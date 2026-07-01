Stile Hippie, gli anni ’60 e ‘70 accendono le tendenze moda estate 2026

Uno modus vivendi che si è fatto vera e propria cultura alternativa, in grado di segnare un’epoca. Lo stile hippie ha conquistato gli anni ’60 e ’70 e, tuttora, è protagonista dei guardaroba di chi ama sentirsi libero e nonchalante, parte di quell’atmosfera alla Woodstock che, ogni anno, riecheggia durante i festival estivi come il Coachella. L’estetica dei figli dei fiori continua a esercitare un gran fascino e a ispirare la creatività di designer e stilisti. Così, anche in questa stagione sulle passerelle Primavera/Estate 2026 non mancano dettagli boho, frange, piume, crochet, fantasie a fiori e flared pants. Tutte pronte a vivere una nuova summer of love?
Long dress, tra maglia e balze
Una controcultura, quella hippie, caratterizzata da uno stile non convenzionale che - attraverso la scelta di capi “ribelli” rispetto al rigore degli anni ’50 - cercava di uscire dagli schemi del passato, andando alla ricerca della propria libertà di espressione, a cominciare dai vestiti. Tra i grandi brand, le idee per far rivivere questo mood attraverso longdress non mancano. Ci sono i vestiti in maglia traforata di Laura Biagiotti che giocano con l’effetto “vedo non vedo” o l’abito rosa antico di Chloé su cui trionfano balze in cotone Sangallo, grandi protagoniste degli anni ’60 e ’70. Ma se c’è un brand che più di tutti con le sue collezioni continua a incarnare lo spirito boho e i codici nomadici legati allo stile hippie, quello è Etro, che anche per la PE26 porta in passerella abiti stampati in stile tapestry e gilet in suède con frange e borchie. Perfetti per un’estate wild & free.
Short cut
Il corpo si libera e si mostra senza pudore. Shorts e minigonne, ideali per ballare a ritmo di musica sotto il sole della California, diventano un emblema del mood hippie. In tonalità sabbia come le dune del deserto, ecco i modelli crochet di Isabel Marant, con delicati volant che ne movimentano i contorni. Ideali se abbinati a canottiere che mettono in risalto il décolleté con scolli arrotondati. Sopra, mini-gilet da hippie doc arricchiti con decorazioni embroidered. In vita, cintura in corda e, ai piedi, sandali alla schiava in camoscio, comodi e très chic. Le “figlie dei fiori” moderne gioiranno alla vista del miniabito Celine acceso da una distesa di vivaci margherite, le cui nuance vanno dal rosso al giallo fino all’azzurro. Si torna al crochet con un minidressBalmain, chiaro e dall’effetto “vedo-non-vedo”, da cui morbide nappe scendono lungo le gambe danzando passo dopo passo. Sandali bassi con pietre donano al look un effetto Saint Tropez che non guasta mai.
Chi porta i pantaloni?
Non si può parlare di stile hippie senza annoverare denim a zampa e flared pants. Da Ulla Johnson vanno in scena blu jeans con canottiere bianche ricamate. Il mix evidenzia la silhouette ed è arricchito da bijoux cangianti e sandali a rete. I pantaloni a campana di Nina Ricci scintillano in un jacquard dorato, i cui riflessi matchano con quelli di un blazer color ruggine ricoperto di paillettes. Allure gipsy e stampe grafiche in stile psichedelico per i pantaloni scampanati Custo Barcelona con volant laterali, indossati in combo con un crop top. Per un hippie style late Seventies, perfetto per i prossimi festival estivi.