5 accessori che fanno subito autunno: quando i dettagli parlano più del look

fashion 30 settembre 2026

Ogni stagione ha i suoi cavalli di battaglia. Dal rainy hat ai calzettoni a losanghe, ecco i 5 pezzi chiave che completano alla perfezione le mise dell’autunno 2026

Di Valeria Boraldi

Zimmermann, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La moda Autunno 2026 è pronta a sbocciare nelle strade delle città con dettagli e final touch pronti a definire seasonal look pieni di carattere. La parola d’ordine? Accessori. E ce ne sono alcuni che, più di altri, “fanno” immediatamente autunno. Basterà utilizzarli per completare le vostre mise, ottenendo uno stile in piena sintonia con la stagione. Ecco i 5 accessori moda Autunno 2026 che ogni fashion girl dovrà avere, per completare look a prova di trend. Il cappellino antipioggia

Che il look sia classico, casual o sporty, non importa. Quando il meteo diventa brutto, il cappello da pioggia è un compagno irrinunciabile. La grande skill? Sta bene su tutto. L’importante è scegliere un colore che rispetti la palette dell’ensemble o che dia vita a giochi di contrasti studiati ad hoc. Bicolor mood per il modello bucket di Moncler realizzato in micro gabardine. Un passepartout ideale per chi ama la combo blu navy, all’esterno, e beige, all’interno. Perfetto su ogni tipo di look. Forma arrotondata per il rainy hat di Prada in uno dei materiali iconici della maison, il re-nylon, dalla coolness assicurata e per chi non intende rinunciare alla funzionalità. Morgan Rain è, invece, il cappello antipioggia firmato Borsalino. Cade bene anche su completi dal taglio sartoriale, per un eleganza senza tempo. Sciarpe leggere e maxi foulard

Da sinistra: Sézane; Ama Pure; Brunello Cucinelli

L’aria di settembre aggrada mente e corpo. Ma attenzione a non cadere nei malanni di stagione. In borsa, allacciata ai manici, appoggiata dietro il collo o arrotolata in maniera easy, ecco che spunta la sciarpa leggera. C’è quella di Sézane in twill di lana che strizza l’occhio ai foulard, in una palette che guarda all’oriente, tra nuance ruggine, blu e bianco. Ideale su mise dall’eleganza rilassata come maglioncini leggeri matchati con jeans e Mary Jane. Bicolor, versatile e dall’allure ricercata il modello in lana extrafine del marchio carpigiano Ama Pure. Tonalità wine e marrone si uniscono in un accessorio comodo e raffinato, ideale per abbracciare outfit classy&casual, perfetto per scaldarsi anche nelle mezze stagioni. Quando il freddo punge ecco la combo cashmere e seta di Brunello Cucinelli, per una sciarpa timeless e dai toni neutri dalla massima versatilità. Stivaletti a prova d’autunno

Da sinistra: Hermès; Michael Kors; Tommy Hilfiger

Lo stivaletto alla caviglia con suola a carrarmato si infila e si sfila in velocità e completa i look più diversi. Pratici e resistenti, infatti, i Chelsea boot sono tra le scarpe autunnali per eccellenza e ideali per un clima incerto. Il modello Hermès, perfetto sotto pantaloni morbidi o jeans wide leg, è la soluzione urban per chi vuole sfoggiare dettagli iconici: la fibbia Kelly a lato è un vero fashion statement. In suede e adatto alle giornate assolate, lo stivaletto Michael Kors con pannelli elastici laterali e base in gomma è il pezzo country chic ideale anche in città. E per quando la pioggia si fa intensa Tommy Hilfiger arriva in nostro aiuto con una versione glossy dalla suola antiscivolo. Il color panna è perfetto per portare un po’ di luce nelle giornate nuvolose. Calzettoni à gogo

Da sinistra: Uniqlo; Cos; Gallo

Il mocassino è ancora in scarpiera, ma dopo la fase di passaggio ora si indossa (di nuovo) con i calzettoni: lunghi e comodi, ci vestono di praticità e preppy style. Per Uniqlo sono inmorbido cotone bianco sporco, super cool sia indossati tirati su fino al ginocchio sia in versione slouchy, arrotolati su se stessi, ideali dentro mocassini classici abbinati a gonne o pantaloni larghi. Stesse vibe per i calzettoni con losanghe di Cos grigi, burgundy e bianchi,per un high school mood da sfoggiare insieme a mini o midi skirt in stile Old Money. Fantasia sì, ma questa volta a righe con le Gallo dalle cromie iper vivaci su base bordeaux: con il loro pattern allegro sono perfette per donare un pizzico di ironia ad outfit classici. E sotto i jeans? Sempre perfette. Ombrellino pocket

Da sinistra: Ralph Lauren; Giorgio Armani; Lorenzi Milano