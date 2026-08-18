Scrab non ti temo: l'esfoliazione soft senza perdere l'abbronzatura

Dopo l’esposizione graduale al sole e con cautela, utilizzando un alto SPF, ecco ottenuta una sfumatura ambrata e luminosa: per mantenerla ben oltre la fine dell'estate senza strapazzare l’epidermide, affidarsi a una skincare mirata è fondamentale. La routine giusta, infatti, da un lato permette di ottenere un colorito più intenso quando ci si trova ancora al mare mentre, una volta rientrati, consente di evitare che la melanina sbiadisca rapidamente.

Lontani da casa, come è normale che sia, le abitudini cambiano e ci si sente più liberi e rilassati. Questo non significa, però, trascurare l'epidermide, che dopo una giornata all'aria aperta, ha bisogno di essere coccolata con soin specifici: proprio la disidratazione, infatti, è la prima nemica dell'abbronzatura guadagnata nel corso delle ferie, oltre che della pelle. Motivo per cui per preservare la salute dell’epidermide è bene puntare su prodotti per viso e corpo dalla formula idratante.

Per il viso, rimpolpare la pelle donando un tocco glow

Caldo, umidità e salsedine possono creare qualche problema, specialmente a chi ha una pelle sensibile e delicata. Ecco perché seguire una buona routine di skincare anche in vacanza è importante per evitare irritazioni e, soprattutto, spellature. Per ottenere una tintarella naturale e luminosa, è d'aiuto, prima di tutto, effettuare un gommage leggero una volta a settimana, gesto chiave per rivelare una cute morbida e luminosa, rimuovendo non solo la pelle secca, ma anche ogni residuo di sebo in eccesso e SPF.

Instant Detox Mask di Caudalie contiene argilla rosa, estratto di caffé e vinaccia bio che, insieme, permettono di purificare e affinare i pori, svolgendo al tempo stesso un'azione antiossidante, anti-rossore e lenitiva. In seguito, si passa all'idratazione, stendendo un siero leggero, ma nutriente, pensato anche per rendere ancora più intenso e radioso il colorito. Come Healthy Glow Serum di Patyka, un elisir bifase che combina acido ialuronico e vitamina C a estratto di carota bio illuminante, mentre l’astaxantina dona una delicata sfumatura sunkissed. Infine, è il momento dell'idratante vero e proprio, fondamentale per rimpolpare restituendo quell'elasticità che, dopo il mare, può risultare compromessa. Glow Fresh Plumping Cream di Lierac ha una consistenza vellutata che dona comfort e ravviva l'epidermide, grazie al mix di acido ialuronico ad alto peso molecolare e squalano che rafforza la barriera cutanea, mentre l'estratto di tulipano preserva la luminosità.