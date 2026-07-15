Il beauty-case per contrastare il caldo in ufficio

Il clima bollente dell'ultimo periodo può aver messo alla prova persino chi lavora in ambienti dove è in sempre funzione l’aria condizionata, magari perché per andare incontro ai colleghi freddolosi la temperatura non è mai abbastanza bassa. Se, poi, in pausa pranzo si esce per qualche piccola commissione, è facile che, al rientro, la pelle risulti lucida e la chioma appesantita e crespa a causa dell'umidità.
Ecco perché, per sentirsi di nuovo al meglio, proprio come quando si esce di casa al mattino, è fondamentale avere a portata di mano alcuni prodotti chiave, necessari per rinfrescare il look. Utili non solo per avere un aspetto curato in vista di una riunione last minute, ma anche nel caso si abbia in programma un aperitivo al termine della giornata di lavoro. Eliminare quella sensazione appiccicosa per sentirsi di nuovo a proprio agio, inoltre, permette di lavorare meglio e con più concentrazione.
Un'immediata sensazione di leggerezza per il corpo...
Il caldo, specialmente quello così intenso degli ultimi giorni, complica ogni piccolo movimento perché induce a sudare: probabile, dunque, che già al termine del tragitto per arrivare in ufficio si senta come il bisogno di un'altra doccia. Sensazione che si amplifica col trascorrere delle ore, a meno di ricorrere ai prodotti giusti, da tenere pronti all'uso nel cassetto della scrivania. Prima di tutto, impossibile non avere con sé un deodorante, da applicare all'occorrenza: quello dalle note di Lily & Yuzu di Salt & Stone, privo di alluminio, è formulato per garantire 48 ore di protezione, profumando la pelle con note floreali ed energizzanti di giglio e agrumi.
Un trucco efficace per rinfrescarsi ed eliminare quella sensazione di torpore indotta dal caldo consiste anche nel lavarsi i denti. Utilizzare un dentifricio a base di menta fredda e pungente, proprio come Aquatic Mint di Marvis, che racchiude fluoro e xilitolo per proteggere i denti dalle carie, ha infatti un immediato effetto sveglia. Per recuperare la sensazione di leggerezza perduta, è poi essenziale avere un buon profumo, vaporizzando una mist leggera, da usare anche sulla chioma, come Hair & Body Mist Honey di Gisou, che avvolge la pelle col sentore delicato di miele e muschio.
Salt & Stone, Deodorante Lily & Yuzu; Marvis, Dentifricio Aquatic Mint; Gisou, Hair & Body Mist, Honey - Credits: Courtesy Press Office
... e per il viso
Il caldo è una fonte di stress per l'epidermide, che può apparire arrossata e congestionata dopo lunghe ore trascorse davanti al computer. Per lenire la cute, basta ricorrere a una bruma calmante, da vaporizzare anche sopra il trucco, come Fresh Toner Calm di Ringana che dona comfort perché racchiude aloe vera, liquirizia e un attivo neurocosmetico che migliora l’aspetto della pelle, favorisce il benessere emotivo e promuove una sensazione di equilibrio interiore.
Se il trucco non è più impeccabile come al mattino e il viso appare molto lucido e oleoso, si può rimuovere la base, del tutto o in parte, per poi ripartire da capo. Basta utilizzare le comode salviette struccanti, come Creme Care Salviette Struccanti Viso e Occhi di Nivea, che permettono di eliminare facilmente ogni traccia di fondotinta lasciando la cute di nuovo morbida e fresca. Per restituire vitalità all'incarnato e contrastare l'effetto della stanchezza provocato dal clima rovente, non bisogna dimenticare poi di usare uno stick colorato multiuso su guance, occhi e labbra, come Skin Balm Stick di RVB Lab che è idratante, si sfuma in un attimo ed è perfetto per recuperare il glow perduto.
Ringana, Fresh Toner Calm; Nivea, Creme Care Salviette Struccanti Viso e Occhi; RVB Lab, Skin Balm Stick - Credits: Courtesy Press Office
Senza dimenticare la chioma
A seconda della texture, il caldo può appiattirla o, al contrario, renderla crespa, voluminosa e indomabile. Per domarla, è d'aiuto avere a portata di mano prima di tutto una spazzola, meglio se in legno dall'effetto antistatico, come quella nata dalla collaborazione tra Tek e Davines, entrambi esperti nella cura dei capelli. E poi uno shampoo secco, nella versione mini, perfetto da tenere in borsa così come nel beauty-case dell'ufficio: basta vaporizzarlo alle radici, per restituire subito corpo, vitalità e soprattutto freschezza alla piega.
Gold Lust Dry Shampoo di Oribe, per esempio, assorbe l’eccesso di sebo, impurità e smog grazie alla speciale polvere profumata che restituisce morbidezza ed elasticità ai fusti. Se, però, le lunghezze risultano davvero indomabili a causa dell'alto tasso di umidità nell'aria, l'unica soluzione sta nel raccoglierle in modo da restituire un aspetto di nuovo ordinato. Proibito usare gli elastici di gomma o fermagli di fortuna, che potrebbero spezzare i capelli: meglio ricorrere a eleganti scrunchie in seta, come quelli creati da Slip, che sono gentili sui fusti e prevengono rotture e doppie punte.
Tek per Davines, Spazzola in legno riciclato; Oribe, Gold Lust Dry Shampoo; Slip, Silk Scrunchie Set - Credits: Courtesy Press Office