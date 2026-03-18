Come indossare il color khaki ispirandosi ai look da passerella

fashion 18 marzo 2026

Tutte le sfumature della tinta wild chic che accompagnerà la Primavera/Estate 2026. Dal verde al marrone, virando sul beige. La cromia che fonde terra e natura è anche tra le più amate dalle it-girls dello street style, perché è versatile e davvero facile da abbinare

Di Simona Peverelli

Il bello del color khaki è che le sue diverse gradazioni danno forma a mille sfumature neutre, ma sempre restando all’interno di quella gamma che lo rende unico. Dal verde al marrone, virando sul beige, tra terra e clorofilla. Un’opzione versatile, che si sposa bene in combinazioni e abbinamenti diverse, a volte anche audaci. Ecco i look per sfruttare al massimo le potenzialità di questa tinta wild chic. Pantalone e giacca: potere al color block Neutro per eccellenza, il color khaki sta bene anche da solo, in color block studiati dove gli equilibri si spostano attraverso i volumi degli outfit. Il look che più si presta a questo gioco è quello pantalone-giacca. Da Balmain, sotto c’è un cargo a gamba larga e vita bassa, in sorprendente equilibrio tra sartoriale e baggy, una silhouette ampia che va in coppia con una giacca tagliata di sbieco, che replica sul petto la profondità delle tasche; un sapore safari che si sposa perfettamente con il colore. Un gioco simile a quello di Isabel Marant, che sopra pantaloni impalpabili dall’attitude rilassata mette una giacca che richiama il taglio del trench, da ingentilire con una t-shirt ricamata. Ampi anche i pantaloni di Giorgio Armani, sotto un giubbotto tono su tono dai dettagli vintage, abbinati a borsa e maglietta dalle lavorazioni intrecciate.

Da sinistra: Balmain S26; Giorgio Armani S26; Isabel Marant S26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Abiti color khaki: il wild chic dalla testa ai piedi Il khaki si conferma un colore perfetto per interpretare al meglio la stagione primaverile, da indossare anche dalla testa ai piedi su abiti medio lunghi, intrepretando al massimo uno stile che mixa le due anime wild e chic di questa cromia. Charlie Constantinou sceglie il khaki su abiti scivolati che sottolineano il punto vita, con il solo vezzo di piccoli volant sulle spalle. Blumarine gioca con spacchi profondi, inserti in pizzo e scollature irregolari, una licenza che si concede proprio in virtù della discrezione del colore che domina il look. Chloé accorcia le misure e punta sul volume, con un abito-camicia che ama i dettagli dal sapore militare: tasche ampie, mostrine e collo alla coreana.

Da sinistra: Charlie Constantinou S26; Blumarine S26; Chloé S26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight