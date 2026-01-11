Le coppie vip dell’anno: quali sono i matrimoni più attesi del 2026

E amore sia. Il 2026 si annuncia un anno pieno di appuntamenti romantici da segnare tra gli eventi più attesi, matrimoni vip che di certo faranno parlare molto di sé. Pop star da milioni di follower sui social, attori da red carpet, modelle richiestissime dai grandi brand e campioni dello sport si preparano a fare un viaggio nei sentimenti . Dalle coppie che amano condividere con i propri fan la propria intimità, ci si aspetta cerimonie da sogno seguite in mondo visione; per quelle più discrete ci sarà invece da faticare per vedere qualche foto che sveli l’abito della sposa.

Dove Cameron e Damiano David partecipano al Vanity Fair Oscar Party 2025 - Credits Getty Images

Scatti che non lasciano dubbi, se letti abbinati alle dediche dei due innamorati: “la parte migliore di essere viva” per lei; ''sarà un anno meraviglioso'', per lui. Segnali che messi insieme fanno intendere che la coppia, appena fidanzata ufficialmente , convolerà a nozze entro l'anno.

L’ultimo che ha fatto impazzire i fan è stato Damiano David , che ha appena spento 27 candeline e festeggia anche una bella novità con la sua Dove Cameron. La coppia qualche giorno fa ha mostrato in un carosello di foto sui social ben due anelli: un brillante quadrato circondato da altri brillantini al dito della modella; un gemello incastonato in una fascia d’oro all’anulare sinistro del cantante romano.

Foto tratta dal profilo Instagram di Damiano David

Taylor Swift e Travis Kelce

Un altro matrimonio da pop star sarà quello già annunciato tra Taylor Swift e Travis Kelce. Anche la coppia americana ha scelto di svelare la proposta al mondo, mostrando sui social la scorsa estate il momento in cui il campione di football si inginocchiava davanti a lei, in mezzo a un mare di fiori. Sull’evento circolano diverse indiscrezioni: si pensa al giorno 13 (il numero portafortuna della cantante) e a un mese estivo; si vocifera poi che la cerimonia sarà celebrata in riva all’oceano, a Rhode Island, e pare che la coppia abbia già prenotato per la festa l’Ocean House, un leggendario hotel nel Rhode Island posizionato accanto alla villa estiva della pop star.

La storia tra Taylor e Travis era nata quasi per caso nel 2023 quando lo sportivo ha assistito all'Eras Tour, ma non a tutti i fan è andata giù: qualcuno, infatti, ha ritenuto eccessivi i numerosi riferimenti amorosi fatti dall’artista nel suo ultimo attesissimo album 'The Life of a Showgirl'.