50 anni da star e non sentirli: il prodigioso fascino della mezza età

Chi lo ha detto che la bellezza sfiorisce con il passare degli anni? Bellezza non è solo perfezione e freschezza, ma è anche fascino, forgiato da esperienza, crescita professionale ed evoluzione della personalità. Qualità che impiegano decenni prima di fiorire, e che spesso sbocciano dopo i 50. Lo insegnano le star internazionali, che hanno trasformato la “mezza età” in piena maturità, maggiore sicurezza e gestione precisa della propria immagine. In particolare, c’è una generazione di attori hollywoodiani che continua a dettare stile, dentro e fuori dal set.

Angelina Jolie, da sex symbol a icona matura

Ai tempi di Tomb Raider, Angelina Jolie rappresentava un ideale di sensualità audace e magnetica, con le sue labbra e i suoi occhi verde-azzurro che la resero immediatamente riconoscibile. Con il passare degli anni la sua immagine si è evoluta: oggi appare più elegante, raffinata e introspettiva. L'attività umanitaria e l'impegno pubblico hanno aggiunto profondità al personaggio, facendo percepire la bellezza dell’attrice come più complessa e meno legata al ruolo di sex symbol.

Oggi è una delle artiste statunitensi più magnetiche e apprezzate a livello mondiale. Vincitrice nel 2000 di un Oscar come Miglior attrice non protagonista per Ragazze interrotte e di tre Golden Globe, ha dato prova della propria intensità in film di successo come Gia - Una donna oltre ogni limite, e della sua versatilità in saghe e film d’azione, segnando il passaggio dall’idea di sensualità hollywoodiana a quella di icona matura ed elegante, molto più legata alla personalità e all'esperienza di vita.