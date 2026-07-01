Make-up a prova di caldo: gli essenziali beauty per una base impeccabile

Pelle lucida, pori dilatati e fondotinta che, in alcune zone, sembra addirittura dissolversi: è l'effetto prodotto dal caldo intenso, che fa sì che il make-up non duri molto a lungo. Viste le recenti temperature, d'altro canto, sarebbe strano il contrario e, così, anche chi ha la pelle normale o secca quando a fine giornata si guarda allo specchio finisce per scoprire che il maquillage ha decisamente perso freschezza.

Se al clima non c'è rimedio, per dare al viso un aspetto matte, invece, basta ricorrere non solo ai prodotti giusti, ma anche a qualche aggiustamento della routine di skincare quotidiana. Meglio stare alla larga, almeno momentaneamente, dalle formule più ricche e nutrienti per puntare invece su prodotti dalla texture sorbetto, idratanti, sì, ma dalla consistenza leggera, che si assorbe in un istante. Se la solita crema risulta troppo unta, dunque, meglio metterla in pausa senza però rinunciare a idratare la pelle che, complici caldo e umidità, ha bisogno di essere dissetata e rinfrescata con gli ingredienti giusti.

Un trucco long-lasting inizia dalla base

Chi ha la cute grassa risente maggiormente del clima rovente perché, con il caldo, può tendere ad apparire ancora più oleosa. Per questo, come si diceva in precedenza, è fondamentale ricorrere a una skincare ultralight, che idrati al punto giusto, ma senza risultare appiccicosa. Per prolungare la durata del fondotinta e fare in modo che non si separi (a causa dell'effetto del sebo in eccesso) la soluzione sta nel ricorrere al primer, che crea uno strato sottile sulla pelle in grado al tempo stesso di opacizzare, tenere a bada il lucido e migliorare l'aderenza di fondotinta e skin-tint. Si tratta di un prodotto irrinunciabile specialmente per chi, con la belle stagione, prevede di partecipare a matrimoni ed eventi all'aperto, dove è fondamentale che il trucco risulti impeccabile e a prova di selfie, a lungo. Chi desidera semplificare ulteriormente il rituale di cura mattutino, poi, al posto del primer vero e proprio può stendere un idratante dall'effetto matte, che permette di creare la perfetta base per il trucco con meno prodotti.

The Porefessional Matte Primer di Benefit, con niacinamide e rosa mosqueta, migliora l'aspetto dei pori e assorbe istantaneamente l'olio in eccesso donando alla pelle un aspetto opaco e fresco. Aqua Sensitive Crema Gel Mat-2 di Rilastil è un'emulsione dalla consistenza leggera e a rapido assorbimento, ideale per pelli sensibili miste ed impure: con principi attivi dalle proprietà riequilibranti, protegge la barriera cutanea, dona un'idratazione intensa e limita la produzione eccessiva di sebo nella zona T.