Haute Couture, le star che hanno acceso il front row parigino

Catherine Deneuve partecipa alla sfilata Chanel Haute Couture Autunno/Inverno 2026/2027 nell’ambito della Settimana della Moda di Parigi, il 7 luglio 2026 a Parigi, in Francia - Credits: Getty Images
C'è una passerella che corre parallela a quella delle collezioni di Haute Couture, che come di consueto torna a far parlare l’alta moda parigina anche attraverso il suo front row. Una passerella di celebrità, dove i codici delle maison, le citazioni d’archivio e le pose dei divi e delle dive danno la direzione alle prossime tendenze di stile. Da Dior, riflettori puntati su Deva Cassel, impeccabile in bianco e nero con un ventaglio chic; da Chanel, per la seconda sfilata couture di Matthieu Blazy, il front row ha riunito alcune delle figure più iconiche del cinema e della moda internazionale, tra cui Vanessa Paradis e Charlotte Casiraghi; mentre ieri da Schiaparelli Bad Bunny ha catalizzato l'attenzione con un completo couture color giallo burro firmato Daniel Roseberry, impreziosito da dettagli simbolici e un accessorio controverso. Un palcoscenico globale dove moda, spettacolo e cultura si sono parlati, più che mai.
Deva Cassel accende il front row di Dior
Alla sfilata Dior Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 Deva Cassel è stata tra le ospiti più fotografate del front row. Il suo look Dior era composto da una camicia bianca dal taglio maschile, lasciata sbottonata fino alla vita – che ha il sapore di una citazione di alcuni dei look più iconici della madre Monica Bellucci – e da una gonna nera drappeggiata a vita alta con una cascata di fiori bianchi, omaggio a uno dei simboli preferiti di Christian Dior. E poi, il ventaglio nero, uno degli accessori più interessanti del look, per fronteggiare il caldo con un gusto rétro.
Un'eleganza in contrasto rispetto a Deva Cassel quella sfoggiata da Sabrina Carpenter, ospite del brand con un abito midi bianco in pizzo avorio con un accento romantico e fiabesco: lo scollo drappeggiato a V, la lavorazione in pizzo semi-trasparente sovrapposta a una sottoveste tono su tono, le applicazioni floreali e gli inserti piumati. Particolarmente apprezzato il beauty look: la cantante ha abbandonato il suo abituale styling voluminoso per due trecce morbide legate da nastri bianchi, con frangia a tendina e make-up luminoso e naturale: delicata ma couture.
Da sinistra a destra, Deva Cassel e Sabrina Carpenter - Credits: Getty Images; Immagini tratte dal profilo Instagram di Monica Bellucci
Il front row effortless chic di Chanel
A illuminare Chanel è stata tra tutte Charlotte Casiraghi, che ha sorpreso scegliendo una strada all’apparenza opposta rispetto all'idea tradizionale di alta moda: niente abiti scultorei o tailleur gioiello, ma un look raffinato costruito su capi apparentemente quotidiani. L'ambassador della maison è arrivata al Grand Palais indossando una camicia azzurra a righe sottili di ispirazione maschile, jeans scuro dal taglio morbido e rilassato e slingback nere con tacco alto. L’unico accento cromatico dell'outfit, la vistosa borsa Chanel color rosso ciliegia. A completare il look, gioielli discreti con richiami alla doppia C di Chanel e una bellezza naturale, enfatizzata dai capelli portati sciolti con uno styling morbido e leggermente vaporoso, effetto effortless chic.
Pochi elementi, ma studiati, per Vanessa Paradis che al défilé Chanel Haute Couture al Grand Palais ha indossato un top nude color cipria con profondo scollo a V e schiena scoperta, un paio di pantaloni palazzo neri extra wide dalla linea fluida e rilassata e un foulard crema rigato nei toni del verde menta e del bordeaux annodato sui fianchi, trasformato in una cintura improvvisata. Un'eleganza libera e disinvolta. E poi due presenze simboliche legate storicamente a Chanel e a Parigi: Inès de La Fressange con un look sobrio e sofisticato composto da giacca e pantaloni bianchi sartoriali, camicia total white abbottonata fino all’ultimo, infradito gioiello e mini bag gioello con base in rafia; e poi Catherine Deneuve, emblema dell'eleganza francese senza tempo, sofisticata, discreta e mai eccessiva; per lei pantaloni lunghi neri portati con naturalezza su scarpe basse con scollo a V, una maglia rosso accesso iridescente, capelli raccolti e occhiali da sole. Due stili parisien chic che confermano la forza di quell’eleganza senza tempo della Ville Lumière.
Da sinistra a destra, Charlotte Casiraghi, Inès de La Fressange e Vanessa Paradis - Credits: Getty Images
Bad Bunny e la cravatta-treccia di Schiaparelli
A scatenare i flash ieri, nella prima giornata di défilé, è stato Bad Bunny, che alla sfilata Schiaparelli Haute Couture Autunno/Inverno 2026-2027 in Place Vendôme a Parigi, è stato uno dei protagonisti assoluti con un completo doppiopetto butter yellow realizzato su misura da Daniel Roseberry, pantaloni ampi coordinati, camicia in seta bianca e stivali da cowboy. Il pezzo forte era la giacca, decorata con spille e broche dorate con i simboli storici di Schiaparelli, come l'occhio e la serratura.
Il tocco alla “Bad” nel look? Occhiali oversize e orecchino a cerchio in oro. Ma il dettaglio più intrigante è quella cravatta dorata a forma di treccia. A metà tra l'oggetto trompe l’oeil e il gioiello, l’accessorio riprende uno degli elementi più surreali introdotti da Schiaparelli nelle sue passate collezioni. Un oggetto disturbante e insieme elegantissimo, un accessorio d’archivio che, indossato dalla persona giusta, torna a far discutere.
Bad Bunny partecipa alla sfilata di alta moda Schiaparelli Autunno/Inverno 2026/2027 nell’ambito della Settimana della Moda di Parigi, il 6 luglio 2026 a Parigi, in Francia - Credits: Getty Images