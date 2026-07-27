Demi Moore, nuova paladina del no-make up dopo i 60 anni

L'ultima paladina del no make-up si chiama Demi Moore. L'attrice ha deciso di sfoggiare la sua bellezza al naturale in un post sui social insieme con Tallulah, la figlia più giovane avuta da Bruce Willis: un selfie in cui appare senza trucco, con grandi occhiali da vista, sfoggiando uno stile casual con una semplice t-shirt bianca, durante un viaggio a Parigi. Lei che ha abituato i fan ai suoi look glamour e al suo trucco quasi robotico sui red carpet cinefili e modaioli; lei che ha affrontato in Substance, il film diretto da Coralie Fargeat, il tema dell'ossessione per l'eterna giovinezza e dei canoni di bellezza imposti da Hollywood alle donne dopo i cinquant'anni. Ora Demi mostra se stessa al naturale, spiazzando tutti e ribaltando quei canoni attraverso due semplici scatti. Una tendenza, quella del no make-up oltre i sessanta, che altre dive hanno notoriamente iniziato a dettare.
La chioma grigia di Carolina di Monaco
Celebra la bellezza naturale Carolina di Monaco, che di recente ha spesso sfoggiato i suoi capelli grigi con sguardo ampio e felice, un viso disteso, luminoso, ravvivato da qualche spennellata rosata di fard. La sua chioma vissuta, ormai quasi più bianca che grigia, si prende ormai la scena, emanando eleganza e fierezza. Un modo per valorizzare le increspature del viso, illuminandolo, invece che nasconderle.
Pamela Anderson, l'icona Anni '90 senza artifici
Ma la vera antesignana della celebrazione della bellezza naturale è Pamela Anderson. L’icona Anni '90 di Baywatch era ricomparsa sui red carpet alla Paris Fashion week del 2023, per la prima volta al naturale, senza make-up. Poi era tornata a risplendere sul set con The last showgirl, il film diretto da Gia Coppola, che aveva riportato la diva sotto i riflettori internazionali. Di recente, è apparsa ancora senza filtri sfoggiando una chioma rossa e poi bionda, ma sempre con un beauty look no make-up. Una presenza, la sua come quella delle altre dive no make-up, capace di reggere la scena con la grazia di chi ha vissuto molte vite e che può permettersi di scegliere di mostrarsi senza artifici.