Make-up a prova di caldo: gli essenziali beauty per una base impeccabile

Selena Gomez - Credits Getty Images
Pelle lucida, pori dilatati e fondotinta che, in alcune zone, sembra addirittura dissolversi: è l'effetto prodotto dal caldo intenso, che fa sì che il make-up non duri molto a lungo. Viste le recenti temperature, d'altro canto, sarebbe strano il contrario e, così, anche chi ha la pelle normale o secca quando a fine giornata si guarda allo specchio finisce per scoprire che il maquillage ha decisamente perso freschezza.
Se al clima non c'è rimedio, per dare al viso un aspetto matte, invece, basta ricorrere non solo ai prodotti giusti, ma anche a qualche aggiustamento della routine di skincare quotidiana. Meglio stare alla larga, almeno momentaneamente, dalle formule più ricche e nutrienti per puntare invece su prodotti dalla texture sorbetto, idratanti, sì, ma dalla consistenza leggera, che si assorbe in un istante. Se la solita crema risulta troppo unta, dunque, meglio metterla in pausa senza però rinunciare a idratare la pelle che, complici caldo e umidità, ha bisogno di essere dissetata e rinfrescata con gli ingredienti giusti.
Un trucco long-lasting inizia dalla base
Chi ha la cute grassa risente maggiormente del clima rovente perché, con il caldo, può tendere ad apparire ancora più oleosa. Per questo, come si diceva in precedenza, è fondamentale ricorrere a una skincare ultralight, che idrati al punto giusto, ma senza risultare appiccicosa. Per prolungare la durata del fondotinta e fare in modo che non si separi (a causa dell'effetto del sebo in eccesso) la soluzione sta nel ricorrere al primer, che crea uno strato sottile sulla pelle in grado al tempo stesso di opacizzare, tenere a bada il lucido e migliorare l'aderenza di fondotinta e skin-tint. Si tratta di un prodotto irrinunciabile specialmente per chi, con la belle stagione, prevede di partecipare a matrimoni ed eventi all'aperto, dove è fondamentale che il trucco risulti impeccabile e a prova di selfie, a lungo. Chi desidera semplificare ulteriormente il rituale di cura mattutino, poi, al posto del primer vero e proprio può stendere un idratante dall'effetto matte, che permette di creare la perfetta base per il trucco con meno prodotti.
The Porefessional Matte Primer di Benefit, con niacinamide e rosa mosqueta, migliora l'aspetto dei pori e assorbe istantaneamente l'olio in eccesso donando alla pelle un aspetto opaco e fresco. Aqua Sensitive Crema Gel Mat-2 di Rilastil è un'emulsione dalla consistenza leggera e a rapido assorbimento, ideale per pelli sensibili miste ed impure: con principi attivi dalle proprietà riequilibranti, protegge la barriera cutanea, dona un'idratazione intensa e limita la produzione eccessiva di sebo nella zona T.
Da sinistra: Benefit, The Porefessional Matte Primer; Rilastil, Aqua Sensitive Crema Gel Mat-2 - Courtesy Press Office
Fissare, grazie a polveri assorbenti e spray ultraleggeri
Persino chi ama il trucco glowy, quando la temperatura diventa bollente non può rinunciare alla cipria, fondamentale per opacizzare così come prolungare la durata della base. La buona notizia è che, ormai, esistono formule per tutti i gusti e le esigenze: ultra-assorbenti per chi punta a cancellare ogni traccia di lucidità e più naturali, al contrario, per i fan della cloud skin che preferiscono dare alla pelle un aspetto satinato e luminoso più che matte. Il suggerimento, però, è di ricorrere alle texture compatte, dal potere fissante più spiccato e facili da portare in borsa con sé. Per un ritocco veloce, basta tamponare il prodotto con l'apposita spugnetta, in particolare in quei punti interessati da una maggiore produzione sebacea, come fronte, naso e mento.
Soft Matte Powder di Nars ha una formula matte che non secca la pelle: priva di talco, riduce immediatamente la lucidità e minimizza l’aspetto dei pori e della grana cutanea grazie alla tecnologia Adaptive Oil-Control che garantisce un effetto matte che dura a lungo. Cloud Set Baked Setting & Smoothing Powder di Kosas è una polvere leggera, levigante trasparente, che elimina l'effetto lucido ma non la luminosità.
Da sinistra: Nars, Soft Matte Powder; Kosas, Cloud Set Baked Setting & Smoothing Powder - Courtesy Press Office
Per potenziare l'effetto opacizzante della cipria e assicurarsi che il trucco risulti water-proof, rimanendo impeccabile nonostante caldo, sudore e qualche lacrima (nel caso dei matrimoni, naturalmente) l'ideale è vaporizzare sul viso l'apposito setting spray formulato per fissare e levigare la pelle al tempo stesso. Easy Bake Setting Spray di Huda Beauty racchiude amido di riso dal potere assorbente, acido ialuronico e argilla verde che, insieme, fissano e tengono a bada il sebo in eccesso. Anche AirBrush Flawless Setting Spray Matte di Charlotte Tilbury è uno setting spray leggero, waterproof e opacizzante che fa sì che il trucco duri fino a 16 ore ed è formulato con un complesso a doppia azione Oil + Shine Control per assorbire il sebo in eccesso.
Da sinistra: Charlotte Tilbury, AirBrush Flawless Setting Spray Matte; Huda Beauty, Easy Bake Setting Spray - Courtesy Press Office
Eliminare l'aspetto shiny dal viso, senza alterare il trucco
Se un tempo, per attenuare l'aspetto delle aree più oleose e ritoccare la base, l'unica soluzione consisteva nel tamponare la pelle con l'aiuto di un fazzoletto di carta (rischiando però di rimuovere del tutto la base) ora la cosmesi ci viene incontro con soluzioni smart quanto efficaci, sotto forma di speciali spugnette e veline che, picchiettate sulla pelle, le donano un istantaneo effetto velluto.
The Resetter di Beauty Blender, per esempio, impiega un materiale morbidissimo e intensamente assorbente che, picchiettato su tutto il viso o semplicemente dove serve, permette di cancellare il glow indesiderato. In più, il prodotto, lavabile e riutilizzabile, è racchiuso nel comodo contenitore in silicone che può essere agganciato alla borsetta, rendendo i ritocchi ancora più semplici e veloci. In alternativa, Oil-Control Blotting Paper di Shiseido racchiude delle speciali cartine assorbenti, arricchite con estratto di rosmarino e ossido di zinco, che assorbono il sebo in eccesso, eliminando l’aspetto lucido della pelle e donando un’immediata sensazione di freschezza.
Da sinistra: Beauty Blender The Resetter; Shiseido, Oil-Control Blotting Paper - Courtesy Press Office