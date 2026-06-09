Chemisier chic e vestiti da giorno, i modelli più desiderati dell'estate 2026

Lunghi, fluidi, sofisticati: gli chemisier tornano in scena in tutta la loro splendida versatilità nel guardaroba estivo. Non è un caso se anche le passerelle delle sfilate moda Primavera/Estate 2026 ne hanno già confermato il ruolo di must-have, celebrandone lo spirito effortless con cui coniugano comfort ed eleganza. Questa stagione, da una parte nuance pastello e tonalità eteree evocano leggerezza e romanticismo; dall'altra, colori vibranti e stampe d'impatto trasformano il vestito da giorno in una dichiarazione di carattere e personalità. I tessuti si alleggeriscono tra popeline, mussole e cotone; le silhouette si riducono fino a diventare smanicate, mentre le linee si fanno più fluide e rilassate. Il risultato è un mix di semplicità, ricercatezza e praticità. Un connubio non da poco, quando c’è da vestirsi per le giornate calde in città.

Il fascino intramontabile del bianco: gli chemisier protagonisti delle passerelle

Tra le tendenze predominanti della Primavera/Estate 2026 spicca il ritorno del vestito bianco, lungo e luminoso: un vero passepartout. Shiatzy Chen ne offre una lettura contemporanea attraverso un abito traforato, indossato sotto un gilet in denim che ne attenua il romanticismo e ne amplifica il carattere urban. Un'ispirazione che apre la strada a varianti altrettanto desiderabili, come il pizzo sangallo, perfetto per affrontare l'estate con leggerezza e da completare con clogs in legno o sandali con zeppa per un look in chiave boho chic. Sul versante stilistico opposto, spicca la proposta di Onitsuka Tiger, che gioca con volumi e proporzioni e trasforma il classico tubino in un mini camice scandito da maxi bottoni. Un incontro inaspettato tra rigore e spirito casual, dove gli opposti si attraggono portando in passerella l’equilibrio perfetto. Vivetta, infine, suggerisce una riflessione interessante sullo styling del long dress bianco, portato sopra pantaloni coordinati tono su tono. Un gioco di stratificazioni leggere che rinnova (anche) la promessa di nonchalance estiva.