Stile Hippie, gli anni ’60 e ‘70 accendono le tendenze moda estate 2026

Uno modus vivendi che si è fatto vera e propria cultura alternativa, in grado di segnare un’epoca. Lo stile hippie ha conquistato gli anni ’60 e ’70 e, tuttora, è protagonista dei guardaroba di chi ama sentirsi libero e nonchalante, parte di quell’atmosfera alla Woodstock che, ogni anno, riecheggia durante i festival estivi come il Coachella. L’estetica dei figli dei fiori continua a esercitare un gran fascino e a ispirare la creatività di designer e stilisti. Così, anche in questa stagione sulle passerelle Primavera/Estate 2026 non mancano dettagli boho, frange, piume, crochet, fantasie a fiori e flared pants. Tutte pronte a vivere una nuova summer of love?

Long dress, tra maglia e balze

Una controcultura, quella hippie, caratterizzata da uno stile non convenzionale che - attraverso la scelta di capi “ribelli” rispetto al rigore degli anni ’50 - cercava di uscire dagli schemi del passato, andando alla ricerca della propria libertà di espressione, a cominciare dai vestiti. Tra i grandi brand, le idee per far rivivere questo mood attraverso longdress non mancano. Ci sono i vestiti in maglia traforata di Laura Biagiotti che giocano con l’effetto “vedo non vedo” o l’abito rosa antico di Chloé su cui trionfano balze in cotone Sangallo, grandi protagoniste degli anni ’60 e ’70. Ma se c’è un brand che più di tutti con le sue collezioni continua a incarnare lo spirito boho e i codici nomadici legati allo stile hippie, quello è Etro, che anche per la PE26 porta in passerella abiti stampati in stile tapestry e gilet in suède con frange e borchie. Perfetti per un’estate wild & free.