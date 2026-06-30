Vestiti di lino, mai senza quando fa caldo: 15 must-have per l’estate 2026

fashion 30 giugno 2026

È il tessuto imprescindibile di questa stagione caldissima e si indossa da testa a piedi, tra abiti longuette e ensemble coordinati, per affrontare le giornate afose con una inequivocabile eleganza timeless

Di Federica Caiazzo

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Con l’arrivo del grande caldo, anche il lino torna nel guardaroba femminile della moda estate 2026. Un tessuto semplice, fresco e leggero che nella sua (apparente) umiltà riesce a elevarsi con grande maestria, risultando sempre sorprendentemente sofisticato. Declinato nelle colorazioni del bianco e delle tonalità sabbiose, è a tutti gli effetti l’evergreen dei look estivi. D’altronde, questa stagione lo vediamo rinnovarsi attraverso silhouette ancor più sensuali, dando forma ad alleati vincenti che funzionano perfettamente in vacanza come in città. Dagli abiti bustier alle camicie dal taglio rilassato, fino ai completi coordinati, il lino è la tendenza imperativa per dare all’eleganza quotidiana un accento di nonchalance: ecco i migliori must-have da inserire in guardaroba e in valigia in vista delle prossime sessioni di shopping. Street style: il lino conquista anche la città Non solo in vacanza, ma anche nei look da città. Le it-girl dello street style hanno già cominciato a lasciargli completamente la scena, privilegiando i fit più morbidi e fluidi. Scamiciati, abiti midi, silhouette svasate: il tutto è accompagnato da linee pulite, design minimal e styling costruiti con accessori classici, dalla classica borsa da città in pelle nera alla tote bag in rafia intrecciata. Gli abiti midi dalle silhouette morbide, i modelli chemisier e quelli con cintura in vita si indossano così con décolletées dal tacco basso oppure con mules bianche con tacchetto kitten per enfatizzare l’animo chic della mise.

Credits Getty Images

Abiti scollati, il lino come promessa di sensualità Tra i modelli di vestiti in lino su cui puntare nell'estate 2026 spiccano tubini bustier e abiti scollati. La struttura del corpetto valorizza la silhouette, mentre la naturale leggerezza del tessuto esalta la tipica nonchalance insita nel DNA del lino. A conferire alla mise un risultato stupefacente è l’inevitabile contrasto che si crea tra la costruzione sartoriale del corpetto e la texture materica del lino. Vedere per credere l’abito con inserti in pizzo di Lug Von Siga, romantico e bon ton; oppure il minidress di Farm Rio che interpreta il bustier con la vivacità dei ricami dallo spirito brasiliano. Vietato omettere Jacquemus: il designer francese Simon Porte Jacquemus resta fedele alle sue radici provenzali, evidenziando ancora una volta come il lino possa essere portatore di una storia (personale) intrisa di nostalgia e ricordi d’infanzia.

Da sinistra: Lug Von Siga, Farm Rio, Jacquemus

Fascino marinière: il lino bianco incontra le righe L'abito di lino bianco continua a essere certamente un classico intramontabile, ma per l'estate 2026 si reinventa anche con dettagli ispirati all’immaginario marinière. Righe blu navy, profili a contrasto e richiami all'estetica nautica donano fascino anche ai modelli più essenziali. Ecoalf interpreta questa tendenza con un approccio sostenibile (ma anche accessibile): linee verticali su uno slip dress da infilare con praticità e indossare (anche) da mattina a sera. Su un budget differente invece troviamo Prada, che propone un raffinato gioco ottico attraverso le profilature a contrasto applicate sugli orli superiori, sulle cuciture delle tasche e sulla cintura in vita. Infine, il vestito di lino di Ferragamo: un dialogo optical per uscire letteralmente fuori dalle righe.

Da sinistra: Ecoalf, Prada, Ferragamo

Oltre i vestiti, un grande classico intramontabile: la camicia di lino Non solo abiti. Anche la camicia di lino si conferma uno dei pezzi chiave della stagione, tanto da aver già registrato un vero boom di interesse. Lo conferma Wallapop, piattaforma dedicata alla compravendita di prodotti di seconda mano, secondo cui le ricerche della camicia di lino sono aumentate del 54%. Un dato che racconta come questo capo rappresenti oggi un investimento intelligente, versatile e destinato a durare nel tempo. Da indossare aperta sopra un top, annodata in vita oppure coordinata ai pantaloni dello stesso tessuto, la camicia di lino trova un’interpretazione raffinata e timeless nella proposta di Ballantyne, dove le taschine frontali aggiungono un dettaglio sì semplice ma che non passa inosservato. Interessante è la proposta cromatica delle nuance pastello: rosa candy per Loro Piana, beige tendente al burro per Fabiana Filippi: due camicie in pregiatissimo lino, entrambe accomunate da una vestibilità morbida e rilassata.

Da sinistra: Ballantyne, Loro Piana, Fabiana Filippi

Il completo di lino, il nuovo power dressing estivo Infine, il completo in lino. Ovvero la risposta più chic alle giornate di lavoro in città. La parola d'ordine è “armonia”: ben venga costruire il look con giacca e pantaloni proposti nello stesso identico tessuto e nella stessa identica nuance, per dare vita a un risultato più impeccabile che mai (sì, anche in ufficio). Le opzioni sono molteplici: dalla giacca sciancrata di Via Masini, che valorizza la figura, al blazer leggermente oversize di Falconeri, fino al gilet con cintura di Brunello Cucinelli. Ogni capospalla è perfettamente abbinato ai suoi pantaloni en pendant, un coordinato di eleganza e semplicità che sublima il lino elevandone l’animo anche nelle occasioni più sofisticate e chic.