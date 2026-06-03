Pizzi, merletti e crochet, il ritorno tattile della femminilità è al centro della Primavera/Estate 2026

Leggerezza, nonchalance, libera espressione di sé: la moda Primavera/Estate 2026 accende i riflettori su pizzo, merletto e crochet, trasformando il knitwear nella tendenza imprescindibile del momento. A consacrarne il titolo sono anche le ricerche registrate su Google dopo il Coachella Festival, da sempre fonte di ispirazione in fatto di look boho chic. Con il 316% di aumento delle ricerche, un sondaggio di JD Sports conferma infatti che la parola chiave “outfit Coachella” ha spianato la strada ad altre ancor più specifiche: per “vestito pizzo” è stato registrato un aumento del 169% nel mese di maggio, mentre per “sneakers pizzo” un aumento del 111% nello stesso periodo.

Interessante anche la scena culturale italiana, che a Venezia procede di pari passo (con le tendenze) portando all’attenzione del pubblico l’esposizione Merletti d’Autore, visitabile fino all’8 gennaio 2027 al Museo del Merletto di Burano. Dedicata e introdotta dal lavoro di Doretta Davanzo Poli, tra le più autorevoli studiose del merletto italiano, scomparsa alla fine del 2020, l’esposizione propone un particolare focus sugli anni Venti e Trenta del Novecento, insieme a incontri, appuntamenti e un grande convegno dedicato all’arte del merletto, in programma al Museo di Palazzo Mocenigo a giugno 2026.

Sulle passerelle delle sfilate moda Primavera/Estate 2026, invece, l’ultima parola in fatto di styling. È qui che la (macro) tendenza decreta – e declina – i suoi (micro) diktat, rivelando quanto il trend pizzi, merletti e crochet declinati su top e vestiti risulti sfaccettato.

Pizzo e merletto d’ispirazione vintage

Sulle passerelle Primavera/Estate 2026, pizzo e merletto recuperano un’eleganza rétro, ma con uno spirito decisamente contemporaneo. Victoria Beckham li dosa con misura, inserendo delicati dettagli in pizzo su abiti fluidi in raso e slip dress dalla finitura luminosa, per un risultato sofisticato e mai troppo eccessivo (risultato: un autentico posh style). Chloé, invece, enfatizza l’anima vintage con mini dress d’ispirazione anni ’70, dove lo scollo a barca è incorniciato da lavorazioni in pizzo e merletto che richiamano un’eleganza d’altri tempi. Più romantica la visione di Bora Aksu, che accosta pizzo, uncinetto e merletti al cotone celeste: un contrasto delicato e inaspettato, perfettamente coerente con l’estetica eterea e femminile del brand.