V desse quel tocco di sensualità, sembra un riferimento ad alcuni look proprio dell’attrice italiana sul red carpet. Ma non solo. La gonna nera in tessuto satinato, con drappeggi che creano uno spacco su cui campeggia una cascata di fiori di mughetto a dare verticalità, chiara citazione a Monsieur Dior e alla passione che nutriva per questi boccioli. A completare il look un paio di sandali, sempre neri, e un ventaglio corvino dalle pieghe plissettate. E proprio questo dettaglio dona un tocco di eleganza retrò all’intero look, perfetto per le pose a favore di fotografi. Come abbinare il ventaglio: il segreto da copiare a Deva Cassel Il ventaglio dona quel je ne sais quoi all’outfit, rendendolo immediatamente sofisticato. Il trucco per abbinarlo è quello di scegliere un modello neutro. Quello di Deva Cassel è nero e plissettato, in stile giapponese. Arricchisce il look senza appesantirlo. Dunque, più l’abbigliamento ha un’identità ben definita, meno deve essere sgargiante l’accessorio, che quindi accompagnerà e completerà l’insieme con coerenza.

Deva Cassel - Credits: Courtesy Press Office

Come abbinare il ventaglio: idee dallo streetstyle Ma Deva Cassel non è l’unica ad aver colto il potere glamour del ventaglio. Complice l’ondata di caldo delle scorse settimane, fuori dalle sfilate di Parigi e Milano, ma anche agli eventi mondani, il ventaglio è il dettaglio che ha unito utile e dilettevole. I modelli da indossare di giorno sono semplici e dallo stile classico, quasi sportivo. Anche in questo caso il segreto per abbinarlo va di pari passo con il resto dell’outfit. Può essere ton sur ton o a contrasto, magari abbinato alla borsa o alle scarpe (non a entrambi, per non cadere nella banalità).

Da sinistra a destra, Lena Meckel, Nicky Passarella e Ginta durante l’Haute Couture FW 26-27 - Credits: Getty Images

Il ventaglio da sera Diametralmente opposto l’utilizzo che se ne può fare la sera o in occasioni particolarmente eleganti. In tal caso, il ventaglio diventa l’accessorio che deve catalizzare l’attenzione. Un dettaglio che aumenta il senso di mistero, da muovere con fare suadente e consapevole. Sì, quindi, a ventagli-gioiello o a modelli più ricchi di pizzi e applicazioni. Il segreto, però, è saper sempre controbilanciare l’insieme del look, senza mai strafare. L’equilibrio del totale è quello che fa la differenza.