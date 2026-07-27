Demi Moore, nuova paladina del no-make up dopo i 60 anni

L'ultima paladina del no make-up si chiama Demi Moore. L'attrice ha deciso di sfoggiare la sua bellezza al naturale in un post sui social insieme con Tallulah, la figlia più giovane avuta da Bruce Willis: un selfie in cui appare senza trucco, con grandi occhiali da vista, sfoggiando uno stile casual con una semplice t-shirt bianca, durante un viaggio a Parigi. Lei che ha abituato i fan ai suoi look glamour e al suo trucco quasi robotico sui red carpet cinefili e modaioli; lei che ha affrontato in Substance, il film diretto da Coralie Fargeat, il tema dell'ossessione per l'eterna giovinezza e dei canoni di bellezza imposti da Hollywood alle donne dopo i cinquant'anni. Ora Demi mostra se stessa al naturale, spiazzando tutti e ribaltando quei canoni attraverso due semplici scatti. Una tendenza, quella del no make-up oltre i sessanta, che altre dive hanno notoriamente iniziato a dettare.

La chioma grigia di Carolina di Monaco

Celebra la bellezza naturale Carolina di Monaco, che di recente ha spesso sfoggiato i suoi capelli grigi con sguardo ampio e felice, un viso disteso, luminoso, ravvivato da qualche spennellata rosata di fard. La sua chioma vissuta, ormai quasi più bianca che grigia, si prende ormai la scena, emanando eleganza e fierezza. Un modo per valorizzare le increspature del viso, illuminandolo, invece che nasconderle.