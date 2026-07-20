La famiglia reale spagnola alla finale dei Mondiali sfoggia look coordinati in omaggio alla Roja

Il re Felipe VI di Spagna solleva il Trofeo della Coppa del Mondo FIFA dei vincitori, mentre la regina Letizia di Spagna, la principessa Leonor di Spagna, la principessa Sofia di Spagna e i giocatori della Spagna assistono alla cerimonia di premiazione al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina, disputata al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, nel New Jersey - Credits: Getty Images
La famiglia reale ha reso omaggio alla Roja con una scelta di eleganza e stile. Alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium, Re Felipe VI insieme con la regina Letizia e le principesse Leonor e Sofia hanno condiviso con migliaia di tifosi uno dei momenti più importanti della storia del calcio spagnolo, e lo hanno fatto con una scelta stilistica tutt'altro che casuale: quattro look con un tocco di rosso, come esplicito omaggio alla Roja.
L'effetto finale è stato quello di una famiglia reale perfettamente coordinata, con un sofisticato gioco di rosso, bianco e blu. La presenza dei reali a questo appuntamento è significativa, perché è la prima volta che assistono tutti e quattro insieme in veste ufficiale a una partita della nazionale maschile, un gesto di sostegno alla squadra, ma anche un segnale di coesione nazionale molto forte.
Il look total red della regina Letizia
La regina Letizia Ortiz ha puntato su un raffinato abito midi rosso dalla linea fluida, con vita ben evidenziata, gonna che cadeva con naturalezza e maniche corte leggermente svasate che alleggerivano l'insieme, mantenendo quell'eleganza sobria che caratterizza da sempre lo stile della sovrana. La regina ha poi completato il look con décolleté slingback rosse a punta con tacco basso.
Anche qui, la scelta del rosso non è stata casuale: oltre a richiamare il colore della nazionale spagnola, questa è la tonalità che Letizia utilizza spesso nelle occasioni istituzionali più significative, perché capace di trasmettere energia, sicurezza e autorevolezza. Il risultato finale è stato un ensemble sofisticato, femminile e impeccabilmente regale, un effetto monocromatico raffinato ed elegante capace di distinguersi sugli spalti.
Il re Felipe VI di Spagna consegna il Trofeo della Coppa del Mondo FIFA a Ferran Torres della Spagna dopo la finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina, disputata al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, nel New Jersey - Credits: Getty Images
I look coordinati delle principesse
Anche le principesse Leonor e Sofia hanno puntato sul rosso, ma con un escamotage: due look coordinati in bianco e rosso. La maggiore ha scelto una blusa bianca drappeggiata e pantaloni rossi, richiamando i colori nazionali con un'eleganza giovane e contemporanea, mentre l’infanta Sofia ha fatto il contrario: una camicia rossa ampia, abbinata a pantaloni chiari, per un risultato più informale, ma perfettamente coordinato con il resto della famiglia.
Entrambe hanno puntato su un hair look semplice e informale, con riga in mezzo e capelli sciolti, e una piega con onde effetto naturale. Per le principesse Leonor e Sofia alzare la coppa al cielo rappresenta un ritorno: nel 2010, dopo la vittoria alla finale del campionato mondiale in Sudafrica, ancora bambine sollevarono la storica Coppa del Mondo, aiutate dal portiere e capitano iberico Iker Casillas.
La principessa Leonor di Spagna e la principessa Sofia di Spagna tengono il Trofeo della Coppa del Mondo insieme a Lamine Yamal della Spagna e al re Felipe VI di Spagna al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina, disputata al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, negli Stati Uniti; Il portiere della Spagna Iker Casillas (a sinistra) mostra la Coppa del Mondo alle principesse Leonor e Sofia, alla presenza del principe Felipe di Spagna, della regina Sofia di Spagna e della principessa Letizia di Spagna, al Palazzo della Zarzuela, il 12 luglio 2010 a Madrid, in Spagna - Credits: Getty Images
Il look di re Felipe
In occasione dell'attuale vittoria, re Felipe VI non è stato da meno. Il sovrano ha indossato un completo sartoriale scuro, elegante e senza eccessi, caratterizzato da una linea pulita e completato da una cravatta rigorosamente rossa, perfettamente in sintonia con il tema cromatico della famiglia. In ogni caso un look classico e impeccabile, in linea con il ruolo istituzionale che ricopriva nel palco d'onore della finale.
In questo caso, è stato il dettaglio della cravatta a diventare il simbolo attraverso cui Felipe ha manifestato il proprio sostegno alla Roja, mantenendo al tempo stesso il rigore richiesto dal protocollo, e richiamando visivamente la palette scelta anche da Letizia, Leonor e Sofia. Così, la famiglia reale si è trasformata in un compatto simbolo di sostegno alla squadra nazionale davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.
Il re Felipe VI di Spagna tiene in mano il Trofeo della Coppa del Mondo FIFA dei vincitori, mentre la regina Letizia di Spagna, la principessa Leonor di Spagna, la principessa Sofia di Spagna e i giocatori della Spagna assistono alla cerimonia di premiazione al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina, disputata al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, nel New Jersey - Credits: Getty Images