Montagna in bellezza: guida al beauty-case perfetto per l'alta quota

Il verde ha un effetto calmante e rasserenante ed è per questo che molti, in estate, preferiscono trascorrere le vacanze circondati da prati e boschi, dedicando le ferie a passeggiate e arrampicate, respirando a pieni polmoni l'aria pura di montagna. Ora che, in particolare, il caldo è così intenso, trascorrere qualche giorno circondati solo da alberi e silenzio sembra quasi un sogno. Non a caso i cultori del forest bathing sostengono che il contatto con la natura abbia veri e propri benefici psicofisici, migliorando umore, concentrazione e consapevolezza.

Finalmente distesi e rilassanti, tra un trekking e l'altro non bisogna trascurare la pelle, messa alla prova dallo stress cittadino. Ecco perché, dal beauty-case per la montagna, oltre agli irrinunciabili per viso e capelli, non dovrebbe mancare qualche extra, come un olio da bagno, una lozione idratante, e una eau de toilette dalle note rigeneranti, che non hanno semplicemente un buon odore, ma si trasformano in tool per ridurre la tensione, fisica ed emotiva.

Mai senza un buon foto protettore

Che si abbiano in programma semplici passeggiate, così come la pratica sportiva quotidiana all'aria aperta, non bisogna dimenticare di stendere l'SPF prima di uscire di casa. La crema solare, infatti, non è appannaggio esclusivo della spiaggia, anzi: in montagna i raggi solari sono altrettanto potenti, motivo per cui è d'obbligo difendere la pelle con filtri ad ampio spettro, facili da riapplicare anche sulle zone più delicate come labbra, naso e orecchie.

Anthelios UV Sport SPF50+ di La Roche Posay è uno spray ultraleggero con protezione molto alta resistente all'acqua e al sudore, dalla texture leggera ed invisibile. Per rinnovare la protezione nelle zone più esposte, lo stick è l'opzione più pratica e smart: Stick Solare SPF50 di Collistar ha una texture leggera e trasparente che si assorbe in pochi istanti senza lasciare traccia. Se l'aria in quota è molto asciutta e dà la sensazione che l'epidermide sia tesa e assetata, si può tenere nello zaino, a portata di mano, una bruma leggera e nutriente, come Atobarrier365 Cream Mist di Aestura che è arricchita con ceramidi ed è ideale per rinfrescare e idratare intensamente.