I cappelli dell’estate, per look così belli da dare alla testa

fashion 24 luglio 2026

A tesa larga, da pescatore, con visiera o crochet? Ecco i modelli di copricapi estivi che dettano tendenza e completano alla perfezione i look della summer season

Di Valeria Boraldi

Luisa Beccaria, sfilata PE2026 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

In Colazione da Tiffany (1961) Audrey Hepburn li indossa per donare un tocco ancora più elegante ad outfit già sofisticati. Nell’atmosfera della Costa Azzurra Brigitte Bardot li sfoggia con aria scanzonata e piedi scalzi, conquistando occhi e cuori di tutti. Le star di oggi, come quelle di allora, li pescano dall’armadio per regalare alla figura un’aura di mistero. I cappelli sono tra gli accessori più amati nel fashion system. Tra mille forme, design e texture, anche quest’estate tra i modelli proposti c’è l’imbarazzo della scelta. Ma attenzione, perché non tutti stanno bene su ogni tipo di volto. Quindi, cappello in testa e viso allo specchio, concedetevi prove e tentativi fino a quando non scatta il match perfetto e un look da capogiro. Il cappello over con maxi falda

Da sinistra: Stella Jean, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cappello over con maxi falda, Asos

Che diva! Un’esclamazione perfetta da pronunciare davanti a una mise troneggiata da un cappello maxi con tesa super larga. Talmente sinuoso nella sua flessibilità da poter essere modellato, con i suoi volumi over, dando vita a diverse forme e look. Nella sfilata PE26 per Stella Jean deve essere in tonalità beige chiaro, lasciare scoperto il volto alzando un po’ la tesa sul davanti e scendere sul retro come un velo. Très chic sopra capi fantasia, camicioni in lino monochrome o caftani in crochet, con ai piedi un paio di infradito. Se amate questo stile, potete scegliere il modello Asos con la cupola bombata, idea super azzeccata se volete incuriosire chi vi sta vicino o per schermarsi completamente in spiaggia. Cuffietta crochet

Da sinistra: Emporio Armani, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cappello a cuffietta, Parfois

Dall’epoca medioevale fino a oggi: il cappellino a calotta è delicato e sbarazzino, perfetto per comporre look dallo stile hippie oppure per chi desidera mantenere in ordine la chioma. Nella collezione PE26 di Emporio Armani la cuffietta in papier cattura l’attenzione grazie alla lavorazione materica intrecciata. Stesso effetto, ma con un tocco boho, per la versione in maglia crochet di Parfois, che porta leggerezza e vibe super estive grazie alla nuance neutra e ai profili bordati di conchiglie. Ideale su outfit composti da tank top leggeri e minigonne di jeans, da indossare in maniera super easy anche sulla spiaggia. A pesca con il bucket hat

Da sinistra: Celine, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; bucket hat, Prada

Nato nel XX secolo sulle coste irlandesi per proteggere i lavoratori del mare dagli inverni più rigidi, il cappello da pescatore viene adottato in seguito anche dagli agricoltori, per diventare poi un elemento delle divise militari. Il mondo della moda poteva farselo scappare? Certo che no! Negli anni ’80 è pezzo iconico nei look di cantanti rap e hip hop, ma è nei 2000 che il successo del bucket hat esplode, grazie a celeb come Sarah Jessica Parker o Britney Spears. Nella collezione PE26 la maison francese Celine ce lo mostra candido e dalle linee pulite, abbinato a un completo total black per un effetto a contrasto molto Nineties. Must-have il modello in re-nylon di Prada, versatile e resistente: sta bene su tutto, è pratico e sembra creato ad hoc per ripararsi dal sole e mantenere i capelli composti durante un viaggio in barca. Basco in papier crochet

Da sinistra: Ralph Lauren, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; basco in papier crochet, Borsalino

Una vera icona. Nato per proteggere i pastori dei Paesi Baschi dalle temperature pungenti, utilizzato nel mondo militare e sinonimo dello stile artsy dei pittori parigini, il basco è un divertente passepartout perfetto anche per l’estate. Ralph Lauren opta per un modello nero abbinato a mini cardigan e pantaloni leggeri. Parigine ai piedi, ça va sans dire. Volete sentirvi anche voi en peu parisiennes? C’è anche la versione in papier crochet di Borsalino, ideale su look “camicia e pantalone” per un affascinante allure masculine. Cappellino con visiera e mood pastello

Da sinistra: Cynthia Rowley, sfilata PE26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight; cappellino con visiera, Nike Club