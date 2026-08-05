Montagna in bellezza: guida al beauty-case perfetto per l'alta quota

Il verde ha un effetto calmante e rasserenante ed è per questo che molti, in estate, preferiscono trascorrere le vacanze circondati da prati e boschi, dedicando le ferie a passeggiate e arrampicate, respirando a pieni polmoni l'aria pura di montagna. Ora che, in particolare, il caldo è così intenso, trascorrere qualche giorno circondati solo da alberi e silenzio sembra quasi un sogno. Non a caso i cultori del forest bathing sostengono che il contatto con la natura abbia veri e propri benefici psicofisici, migliorando umore, concentrazione e consapevolezza.
Finalmente distesi e rilassanti, tra un trekking e l'altro non bisogna trascurare la pelle, messa alla prova dallo stress cittadino. Ecco perché, dal beauty-case per la montagna, oltre agli irrinunciabili per viso e capelli, non dovrebbe mancare qualche extra, come un olio da bagno, una lozione idratante, e una eau de toilette dalle note rigeneranti, che non hanno semplicemente un buon odore, ma si trasformano in tool per ridurre la tensione, fisica ed emotiva.
Mai senza un buon foto protettore
Che si abbiano in programma semplici passeggiate, così come la pratica sportiva quotidiana all'aria aperta, non bisogna dimenticare di stendere l'SPF prima di uscire di casa. La crema solare, infatti, non è appannaggio esclusivo della spiaggia, anzi: in montagna i raggi solari sono altrettanto potenti, motivo per cui è d'obbligo difendere la pelle con filtri ad ampio spettro, facili da riapplicare anche sulle zone più delicate come labbra, naso e orecchie.
Anthelios UV Sport SPF50+ di La Roche Posay è uno spray ultraleggero con protezione molto alta resistente all'acqua e al sudore, dalla texture leggera ed invisibile. Per rinnovare la protezione nelle zone più esposte, lo stick è l'opzione più pratica e smart: Stick Solare SPF50 di Collistar ha una texture leggera e trasparente che si assorbe in pochi istanti senza lasciare traccia. Se l'aria in quota è molto asciutta e dà la sensazione che l'epidermide sia tesa e assetata, si può tenere nello zaino, a portata di mano, una bruma leggera e nutriente, come Atobarrier365 Cream Mist di Aestura che è arricchita con ceramidi ed è ideale per rinfrescare e idratare intensamente.
Benessere per il corpo e per la mente
In montagna, circondati dai boschi, l'atmosfera sembra sospesa e si ha la sensazione di avere finalmente tempo per dedicarsi a ciò che fa stare davvero bene. Come un buon bagno rilassante, che a casa si finisce per fare mai. E allora è tempo di riempire la vasca aggiungendo qualche goccia di olio profumato, come Bath forThe Senses di Susanne Kaufmann che racchiude note di ylang ylang, patchouli, rosmarino e lavanda che favoriscono un senso di profondo relax e benessere e rendono la cute morbida e liscia, mentre le pressioni quotidiane sembrano dissolversi.
Per nutrire l'epidermide, Geranium Leaf Body Balm di Aesop racchiude una ricca miscela di oli di nutrienti oltre ad estratto di foglia di geranio, mandarino e bergamotto dall'effetto distensivo. Per ultimare, non resta che vaporizzare Forest Lungs di The Nue Co., fragranza che vuole essere un vero e proprio integratore olfattivo, grazie al mix di note legnose, di resina chiara e agrumi aspri: proprio come una passeggiata nel bosco, ha un effetto immediatamente calmante e lenitivo.
Per un make-up naturale e luminoso
In vacanza tra i boschi non ci sarà bisogno della trousse che si utilizza abitualmente ma, piuttosto, di pochi essenziali necessari a valorizzare il viso in vista, per esempio, di un pranzo in baita. Via libera a texture impalpabili e traslucide, in grado di uniformare e donare un tocco di colore ma in leggerezza. A questo proposito, The Uniform Tinted SPF50 di Merit Beauty è un fluido solare minerale, dalla texture leggera e modulabile, che copre e protegge l'epidermide al tempo stesso.
Sun Tone Soleil Parfait Bronzer di Westman Atelier racchiude due tonalità di terra dalla texture cream-to-powder, da sovrapporre per scaldare l'incarnato in modo naturale, senza appesantire. The Tinted Lip Balm di Augustinus Bader è infine un balsamo idratante con complesso TFC8® che tinge le labbra con una delicata sfumatura rosata.