Le coppie vip dell’anno: quali sono i matrimoni più attesi del 2026
L’ultimo è stato Damiano David, che ha ufficializzato le nozze con la sua Dove sui social. Ma quest’anno all’altare vedremo anche Taylor Swift, Dua Lipa e tante altre star. Ecco quali sono i fidanzati che hanno già annunciato i loro prossimi “sì” e quelli più discreti che potrebbero riservare sorprese
Di Simona Peverelli
E amore sia. Il 2026 si annuncia un anno pieno di appuntamenti romantici da segnare tra gli eventi più attesi, matrimoni vip che di certo faranno parlare molto di sé. Pop star da milioni di follower sui social, attori da red carpet, modelle richiestissime dai grandi brand e campioni dello sport si preparano a fare un viaggio nei sentimenti. Dalle coppie che amano condividere con i propri fan la propria intimità, ci si aspetta cerimonie da sogno seguite in mondo visione; per quelle più discrete ci sarà invece da faticare per vedere qualche foto che sveli l’abito della sposa.
Dove Cameron e Damiano David partecipano al Vanity Fair Oscar Party 2025 - Credits Getty Images
Damiano David e Dove Cameron
L’ultimo che ha fatto impazzire i fan è stato Damiano David, che ha appena spento 27 candeline e festeggia anche una bella novità con la sua Dove Cameron. La coppia qualche giorno fa ha mostrato in un carosello di foto sui social ben due anelli: un brillante quadrato circondato da altri brillantini al dito della modella; un gemello incastonato in una fascia d’oro all’anulare sinistro del cantante romano.
Scatti che non lasciano dubbi, se letti abbinati alle dediche dei due innamorati: “la parte migliore di essere viva” per lei; ''sarà un anno meraviglioso'', per lui. Segnali che messi insieme fanno intendere che la coppia, appena fidanzata ufficialmente, convolerà a nozze entro l'anno.
Foto tratta dal profilo Instagram di Damiano David
Taylor Swift e Travis Kelce
Un altro matrimonio da pop star sarà quello già annunciato tra Taylor Swift e Travis Kelce. Anche la coppia americana ha scelto di svelare la proposta al mondo, mostrando sui social la scorsa estate il momento in cui il campione di football si inginocchiava davanti a lei, in mezzo a un mare di fiori. Sull’evento circolano diverse indiscrezioni: si pensa al giorno 13 (il numero portafortuna della cantante) e a un mese estivo; si vocifera poi che la cerimonia sarà celebrata in riva all’oceano, a Rhode Island, e pare che la coppia abbia già prenotato per la festa l’Ocean House, un leggendario hotel nel Rhode Island posizionato accanto alla villa estiva della pop star.
La storia tra Taylor e Travis era nata quasi per caso nel 2023 quando lo sportivo ha assistito all'Eras Tour, ma non a tutti i fan è andata giù: qualcuno, infatti, ha ritenuto eccessivi i numerosi riferimenti amorosi fatti dall’artista nel suo ultimo attesissimo album 'The Life of a Showgirl'.
Taylor Swift e Travis Kelce avvistati a NoHo, New York City - Credits Getty Images
Dua Lipa e Callum Turner
Tra le star del palcoscenico, anche Dua Lipa starà pensando a che abito indossare quando dirà “sì” al suo Callum Turner. Un matrimonio che non è stato subito sbandierato, ma solo suggerito con un indizio: un diamante comparso all’anulare della star in un carosello di foto, poi indossato al Met Gala 2025 sopra un guanto nero. Da quel momento sono iniziate a circolare le voci su un possibile fidanzamento.
Rumors poi confermati dalla 30enne in una intervista: “Sì, siamo fidanzati - ha rivelato- è molto emozionante. Questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente... è una sensazione davvero speciale”. L'attore britannico trentacinquenne, accanto alla cantante dal 2024, aveva fatto realizzare l'anello su misura con l'aiuto delle persone più vicine a Dua. Il loro matrimonio si preannuncia come uno dei più stilosi dell'anno, sospeso tra musica e moda.
