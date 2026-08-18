Scrab non ti temo: l'esfoliazione soft senza perdere l'abbronzatura

Chloé SS26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Dopo l’esposizione graduale al sole e con cautela, utilizzando un alto SPF, ecco ottenuta una sfumatura ambrata e luminosa: per mantenerla ben oltre la fine dell'estate senza strapazzare l’epidermide, affidarsi a una skincare mirata è fondamentale. La routine giusta, infatti, da un lato permette di ottenere un colorito più intenso quando ci si trova ancora al mare mentre, una volta rientrati, consente di evitare che la melanina sbiadisca rapidamente.
Lontani da casa, come è normale che sia, le abitudini cambiano e ci si sente più liberi e rilassati. Questo non significa, però, trascurare l'epidermide, che dopo una giornata all'aria aperta, ha bisogno di essere coccolata con soin specifici: proprio la disidratazione, infatti, è la prima nemica dell'abbronzatura guadagnata nel corso delle ferie, oltre che della pelle. Motivo per cui per preservare la salute dell’epidermide è bene puntare su prodotti per viso e corpo dalla formula idratante.
Per il viso, rimpolpare la pelle donando un tocco glow
Caldo, umidità e salsedine possono creare qualche problema, specialmente a chi ha una pelle sensibile e delicata. Ecco perché seguire una buona routine di skincare anche in vacanza è importante per evitare irritazioni e, soprattutto, spellature. Per ottenere una tintarella naturale e luminosa, è d'aiuto, prima di tutto, effettuare un gommage leggero una volta a settimana, gesto chiave per rivelare una cute morbida e luminosa, rimuovendo non solo la pelle secca, ma anche ogni residuo di sebo in eccesso e SPF.
Instant Detox Mask di Caudalie contiene argilla rosa, estratto di caffé e vinaccia bio che, insieme, permettono di purificare e affinare i pori, svolgendo al tempo stesso un'azione antiossidante, anti-rossore e lenitiva. In seguito, si passa all'idratazione, stendendo un siero leggero, ma nutriente, pensato anche per rendere ancora più intenso e radioso il colorito. Come Healthy Glow Serum di Patyka, un elisir bifase che combina acido ialuronico e vitamina C a estratto di carota bio illuminante, mentre l’astaxantina dona una delicata sfumatura sunkissed. Infine, è il momento dell'idratante vero e proprio, fondamentale per rimpolpare restituendo quell'elasticità che, dopo il mare, può risultare compromessa. Glow Fresh Plumping Cream di Lierac ha una consistenza vellutata che dona comfort e ravviva l'epidermide, grazie al mix di acido ialuronico ad alto peso molecolare e squalano che rafforza la barriera cutanea, mentre l'estratto di tulipano preserva la luminosità.
Patyka, Healthy Glow Serum; Caudalie, Instant Detox Mask; Lierac, Glow Fresh Plumping Cream - Credits: Courtesy Press Office
Per il corpo, esfoliare e nutrire
In molti pensano ancora che lo scrub cancelli l'abbronzatura, quando in realtà, come spiegato in precedenza, ha l'effetto opposto, perché ne massimizza la luminosità. A patto, ovviamente, di non esagerare, facendolo giusto una volta a settimana con prodotti formulati per bilanciarne il potere esfoliante con ingredienti elasticizzanti e restitutivi. Un nemico insospettabile della tintarella, invece, è proprio l'acqua della doccia, specialmente se è molto calcarea, perché tende a seccare, proprio come la temperatura troppo alta.
La routine adatta a preservare il colorito ambrato, dunque, inizia sotto l'acqua tiepida, massaggiando un gommage che evita che la pelle risulti spessa e opaca: basta stenderlo con movimenti circolari dalle caviglie in su, in modo da stimolare anche la circolazione. Cleopatra's Body Scrub di The Organic Pharmacy combina cristalli di zucchero, sale marino e petali di rosa ed è inoltre arricchito con un mix di oli naturali e miele dal potere nutriente. Poi, è il momento di stendere uno strato abbondante di crema, seguito da un olio nel caso la pelle risulti molto arida. Per un gesto due in uno, però, si può ricorrere a Tonic Hydrating Oil-Balm di Clarins che associa estratti di piante nutrienti a oli essenziali rivitalizzanti, e ha una speciale texture fondente che si trasforma in olio a contatto con la pelle, donando grande morbidezza.
The Organic Pharmacy, Cleopatra's Body Scrub; Clarins, Tonic Hydrating Oil-Balm - Credits: Courtesy Press Office
Patch viso e corpo, il rimedio express
C'è chi le ama tutto l'anno, per la loro praticità, e chi invece le rispolvera in vacanza perché, essendo leggere e compatte, non pesano nel beauty-case. Le maschere in tessuto d'ispirazione coreana possono essere la soluzione smart per gli amanti della skincare che desiderano portare sempre con sé trattamenti efficaci e performanti, adatti a viso e corpo. Basta estrarli dalla bustina e lasciarli in posa qualche minuto per idratare e illuminare la pelle con un solo, semplice gesto. Non solo per l'ovale o il contorno occhi: ormai esistono versioni adatte ad ogni centimetro di pelle. Molto utili al mare o post vacanze, sono il rimedio beauty ideale per i più pigri così come per i minimalisti, che non desiderano avere una miriade di vasetti e ampolle.
Alla fine di una giornata in spiaggia così come al rientro dalle ferie, si può applicare una formula idratante ed elasticizzante, come quella di Hydro Firming Mask di Dr.Jart+: in idrogel, racchiude collagene idrolizzato e acido ialuronico che forniscono un'idratazione intensa, donando alla pelle un aspetto morbido ed elastico. Anche lo sguardo, dopo il mare, ha bisogno di attenzioni extra. Anche se si indossano gli occhiali protettivi, infatti, è probabile che la luce intensa porti a strizzare spesso gli occhi che, a fine giornata, possono apparire stanchi e segnati.
Per distendere la pelle di un'area così delicata, Optim-Eyes Mask di Filorga, in lyocell, svolge un'azione distensiva grazie alla formula arricchita da peptidi marini, acido ialuronico e antiossidanti che attenua occhiaie, borse e rughe. Da non dimenticare, poi, zone esposte e molto delicate come collo e décolleté. Per coccolarle, basta ricorrere a trattamenti pensati apposta per loro, dalla formula al design, come Firm Believer Neck and Décolleteé Treatment di Patchology, che racchiude due patch in idrogel appositamente studiati per aderire alla pelle di queste aree e migliorare l'assorbimento della formula a base di peptidi di rame lenitivi, adenosina calmante e illuminante e collagene.
Dr.Jart+, Hydro Firming Mask; Filorga, Optim-Eyes Mask; Patchology, Firm Believer Neck and Decolletee Treatment - Credits: Courtesy Press Office