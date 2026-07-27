L'estate privata di Laila Hasanovic

Il post non mostra Jannik Sinner e non racconta un momento privato della coppia. Eppure, dopo Wimbledon e la vacanza insieme in Sardegna, è difficile considerare casuale la forza simbolica di quella scenografia. Il tennis è ormai entrato anche nel linguaggio visivo della modella danese, non attraverso dichiarazioni sentimentali o fotografie costruite insieme al campione italiano, ma come sfondo.

Sul feed di Hasanovic, Sinner continua infatti a essere quasi invisibile: nessun album romantico, nessun racconto quotidiano della relazione, nessuna trasformazione della coppia in un prodotto social. È proprio questo equilibrio tra esposizione e riservatezza ad aver definito la sua estate: in poche settimane Laila ha attraversato la moda milanese, Saint-Tropez, Wimbledon e la Sardegna, continuando contemporaneamente a lavorare con Armani Beauty e a sviluppare NRD.55, il marchio beauty di cui è fondatrice, un personaggio lifestyle con un’identità autonoma sempre più precisa.

Da Cannes a Giorgio Armani, l’estate della moda

Il prologo arriva sulla Croisette. Il 19 maggio Laila Hasanovic partecipa alla première di Amarga Navidad, il film di Pedro Almodóvar presentato in concorso al 79esimo Festival di Cannes. Per il red carpet sceglie un abito bianco della collezione Primavera/Estate 2026 di Genny: una silhouette fluida, con bustier scolpito e un dettaglio in organza ispirato ai petali di un’orchidea. Il risultato ha inevitabilmente evocato un bridal look, alimentando titoli e fantasie sul futuro della relazione con Sinner, ma non esiste alcuna dichiarazione della coppia su nozze o fidanzamenti ufficiali: l’effetto sposa appartiene esclusivamente alla lettura estetica dell’abito.