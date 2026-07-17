50 anni da star e non sentirli: il prodigioso fascino della mezza età

Chi lo ha detto che la bellezza sfiorisce con il passare degli anni? Bellezza non è solo perfezione e freschezza, ma è anche fascino, forgiato da esperienza, crescita professionale ed evoluzione della personalità. Qualità che impiegano decenni prima di fiorire, e che spesso sbocciano dopo i 50. Lo insegnano le star internazionali, che hanno trasformato la “mezza età” in piena maturità, maggiore sicurezza e gestione precisa della propria immagine. In particolare, c’è una generazione di attori hollywoodiani che continua a dettare stile, dentro e fuori dal set.
Angelina Jolie, da sex symbol a icona matura
Ai tempi di Tomb Raider, Angelina Jolie rappresentava un ideale di sensualità audace e magnetica, con le sue labbra e i suoi occhi verde-azzurro che la resero immediatamente riconoscibile. Con il passare degli anni la sua immagine si è evoluta: oggi appare più elegante, raffinata e introspettiva. L'attività umanitaria e l'impegno pubblico hanno aggiunto profondità al personaggio, facendo percepire la bellezza dell’attrice come più complessa e meno legata al ruolo di sex symbol.
Oggi è una delle artiste statunitensi più magnetiche e apprezzate a livello mondiale. Vincitrice nel 2000 di un Oscar come Miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte e di tre Golden Globe, ha dato prova della propria intensità in film di successo come Gia - Una donna oltre ogni limite, e della sua versatilità in saghe e film d’azione, segnando il passaggio dall’idea di sensualità hollywoodiana a quella di icona matura ed elegante, molto più legata alla personalità e all'esperienza di vita.
La dea dello schermo di Hollywood, Angelina Jolie, protagonista del film del 2001 Lara Croft: Tomb Raider, diretto da Simon West; Angelina Jolie partecipa alla première di Coutures al Pathé Palace il 9 febbraio 2026 a Parigi, Francia - Credits: Getty Images
Charlize Theron, bellezza classica unita a talento e intensità
L'attrice sudafricana naturalizzata statunitense aveva dimostrato già più di 20 anni fa, nel 2004 con l’interpretazione di “Monster”, che la bellezza non vuol dire perfezione, ma talento e intensità; un ruolo che le è valso l’Oscar come Miglior attrice protagonista, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, il Critics' Choice Awards e l'Orso d'argento al Festival di Berlino.
Se negli Anni ‘90 era apprezzata per i lineamenti regolari, la figura slanciata e quasi statuaria, con il tempo Charlize Theron ha acquisito un'immagine più forte e sofisticata. L'attrice ha insegnato alle donne come unire bellezza classica a carisma dimostrando di sapersi reinventare sul set, passando da ruoli drammatici a protagoniste d'azione come in Mad Max: Fury Road, Fast & Furious 8 e Bombshell. Oggi, a 50 anni, il suo appeal passa attraverso lo sguardo intenso, la sicurezza e l'autorevolezza che trasmette, oltre l’estetica.
L'attrice Charlize Theron partecipa alla 9ª edizione dei Critics' Choice Awards, tenutasi il 10 gennaio 2004 presso il Beverly Hills Hotel, a Beverly Hills, in California; Charlize Theron partecipa alla prima mondiale di The Odyssey all'Odeon Luxe Leicester Square il 6 luglio 2026 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Eva Longoria, da bellezza glamour a eleganza autorevole
Nota soprattutto per il ruolo di Gabrielle Solis nella serie televisiva Desperate Housewives, durata otto stagioni, per anni Eva Longoria ha incarato un’idea di bellezza glamour, vivace e molto latina. Negli anni più recenti, per esempio accanto a Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin nel quarto capitolo della serie Only Murders in the Building, ha dimostrato come la bellezza, superata una certa età, possa essere sinonimo di solarità e ironia. Fuori dal set, Longoria ha dato prova del proprio talento professionale nel ruolo di produttrice e regista, rafforzando così l'immagine di eleganza e determinazione, mantenendo un aspetto molto curato e trasmettendo una combinazione di presenza, energia e autorevolezza professionale.
