Harry e il segreto di Althorp, il rifugio dove ha lasciato il cuore

Harry aveva dodici anni quando attraversò per la prima volta il lago di Althorp. Il feretro di Diana era stato trasportato su una piccola isola attraverso un ponte verde collocato temporaneamente dai militari. Harry e William percorsero lo stesso passaggio e fu soltanto davanti alla sepoltura della madre - avrebbe raccontato molti anni dopo nel suo libro, Spare - che il secondogenito di Carlo riuscì finalmente a piangere. Quasi trent’anni più tardi, un’altra immagine sembra riportarlo lungo quello stesso percorso. Questa volta, però, non è più soltanto un figlio: accanto a lui camminano Archie e Lilibet.

Tra le fotografie dell’estate dei Sussex pubblicate da Meghan sui social ce n’è infatti una che sembra appartenere a un racconto diverso. Niente spiagge portoghesi, piscine o cene al tramonto: Harry procede di spalle lungo un viale alberato con i due bambini. Lui e Archie portano grandi mazzi di fiori; Lilibet li segue poco distante. Meghan ha inserito lo scatto nel carosello intitolato “Summer Holiday”, senza specificare dove fosse stato realizzato. Il paesaggio è stato però identificato da diverse testate internazionali come quello di Althorp, la tenuta degli Spencer nel Northamptonshire, dove Diana visse durante l’adolescenza e dove riposa dal 1997.

La famiglia avrebbe visitato la proprietà durante il recente soggiorno nel Regno Unito. Né Harry né Meghan hanno raccontato direttamente l’eventuale arrivo alla tomba, situata su un’isola privata al centro del lago, e non esistono immagini dei bambini davanti alla sepoltura. I fiori suggeriscono un omaggio, ma il passaggio più intimo è rimasto fuori dall’inquadratura. È dunque opportuno non trasformare un’immagine evocativa in una certezza documentaria: di certo la fotografia mostra Harry, Archie e Lilibet nella tenuta legata alla memoria di Diana e, per i bambini, la visita rappresenta un incontro simbolico con la nonna che non hanno mai conosciuto.