Callum Turner e Dua Lipa all'evento “Superfine: Tailoring Black Style”, il gala di beneficenza 2025 del Costume Institute - Credits Getty Images
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux
Anche il mondo dello sport si prepara a lanciare petali bianchi. Charles Leclerc ha scelto i social lo scorso novembre per svelare il suo progetto d’amore con la 23enne Alexandra Saint Mleux: la scritta “Mr. & Mrs. Leclerc” accompagnata dall’emoji di un anello. Il pilota monegasco della Ferrari, che nel 2025 ha anche firmato la sua prima capsule collection con Ferrari si prepara a condividere per sempre vita privata e passioni con l’influencer francese, storica dell’arte e con una forte presenza nel mondo della moda, ormai presenza fissa nei paddock dei Gran Premi in giro per il mondo al suo fianco.
Alexandra Saint-Mleux e Charles Leclerc di Monaco e della Scuderia Ferrari posano ai FIA Awards 2025 - Credits Getty Images
Bradley Cooper e Gigi Hadid
E poi ci sono le coppie che non hanno ufficializzato, ma dimostrano di essere sempre più unite, facendo sognare i fan di tutto il mondo. Come Bradley Cooper e Gigi Hadid. Per loro non c'è nessuna conferma, ma secondo alcune voci, dopo oltre due anni insieme, il 2026 potrebbe essere l'anno giusto. Secondo la stampa inglese l'attore americano sarebbe infatti pronto a fare alla modella la proposta con il benestare dei parenti di lei, con il progetto di creare una vera famiglia allargata. Bradley infatti ha avuto una figlia dalla supermodella Irina Shayk, Lea, nata nel 2017, mentre Gigi ha avuto con il cantante inglese Zayn Malik Khai, nata nel 2020.
Bradley Cooper e Gigi Hadid al cocktail party di Vogue a New York - Credits Getty Images
Jannik Sinner e Laila Hasanovic
Sono sempre più vicini anche Jannik Sinner e Laila Hasanovic. Se è vero che il Capodanno lo hanno trascorso separati, con il tennista di San Candido a Monte Carlo e la modella con le amiche in Danimarca, è vero anche che nelle ultime settimane i due sono venuti allo scoperto. Dopo mesi di frequentazione low profile, senza foto e smancerie sui social, Jannik lo scorso ottobre ha voluto dedicare la sua vittoria al torneo di Vienna a Laila davanti a tutti mentre lei lo guardava dagli spalti per la prima volta accanto ai genitori dello sportivo azzurro. E molti si aspettano che la modella danese presto si riunirà al suo Jannik, probabilmente in Australia per sostenere il campione nel primo Slam della stagione.
Jannik Sinner festeggia con Laila Hasanovic durante l'ottavo giorno delle Nitto ATP Finals 2025 - Credits Getty Images
Timothée Chalamet e Kylie Jenner
Nessuna promessa di matrimonio, per il momento, ma il primo atto d’amore pubblico di Timothée Chalamet alla sua Kylie Jenner, che in un attimo ha spazzato via le voci su una possibile crisi. In occasione dei Choice Awards la coppia si è mostrata insieme, più unita che mai, e il trentenne, salito sul palco per ritirare il premio come miglior attore protagonista per Marty Supreme si è rivolto alla ventottenne seduta in platea: “Ringrazio la mia compagna da tre anni per aver gettato le basi della nostra relazione. Non ce l’avrei mai fatta senza di te, grazie dal profondo del cuore. Ti amo”. Lei, con gli occhi lucidi per la commozione, ha replicato sorridendo con un “Ti amo”. Chissà che questo non sia il preludio per un altro matrimonio da sogno nel 2026.
Kylie Jenner e Timothée Chalamet partecipano alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards - Credits Getty Images