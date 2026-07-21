Lo stile sobrio (e simbolico) dei reali di Spagna, ieri e oggi

Continuano i festeggiamenti per la vittoria della Roja ai Mondiali di calcio 2026 , sempre con la presenza significativa e simbolica della famiglia reale al completo. Se il giorno della finale tra Spagna e Argentina al New York New Jersey Stadium i reali hanno alzato la Coppa insieme con la squadra in campo indossando dei look coordinati in cui dominava il rosso, in omaggio al team, poche ore dopo erano di nuovo a fianco dei giocatori, dall'altra parte dell'oceano, a Madrid, a posare accanto al trofeo della Coppa del Mondo durante la visita al Palazzo della Zarzuela, in vista della parata.

Ma la scelta più simbolica l'hanno fatta le principesse Leonor e Sofia, portando le maglie della Nazionale con il numero 26, su capelli sciolti al naturale e pantaloni bianchi lunghi leggeri, le stesse che avevano già indossato insieme con i genitori in un video condiviso sul profilo ufficiale della monarchia spagnola, diventato virale, in cui re Felipe VI, la regina Letizia e le figlie, Leonor e Sofia guardavano il match contro la Francia facendo il tifo, con le maglie bianche con dettagli in rosso e giallo, i colori nazionali, declinati in calde tonalità bordeaux e ocra. Una scena quotidiana che raccontava la passione e il coinvolgimento della famiglia al grido di "Vamos España!". Ma perchè il numero 26? Secondo la stampa iberica, che ha chiesto conferma alla Casa Real, il riferimento è, semplicemente, all’anno dei mondiali in corso . Sicuramente, una scelta che si è rivelata di buon auspicio.

Mentre Re Felipe VI di Spagna indossava un abito blu con cravatta scura e camicia chiara , in linea con il protocollo dell'evento ufficiale, Regina Letizia ha scelto di nuovo il rosso, come aveva fatto per la partita decisiva, un abito estivo dalla linea semplice, con gonna morbida, vita in evidenza e scollo a V.

I look iconici della regina Letizia

Se Letizia ha scelto per ben due volte il rosso nelle occasioni speciali dedicate alla Roja, è vero che lo ha utilizzato spesso in passato nelle occasioni istituzionali più significative, perché capace di trasmettere energia, sicurezza e autorevolezza. Ma il suo stile è sotto la lente di tutte le donne appassionate di moda per la sua capacità di cambiare look in base alle occasioni, con un risultato sempre sofisticato, femminile e impeccabilmente regale.

Uno dei pochi look che ha sfiorato la rottura del protocollo è stato quello slip dress color argento indossato a Maiorca. Un abito sottoveste di Hugo Boss con scollo a V abbinato a un bra a vista. Con il suo effetto “metallo liquido”, l'abito metteva in risalto la silhouette slanciata della regina e la sua invidiabile abbronzatura. E poi quel dettaglio anti-royal: la spallina del bra ton su ton che qui viene svelato. Aveva stupito anche con una blusa hippie indossata per un evento ufficiale al palazzo della Zarzuela, un look estivo composto da una blusa "boho" nel colore prediletto, il rosso, con scollo a V, maniche a sbuffo e ricami floreali, abbinata a pantaloni bianchi ed espadrillas. Total white invece per la visita in Italia a Roma del 2024: un tailleur bianco con giacca e pantaloni leggermente a zampa, su un paio di sandali bianchi con tacco quadrato medio. Una scelta di sobrietà luminosa.