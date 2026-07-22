Cartoline di stile da Lanzarote, vulcanica, austera e dal fascino magnetico

fashion 22 luglio 2026

Ispirazioni e idee moda in formato fashion postcard dall’isola più lunare delle Canarie

Di Giulia Pacella

Sommario: Suggestioni vacanziere per un summer mood in sintonia con le destinazioni estive che ci fanno sognare: questa settimana la fashion postcard che ispira look (e dintorni) arriva dall’isola più sorprendente e magnetica delle Canarie Suggestioni vacanziere per un summer mood in sintonia con le destinazioni estive che ci fanno sognare. Questa settimana la fashion postcard che ispira look (e dintorni) arriva da Lanzarote. L'isola più orientale delle Canarie sfugge a qualsiasi immaginario tropicale. Benvenuti nella Isla del Fuego. Qui il paesaggio è arido, dominato dalla pietra lavica, dalle colate vulcaniche, dall’energia viva che sprigiona dal Timanfaya, dal vento che non smette mai di soffiare e da una luce netta che scolpisce ogni cosa.

Credits Getty Images

L'Atlantico si infrange contro le scogliere nere e le spiagge color ocra miele e terra rossa. Tra i vigneti della Geria le viti crescono nella cenere vulcanica. Mentre le iconiche casette con le imposte verdi e le architetture organiche di César Manrique - che si integrano nelle forme ancestrali della natura - risplendono di un bianco abbacinante tra la roccia vulcanica. Buen retiro di José Saramago, frequentata da viaggiatori, hippy e amanti della natura in cerca di destinazioni remote e incontaminate; a partire dagli anni '70 ha iniziato ad attirare i primi surfisti, affascinati dalle onde costanti di Famara e La Santa e dallo spirito essenziale ma allo stesso tempo bollente dell’isola.

Immagini tratte dal profilo Instagram Turismo Lanzarote

Sono queste le suggestioni che regala Lanzarote e da cui lasciarsi attraversare se ne amate il carattere, abbracciandone i cromatismi, l’energia magnetica e il suo mood aspro e austero. Via libera a una palette terrea, materica, che gioca con i contrasti del bianco assoluto o del nero lavico. Piccoli lampi di colore aranciati e caldi o il verde polveroso e inaridito dal sole, come quello delle gigantesche piante grasse che popolano il famoso Jardín de Cactus di Guatiza. E per farlo ecco alcuni spunti di stile (e di lifestyle) per vivere l'estate 2026 con uno spirito libero, essenziale e un po' indomito.

Da sinistra: Arthur Arbesser, Parfois, Isole e Vulcani

Il vestito a righe con gonna a balza che gioca con i contrasti nel fit e nei materiali tra jersey e garza di cotone (Arthur Arbesser) richiama le sfumature della terra vulcanica ma anche le inclinazioni artsy che serpeggiano sull’isola, mentre il pareo fishnet su cui sono appoggiati i maxi orecchini a fiori in resina colorata (tutto Parfois) ricorda una rete da pesca con i suoi piccoli galleggianti colorati. A completare il mood, un costume intero (Isole e Vulcani) che rievoca i colori del Timanfaya: essenziale e senza cuciture, in cotone organico veste il corpo come una seconda pelle.

Da sinistra: Pinko, Etro x Tabby Booth, Paula's Choice

La canotta a costine (Pinko) richiama le sfumature verdi e inaridite dei cactus, mentre il pareo in seta con stampa botanica e frange (Etro x Tabby Booth) richiama il lato più ancestrale dell'isola. A proteggere la pelle dal sole tagliente dell'Atlantico ci pensa la crema con SPF50 e vitamina C (Paula's Choice).

Da sinistra: Lug Von Siga, Livia Nunes x H&M, Patrizia Pepe