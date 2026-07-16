Sharon Stone a Roma: l’eleganza di vivere due volte

Roma è sotto di lei. Sharon Stone si affaccia dal balcone del Campidoglio accanto al sindaco e saluta la città. La sera precedente ha partecipato al gala organizzato a Villa Aldobrandini. Poi, nella Sala Giulio Cesare del Comune di Roma, ha preso la parola durante la giornata conclusiva del Global Nobel Laureates Assembly on Artificial Intelligence and Nuclear War, dedicato all’intelligenza artificiale, alla sicurezza globale e al rischio nucleare.

Davanti alla platea ha pronunciato una frase capace di tenere insieme il tema dell’incontro e, quasi involontariamente, la sua intera biografia: “La dignità umana non è un algoritmo”. Perché se esiste una donna che la cultura popolare ha a lungo trattato come un algoritmo visivo, quella è Sharon Stone. Bastavano un abito bianco, una poltrona, le gambe accavallate e uno sguardo glaciale per evocarla. Basic Instinct non le diede soltanto una celebrità globale: trasformò il suo corpo in una delle immagini più replicate e commentate del cinema contemporaneo. A Roma, invece, Stone ha parlato di gentilezza, decenza, generosità e di quella che ha definito “eleganza dello spirito”.

L’ictus e la vita ricominciata nello stesso corpo

Del resto, per Stone l’idea di successo e di ciò che conta davvero è cambiata negli anni. La frattura arriva nel 2001, quando è una delle attrici più riconoscibili del mondo. Un ictus la costringe a fermarsi; le ci vorranno circa sette anni per riprendersi. In un'intervista al Corriere della Sera rilasciata durante il soggiorno romano, l’attrice ha descritto quell’esperienza con parole nette: “Morire è un’esperienza che apre gli occhi”. L'attrice ha raccontato di essersi sentita come reincarnata nel proprio corpo, con la consapevolezza di poter proseguire un viaggio che avrebbe potuto interrompersi lì.

Stone non parla però di reinvenzione: “Non mi reinvento. Cresco e imparo”, come a dire che rinascere non è cancellare ciò che si è stati per sostituirlo con una nuova versione di sé, ma portare con sé tutto: il cinema, la fama, la malattia, la maternità e il desiderio di continuare a essere un’artista, oltre il trauma.