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entertainment27 luglio 2026

Demi Moore, nuova paladina del no-make up dopo i 60 anni

In alcuni scatti con la figlia Tallulah, l'attrice di Substance definisce il nuovo vocabolario della bellezza al naturale. Sulle orme delle altre dive over 60, da Carolina di Monaco a Pamela Anderson
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Di Simona Peverelli

Immagini tratte dal profilo Instagram di @demimoore
Immagini tratte dal profilo Instagram di @demimoore

L'ultima paladina del no make-up si chiama Demi Moore. L'attrice ha deciso di sfoggiare la sua bellezza al naturale in un post sui social insieme con Tallulah, la figlia più giovane avuta da Bruce Willis: un selfie in cui appare senza trucco, con grandi occhiali da vista, sfoggiando uno stile casual con una semplice t-shirt bianca, durante un viaggio a Parigi. Lei che ha abituato i fan ai suoi look glamour e al suo trucco quasi robotico sui red carpet cinefili e modaioli; lei che ha affrontato in Substance, il film diretto da Coralie Fargeat, il tema dell'ossessione per l'eterna giovinezza e dei canoni di bellezza imposti da Hollywood alle donne dopo i cinquant'anni. Ora Demi mostra se stessa al naturale, spiazzando tutti e ribaltando quei canoni attraverso due semplici scatti. Una tendenza, quella del no make-up oltre i sessanta, che altre dive hanno notoriamente iniziato a dettare.

La chioma grigia di Carolina di Monaco

Celebra la bellezza naturale Carolina di Monaco, che di recente ha spesso sfoggiato i suoi capelli grigi con sguardo ampio e felice, un viso disteso, luminoso, ravvivato da qualche spennellata rosata di fard. La sua chioma vissuta, ormai quasi più bianca che grigia, si prende ormai la scena, emanando eleganza e fierezza. Un modo per valorizzare le increspature del viso, illuminandolo, invece che nasconderle.

Credits Getty Images
Credits Getty Images

Pamela Anderson, l'icona Anni '90 senza artifici

Ma la vera antesignana della celebrazione della bellezza naturale è Pamela Anderson. L’icona Anni '90 di Baywatch era ricomparsa sui red carpet alla Paris Fashion week del 2023, per la prima volta al naturale, senza make-up. Poi era tornata a risplendere sul set con The last showgirl, il film diretto da Gia Coppola, che aveva riportato la diva sotto i riflettori internazionali. Di recente, è apparsa ancora senza filtri sfoggiando una chioma rossa e poi bionda, ma sempre con un beauty look no make-up. Una presenza, la sua come quella delle altre dive no make-up, capace di reggere la scena con la grazia di chi ha vissuto molte vite e che può permettersi di scegliere di mostrarsi senza artifici.

Credits Getty Images
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