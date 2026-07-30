La montagna vuole di più: il design d'autore che sfida il cliché del rifugio

living 30 luglio 2026

Addio sedie col cuore e vecchi soprammobili; largo a poltrone geometriche e cucine in acciaio. Tra icone sartoriali e dettagli decisamente chic

Di Patrizia Piccinini

Cucina Ego, Abimis - Courtesy Abimis

Rustico? Non più. Dimentichiamo i vecchi rifugi polverosi e le baite rivestite di perline che fanno tanto Anni '80. Oggi la montagna è diventata la meta più desiderata per fuggire dalla calura estiva, e l'interior design risponde con un corteggiamento serrato tra linee contemporanee e materiali ancestrali, lasciando da parte le classiche sedie con il cuore intagliato nello schienale. Salotto ad alta quota Si parte dal soggiorno dove il divano Harper di Antonio Citterio per Flexform cancella ogni traccia di nostalgia grazie a cuscinature maxi in un grigio super grafico che riempie lo spazio senza appesantirlo. E che dire del bracciolo contenitore rivestito in cuoio, ideale per riporre il plaid indispensabile nelle serate più fresche.

Divano Harper, Flexform - Courtesy Flexform

Mentre per godersi al meglio il panorama d'alta quota a viso aperto la collezione Allaperto Mountain firmata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez per Ethimo porta sul terrazzo poltrone geometriche in teak e corda vestite con morbide pellicce ecologiche e tocchi di rosso vivo perfette per un aperitivo ad alta quota.

Poltrona Allaperto Mountain, Ethimo - Courtesy Ethimo

Fuochi d'artificio e contrasti magnetici In cucina il contrasto si fa decisamente magnetico con il modello Ego di Abimis che con il suo acciaio d'ispirazione professionale sfida le pareti in legno grezzo di qualsiasi baita. Vincendo grazie al gioco di contrasti. E per chi vuole creare in cucina un angolo retro c’è la cucina CornuFé 110 di La Cornue che si tinge di un elegantissimo Goodwood Blue con dettagli in ottone lucido trasformando i fornelli in un palcoscenico d'alta sartoria.

Cucina CornuFé 110, La Cornue - Courtesy La Cornue

Geometrie attorno al tavolo La zona pranzo si organizza attorno al rigore geometrico del tavolo Abaco di Ronan Bouroullec per B&B Italia sorretto da scultoree gambe in cemento che evocano la pietra delle vette e circondato dalle iconiche sedie CH24, meglio note come Wishbone Chair, disegnate da Hans J. Wegner per Carl Hansen & Søn, qui declinate in una sfumatura fango decisamente chic che alleggerisce la tradizione.

Da sinistra: Tavolo Abaco, B&B Italia, Courtesy B&B Italia; Sedia CH24 Wishbone Chair, Carl Hansen & Søn - Courtesy Carl Hansen & Søn

Il riposo è una scultura organica Anche l'archiviazione e il riposo vogliono la loro parte di design, a partire dalla libreria Aqua di Riva 1920 con i suoi montanti verticali in legno massello e ripiani sagomati come onde fino al letto Gaudí Le Grand di Flou, progettato da Matteo Nunziati dove i profili fluidi in legno massiccio avvolgono la testata tessile creando un guscio organico e contemporaneo lontano anni luce dal solito letto rustico.

Da sinistra: Libreria Aqua, Riva 1920 - Courtesy Riva 1920; Letto Gaudí Le Grand, Flou - Courtesy Flou

Dettagli alpini, ma in versione pop Il tocco finale è un gioco ironico che mette al bando i vecchi ninnoli partendo dalla brocca in gres bicolore di Bloomingville che gioca con le sfumature della terra in chiave minimalista per finire con il cuscino in velluto della collezione Mont Blanc di Vito Nesta che trasforma il classico bestiario alpino tra cervi e fagiani in un sofisticato dettaglio pop perfetto per dare carattere a tutto l'ambiente.