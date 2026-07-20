La famiglia reale spagnola alla finale dei Mondiali sfoggia look coordinati in omaggio alla Roja

Il re Felipe VI di Spagna solleva il Trofeo della Coppa del Mondo FIFA dei vincitori, mentre la regina Letizia di Spagna, la principessa Leonor di Spagna, la principessa Sofia di Spagna e i giocatori della Spagna assistono alla cerimonia di premiazione al termine della finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina, disputata al New York New Jersey Stadium il 19 luglio 2026 a East Rutherford, nel New Jersey - Credits: Getty Images

La famiglia reale ha reso omaggio alla Roja con una scelta di eleganza e stile. Alla finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium, Re Felipe VI insieme con la regina Letizia e le principesse Leonor e Sofia hanno condiviso con migliaia di tifosi uno dei momenti più importanti della storia del calcio spagnolo, e lo hanno fatto con una scelta stilistica tutt'altro che casuale: quattro look con un tocco di rosso, come esplicito omaggio alla Roja.

L'effetto finale è stato quello di una famiglia reale perfettamente coordinata, con un sofisticato gioco di rosso, bianco e blu. La presenza dei reali a questo appuntamento è significativa, perché è la prima volta che assistono tutti e quattro insieme in veste ufficiale a una partita della nazionale maschile, un gesto di sostegno alla squadra, ma anche un segnale di coesione nazionale molto forte.

Il look total red della regina Letizia

La regina Letizia Ortiz ha puntato su un raffinato abito midi rosso dalla linea fluida, con vita ben evidenziata, gonna che cadeva con naturalezza e maniche corte leggermente svasate che alleggerivano l'insieme, mantenendo quell'eleganza sobria che caratterizza da sempre lo stile della sovrana. La regina ha poi completato il look con décolleté slingback rosse a punta con tacco basso.

Anche qui, la scelta del rosso non è stata casuale: oltre a richiamare il colore della nazionale spagnola, questa è la tonalità che Letizia utilizza spesso nelle occasioni istituzionali più significative, perché capace di trasmettere energia, sicurezza e autorevolezza. Il risultato finale è stato un ensemble sofisticato, femminile e impeccabilmente regale, un effetto monocromatico raffinato ed elegante capace di distinguersi sugli spalti.