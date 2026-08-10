Notti magiche e dettagli scintillanti, come rendere unici i look delle sere d’estate

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Notti magiche, notti di stelle e luna piena. Serate di cene pied dans l’eau e di passeggiate in riva al mare, con il firmamento che riverbera di bagliori e scie luminose. La notte di San Lorenzo ci invita a brillare e risplendere, ad abbracciare la magia e la bellezza del cielo. L’invito per questa sera (e per tutte le prossime sere d’estate dal sapore un po’ speciale) è solo uno: giocare con la moda per rendere magici i nostri abiti e trasformare ogni look in un piccolo manto stellato à porter.
Non c’è bisogno di esagerare, nessuno show-off, ma solo poesia, romanticismo, splendore e divertissement. La magia sussurra la sua meraviglia attraverso piccoli segnali. E così basta un dettaglio, un piccolo gioiello, un accessorio sparkling, un top scintillante per trasformare un outfit e questa notte nella notte più splendente dell’anno. Believe in magic! Gli astri sono dalla vostra parte, e anche la moda in passerella.
Simone Rocha - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Meteoriti, gocce di luna, frammenti di ghiaccio con resine trasparenti, bijoux che catturano e rifrangono la luce. Accessori bold come prismi di cristalli illuminano anche i look più minimal. Orecchini che sembrano scolpiti nel ghiaccio donano riflessi acquatici. Tutto emana una delicatezza quasi eterea.
Da sinistra: Susan Fang, Bottega Veneta, Lanvin - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Indossare il cielo ed essere un tutt’uno con le notti stellate estive. Costellazioni di micro cristalli, ricami di paillettes dai toni profondi con stelle marine che emergono dagli abissi, sete che diventano palette siderali. Da Giorgio Armani a Vivetta fino a Laura Biagiotti, la notte diventa una tela su cui le stelle si posano leggere. Il risultato è misterioso, sofisticato e intrigante.
Da sinistra: Giorgio Armani, Vivetta, Laura Biagiotti - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
E poi ancora effetti metallici e bagliori argentati. Basta una borsa come l’iconica 1969 di Rabanne in maille métallique per dare un tocco space oddity alla più basica delle combo. T-shirt bianca, denim e un tocco di argento. Che sia un girocollo in caucciu con una scultura elicoidale in acciaio (Ralph Lauren) oppure una clutch a specchio. Et voilà, ogni cosa è illuminata.
Da sinistra: Rabanne, Ralph Lauren, Zimmermann - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Oppure illuminare il look giocando con le perle. Piccole e sferiche, scaramazze e barocche, cucite su abiti e accessori o da indossare a iosa per impreziosire lobi e décolleté. In un chiarore morbido che ricorda la luna piena.
Da sinistra: Saint Laurent, Monse, Vaquera
E infine intercettare il bagliore dorato e incendiario delle scie luminose puntando sulla magia dell’oro e sulla bellezza sempre attuale dei fiori che diventano gioielli scultorei per esaltare i lineamenti del volto. Come i lunghi pendenti con boccioli di rosa che incorniciano un ovale perfetto.
Burc Akyol - Credits Launchmetrics.com/Spotlight
E se lo spirito è quello boho chic, basterà virare verso choker con fiori crochet, fiocchetti girlish, copricapi da danzatrici del plenilunio, bandane fishnet impreziosite di perline e pietre colorate per un mood ricercato ma dégagé, gipsy e romantico, perfetto per falò sulla spiaggia con il naso all’insù aspettando le stelle cadenti. Make a wish!
Da sinistra: Etro, Ann Demeulemeester, Be Nina - Credits Launchmetrics.com/Spotlight