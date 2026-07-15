Il beauty-case per contrastare il caldo in ufficio

Il clima bollente dell'ultimo periodo può aver messo alla prova persino chi lavora in ambienti dove è in sempre funzione l’aria condizionata, magari perché per andare incontro ai colleghi freddolosi la temperatura non è mai abbastanza bassa. Se, poi, in pausa pranzo si esce per qualche piccola commissione, è facile che, al rientro, la pelle risulti lucida e la chioma appesantita e crespa a causa dell'umidità.

Ecco perché, per sentirsi di nuovo al meglio, proprio come quando si esce di casa al mattino, è fondamentale avere a portata di mano alcuni prodotti chiave, necessari per rinfrescare il look. Utili non solo per avere un aspetto curato in vista di una riunione last minute, ma anche nel caso si abbia in programma un aperitivo al termine della giornata di lavoro. Eliminare quella sensazione appiccicosa per sentirsi di nuovo a proprio agio, inoltre, permette di lavorare meglio e con più concentrazione.

Un'immediata sensazione di leggerezza per il corpo...

Il caldo, specialmente quello così intenso degli ultimi giorni, complica ogni piccolo movimento perché induce a sudare: probabile, dunque, che già al termine del tragitto per arrivare in ufficio si senta come il bisogno di un'altra doccia. Sensazione che si amplifica col trascorrere delle ore, a meno di ricorrere ai prodotti giusti, da tenere pronti all'uso nel cassetto della scrivania. Prima di tutto, impossibile non avere con sé un deodorante, da applicare all'occorrenza: quello dalle note di Lily & Yuzu di Salt & Stone, privo di alluminio, è formulato per garantire 48 ore di protezione, profumando la pelle con note floreali ed energizzanti di giglio e agrumi.

Un trucco efficace per rinfrescarsi ed eliminare quella sensazione di torpore indotta dal caldo consiste anche nel lavarsi i denti. Utilizzare un dentifricio a base di menta fredda e pungente, proprio come Aquatic Mint di Marvis, che racchiude fluoro e xilitolo per proteggere i denti dalle carie, ha infatti un immediato effetto sveglia. Per recuperare la sensazione di leggerezza perduta, è poi essenziale avere un buon profumo, vaporizzando una mist leggera, da usare anche sulla chioma, come Hair & Body Mist Honey di Gisou, che avvolge la pelle col sentore delicato di miele e muschio.