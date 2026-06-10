Come abbinare le righe quest’estate? Guida ai look più belli dalle sfilate per mettersi in riga

La stampa che fa rima con estate? Le righe, of course! E non parliamo solo delle classiche maglie marinière, diventate appannaggio dello stile bretone e uniforme nautica per eccellenza. Verticali, orizzontali, oblique, larghe oppure strette, bianche e blu o multicolor, da sempre le righe sono la fantasia d’elezione per trasmettere la leggerezza spensierata della bella stagione e non c’è estate in cui non siano protagoniste sulle passerelle. Più che una tendenza, sono un vero leitmotiv di stile che si declina su tutti i capi, su ogni tipo di silhouette, abbracciando diversi mood, da quelli più vacanzieri e rilassati ai look super eleganti.

Da Dolce&Gabbana righe camiceria tratteggiano quasi l’intera collezione che reinterpreta l’idea del pigiama maschile, da Tod’s definiscono un’eleganza essenziale, mentre da Bottega Veneta sono “semplicemente” un’illusione che nasconde un lavoro artigianale straordinario: la striped shirt di Louise Trotter non è un cotone a righe (come si potrebbe erroneamente pensare a prima vista) ma opera magistrale nata dall’assemblamento di sottilissime fettucce di pelle cucite tra loro. Per Missoni invece sono il contraltare grafico all’iconico motivo zig-zag e raccontano l’atmosfera delle vacanze al mare.

Ma come abbinare le righe quest’estate e quali sono le declinazioni più cool delle sfilate Primavera/Estate 2026 per indossarle come moda comanda? Abbiamo realizzato una piccola guida ai micro trend dalle sfilate, tra look da copiare, idee moda e consigli di stile per indossare le fantasie a righe. Ovvero istruzioni per l’uso e ispirazioni facili per mettersi subito in riga. Non solo in vacanza ma anche in città.

La camicia a righe, dall’ufficio al mare

Statement piece del guardaroba maschile, capo workwear per eccellenza, la camicia a righe è anche il pezzo da portare sempre con sé in vacanza. Perde immediatamente il suo rigore se abbinata a un pareo regimental stripes annodato in vita e maxi zatteroni zebrati (The Attico). Può essere infilata in una culotte stampata (Etro) o portata da sola aperta su un costume bianco (Isabel Marant). In sintesi: è il copricostume perfetto per il mare. Radical, minimal, elegantissima.