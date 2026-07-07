Haute Couture, le star che hanno acceso il front row parigino

C'è una passerella che corre parallela a quella delle collezioni di Haute Couture, che come di consueto torna a far parlare l’alta moda parigina anche attraverso il suo front row. Una passerella di celebrità, dove i codici delle maison, le citazioni d’archivio e le pose dei divi e delle dive danno la direzione alle prossime tendenze di stile. Da Dior, riflettori puntati su Deva Cassel, impeccabile in bianco e nero con un ventaglio chic; da Chanel, per la seconda sfilata couture di Matthieu Blazy, il front row ha riunito alcune delle figure più iconiche del cinema e della moda internazionale, tra cui Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi; mentre ieri da Schiaparelli Bad Bunny ha catalizzato l'attenzione con un completo couture color giallo burro firmato Daniel Roseberry, impreziosito da dettagli simbolici e un accessorio controverso. Un palcoscenico globale dove moda, spettacolo e cultura si sono parlati, più che mai.

Deva Cassel accende il front row di Dior

Alla sfilata Dior Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 Deva Cassel è stata tra le ospiti più fotografate del front row. Il suo look Dior era composto da una camicia bianca dal taglio maschile, lasciata sbottonata fino alla vita – che ha il sapore di una citazione di alcuni dei look più iconici della madre Monica Bellucci – e da una gonna nera drappeggiata a vita alta con una cascata di fiori bianchi, omaggio a uno dei simboli preferiti di Christian Dior. E poi, il ventaglio nero, uno degli accessori più interessanti del look, per fronteggiare il caldo con un gusto rétro.

Un'eleganza in contrasto rispetto a Deva Cassel quella sfoggiata da Sabrina Carpenter, ospite del brand con un abito midi bianco in pizzo avorio con un accento romantico e fiabesco: lo scollo drappeggiato a V, la lavorazione in pizzo semi-trasparente sovrapposta a una sottoveste tono su tono, le applicazioni floreali e gli inserti piumati. Particolarmente apprezzato il beauty look: la cantante ha abbandonato il suo abituale styling voluminoso per due trecce morbide legate da nastri bianchi, con frangia a tendina e make-up luminoso e naturale: delicata ma couture.