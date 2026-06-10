Come abbinare le righe quest’estate? Guida ai look più belli dalle sfilate per mettersi in riga

Missoni - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
La stampa che fa rima con estate? Le righe, of course! E non parliamo solo delle classiche maglie marinière, diventate appannaggio dello stile bretone e uniforme nautica per eccellenza. Verticali, orizzontali, oblique, larghe oppure strette, bianche e blu o multicolor, da sempre le righe sono la fantasia d’elezione per trasmettere la leggerezza spensierata della bella stagione e non c’è estate in cui non siano protagoniste sulle passerelle. Più che una tendenza, sono un vero leitmotiv di stile che si declina su tutti i capi, su ogni tipo di silhouette, abbracciando diversi mood, da quelli più vacanzieri e rilassati ai look super eleganti.
Da Dolce&Gabbana righe camiceria tratteggiano quasi l’intera collezione che reinterpreta l’idea del pigiama maschile, da Tod’s definiscono un’eleganza essenziale, mentre da Bottega Veneta sono “semplicemente” un’illusione che nasconde un lavoro artigianale straordinario: la striped shirt di Louise Trotter non è un cotone a righe (come si potrebbe erroneamente pensare a prima vista) ma opera magistrale nata dall’assemblamento di sottilissime fettucce di pelle cucite tra loro. Per Missoni invece sono il contraltare grafico all’iconico motivo zig-zag e raccontano l’atmosfera delle vacanze al mare.
Ma come abbinare le righe quest’estate e quali sono le declinazioni più cool delle sfilate Primavera/Estate 2026 per indossarle come moda comanda? Abbiamo realizzato una piccola guida ai micro trend dalle sfilate, tra look da copiare, idee moda e consigli di stile per indossare le fantasie a righe. Ovvero istruzioni per l’uso e ispirazioni facili per mettersi subito in riga. Non solo in vacanza ma anche in città.
La camicia a righe, dall’ufficio al mare
Statement piece del guardaroba maschile, capo workwear per eccellenza, la camicia a righe è anche il pezzo da portare sempre con sé in vacanza. Perde immediatamente il suo rigore se abbinata a un pareo regimental stripes annodato in vita e maxi zatteroni zebrati (The Attico). Può essere infilata in una culotte stampata (Etro) o portata da sola aperta su un costume bianco (Isabel Marant). In sintesi: è il copricostume perfetto per il mare. Radical, minimal, elegantissima.
Da sinistra: Etro; The Attico; Isabel Marant - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
I pantaloni a righe verticali, istruzioni per l’uso
Sono furbi e pieni di personalità, slanciano la silhouette e danno quel giusto tocco holiday anche in città. Le proposte in passerella abbracciano diversi mood. Si va dal pantalone in cotone striped stile pigiama abbinato al tank top bianco (Dolce&Gabbana) allo stile boho di Luisa Spagnoli con pantalone a vita bassa indossato con maglia cropped crochet. Perfetto per un festival il jeans a righe colorate di Versace abbinato a gilet western style.
Da sinistra: Luisa Spagnoli; Dolce&Gabbana; Versace - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Rosse e bianche, le righe più audaci
Non solo white & blue. Le righe rosse e bianche sono un classico in versione summer style ma con un’audacia in più. Un contrasto vivace che si enfatizza man mano che si allargano le bande di colore: come abbiamo visto sulla passerella di Dries Van Noten dove le maxi righe bordeaux e panna donano ancor più carattere alla tutina ciclista dal sapore rétro abbinata a una maglia en pendant. Se invece si opta per righe più sottili, la combo vincente è quella di indossare abiti a righe - corti o lunghi - con le immancabili scarpe rosse. Per Hui sono stivaletti rosso fiammante. Per Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood sono mules kitten heel, perfette sotto l’abito longuette.
Da sinistra: Vivienne Westwood; Dries Van Noten; Hui - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Chemisier a righe
Ma è negli chemisier che le righe trovano la loro anima gemella: un capo con cui la stampa striped va letteralmente a nozze. Sono chic, spensierati, eleganti ma disinvolti, simbolo di quello stile effortless che in estate diventa un’esigenza necessaria. Da Luisa Beccaria è très chic nella versione bianco e salvia con maniche a sbuffo, perfetto anche per una cerimonia di giorno; Ujoh lo propone in versione prendisole indossato in layering su pantaloni nella stessa fantasia. Junya Watanabe, invece, con il suo tocco dissacrante, appende alla modella con tanto di grucce un classico abito camicia di stampo maschile.
Da sinistra: Ujoh; Junya Watanabe; Luisa Beccaria - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Shorts e boxer a righe
Il must-have più amato dalle fashion girl? I boxer a righe, meglio se sono quelli rubati direttamenti dal cassetto dell’intimo di lui. Le idee di styling in arrivo dalle passerelle non mancano: a cominciare da Moschino che porta in scena un ensemble in stile pj, passando per Marco Rambaldi che punta sulla tonalità giallo canarino e sul layering con una camicia cioccolato fondente. Da Missoni i pantaloncini a palloncino sono a righe bianche e blu e spezzano il look creando un contrasto con l’iconico motivo a zig-zag del brand. Un outfit dal sapore super estivo, da copiare subito non appena si va al mare.
Da sinistra: Marco Rambaldi; Moschino; Missoni - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Come abbinare le righe nei look in città
Non solo in riviera o in vacanza. Le righe sono alleate anche dei workwear look o degli outfit estivi in città. Da Bottega Veneta sono super sofisticate, un vero fashion statement. Basti pensare che la camicia a righe in questione non è un tessuto stampato ma un vero capolavoro di artigianalità da abbinare con una gonna degna del suo status come la longuette asimmetrica in pelle tressé. Un look che è emblema assoluto di lusso e dimostrazione di quanto le righe possano dar vita a mise estremamente ricercate e lussuose. Anche Tod’s definisce un’eleganza essenziale con una camicia a righe che è la perfetta overshirt da città da indossare in combo su mini abiti A line. Per chi ama invece il mood marinière, la lettura street rock di Onitsuka Tiger con top a righe bianche e nere su gonna in pelle effetto chiodo è l’ispirazione da seguire.
Da sinistra: Onitsuga Tiger; Bottega Veneta; Tod’s - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Vestiti eleganti a righe
Come essere eleganti indossando le righe? La risposta, come sempre, arriva dalle passerelle dove gli stilisti declinano la stampa più semplice ed essenziale del guardaroba su silhouette voluminose, tessuti iper ricercati, abiti dalle costruzioni complesse. Patou per esempio propone un cocktail dress con maxi baschina e corpetto drapé in versione striped black&white. Merryll Rogge ricorre a gale, ruches, fiocchi e volant per trasformare l’abito a righe in un fashion statement. Jacquemus trasforma lo stile riviera e delle righe bianche e celesti in un ensemble ricercato, da poter indossare per un cocktail.
Da sinistra: Patou; Jacquemus; Merryll Rogge - Credits Launchmetrics.com/Spotlight