Eva Longoria è stata avvistata all'Hotel Martinez durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, il 19 maggio 2026, a Cannes, in Francia - Credits: Getty Images
Pedro Pascal, la bellezza della spontaneità
Arrivato al mezzo secolo, l’attore cileno naturalizzato statunitense è l’uomo che ha saputo cambiare le regole del fascino, diventando una vera ossessione pop non con il fisico scolpito o la posa da action hero, ma con il suo essere “reale”. Pedro Pascal oggi è una presenza costante nella cultura digitale perché ogni sua intervista genera clip virali, ogni red carpet diventa materiale da meme, ogni sua espressione viene trasformata in reaction sui social. Merito della sua ironia, e della capacità di mostrarsi emotivo davanti alle telecamere con le sue vulnerabilità.
Dalle serie di successo come The Mandalorian a The Last of Us Pascal interpreta uomini attraversati da paure e insicurezza, figure paterne imperfette, emotive, lontane dall’eroe freddo e irraggiungibile che Hollywood ha venduto per decenni. Un’idea più sfaccettata ed evoluta di mascolinità, che affascina oggi più che mai, e che è frutto anche dell’esperienza professionale sul set accumulata anno dopo anno, in un misto tra maggiore sicurezza e complessità emotiva più matura.
Pedro Pascal partecipa all'evento per i fan nel Regno Unito di Star Wars: The Mandalorian and Grogu presso il Cineworld Leicester Square il 7 maggio 2026 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Bradley Cooper, raffinatezza (quasi) accessibile
Se all’inizio della sua carriera si era fatto notare specialmente per i suoi occhi azzurri abbinato al capello biondo, con gli anni Bradley Cooper ha sviluppato un'immagine più solida e autentica di sè, grazie alla propria versatilità artistica - non è solo un attore, ma anche regista, sceneggiatore e produttore - ma anche profondità creativa e carisma naturale, alternando sullo schermo ruoli romantici, drammatici e ironici con grande credibilità, in film come A Star Is Born e Maestri.
Tra le sue interpretazioni più note c’è Il lato positivo - Silver Linings Playbook per il quale ha ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista. Con gli anni il suo aspetto si è fatto vissuto, ma curato, con i capelli leggermente brizzolati, lo sguardo più intenso e i lineamenti più maturi. Un fascino più sofisticato senza ostentazione, che trasmette un'immagine di uomo raffinato ma accessibile (anche se il suo cuore adesso appartiene a Gigi Hadid) diversa dal classico divo distante.
Bradley Cooper partecipa al Gala di apertura dedicato a Springsteen: Deliver Me from Nowhere nell'ambito della 69ª edizione del BFI London Film Festival, presso la Royal Festival Hall, il 15 ottobre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images
Colin Farrell, da bad boy ad attore totale
Colin Farrell ha fatto di più: è passato dall’essere il ribelle di Hollywood a uno degli interpreti più sorprendenti della sua generazione. Dopo gli anni Duemila da sex symbol, la maturità gli regala i ruoli migliori: con Martin McDonagh firma In Bruges e Gli spiriti dell’isola, che gli vale una nomination all’Oscar; con Yorgos Lanthimos esplora territori più estremi in The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro.
Il tempo gli dona un fascino ironico e malinconico assieme. Così Colin Farrell diventa un altro esempio di come la mascolinità passi anche attraverso la complessità e le sfaccettature, tutte cose che la vita, con il passare del tempo, porta con sé, lasciando i segni su chi la abita. Non solo a Hollywood.
Colin Farrell partecipa alla 16ª edizione dei Governors Awards, tenutasi nella Ray Dolby Ballroom il 16 novembre 2025 a Hollywood, in California; Colin Farrell partecipa alla proiezione di gala di Ballad Of A Small Player durante la 69ª edizione del BFI London Film Festival, presso la Royal Festival Hall, il 9 ottobre 2025 a Londra, in Inghilterra - Credits: Getty Images