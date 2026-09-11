Guida ai nuovi pantaloni della moda Autunno 2026: i 5 trend da non perdere

fashion 11 settembre 2026

Ampi e classici oppure super stretch, questa stagione le sfilate riscrivono modelli, fit e proporzioni che rivoluzioneranno il nostro guardaroba

Di Valeria Boraldi

Fendi, sfilata FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Comodi, funzionali, ma ad alto tasso di stile: i pantaloni sono gli alleati imprescindibili di ogni guardaroba. E quest’anno dalle passerelle riscrivono le regole del gioco e sparigliano le carte. Larghi o attillati, lunghi o alla caviglia, a sigaretta o a zampa… Ce n’è per tutti i gusti. Dai tessuti impalpabili protagonisti della summer season si passa ora a una matericità più consistente, ma le sfilate Autunno/Inverno 2026-2027 ne riscrivono anche forme, fit, volumi e proporzioni, ampliando il ventaglio di scelta. Come orientarsi? Semplice: vi basterà seguire la nostra guida di stile. Abbiamo selezionato per voi i 5 macro trend di stagione, ovvero i nuovi modelli di pantaloni da avere quest’autunno. Con il piede nella staffa

Sfilate FW26: da sinistra Jil Sander; Mugler; Balmain - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il grande ritorno di questa stagione? I pantaloni con le staffe, che arrivano nelle collezioni Autunno/Inverno 2026-2027 e dettano una delle tendenze più nuove in fatto di pantaloni. Il dettaglio dall’animo equestre, infatti, è tra le chicche che hanno conquistato le passerelle, pronto ad entrare con grinta nei guardaroba iper stilosi. Diffusisi negli Anni ’20 con il “bye bye” delle donne alla monta in stile amazzone, i pantaloni stirred up hanno poi conquistato lo ski wear grazie al marchese Emilio Pucci. Il resto è storia. Ora Jil Sander li vuole lisci e color cioccolato, perfetti con un blazer senza revers marrone chiaro e super catchy sopra calzini azzurro cielo intenso. Blu elettrico, invece, il modello Mugler con bande laterali chiare che corrono lungo il pantalone e slanciano la figura. Si abbinano a una casacca gemella per un effetto suit. Da Balmain le tonalità si fanno terrose con brown pants che si uniscono a giubbino in suede e blusa con fusciacca che dona movimento all’ensemble. Intramontabili jeans

Sfilate FW26: da sinistra Isabel Marant; Moschino; Dolce&Gabbana - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il jeans è l’alleato fedele in ogni stagione, perfetto per outfit casual chic e look all day long. Più attillati o molto larghi, ecco che i pantaloni in denim si confermano protagonisti della moda autunnale 2026, soprattutto se in chiave grunge, usurati e sdruciti per scelta. Chiaro e aderente al corpo il modello ripped&straight di Isabel Marant, perfetto sotto bluse colorate e morbide. Allure campestre, invece, da Moschino, dove i jeans si fanno più scuri: profilati con sfrangiature a vivo sono perfetti con camicie color crema. Mood baggy per Dolce&Gabbana, dove jeans blu scuro larghi e a vita alta duettano con un intimo malizioso che fa capolino. Il risultato? Un contrasto di stili, volumi e texture super catchy. I pantaloni dal taglio sartoriale

Sfilate FW26: da sinistra Emporio Armani; Jean Paul Gaultier; Issey Miyake - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nella moda, si sa, tutto torna. Alcuni capi, invece, restano ancorati ai guardaroba, anno dopo anno, stagione dopo stagione. Tra questi i pantaloni classici e dal taglio sartoriale, capisaldi dei look per le occasioni più formali (e non). Dall’ufficio ai meeting di lavoro, fino a un pranzo con le amiche se sdrammatizzati con pezzi più “easy”, il tailored style conquista il daily wear, ma anche la sera. Con una mise dall’eleganza senza tempo ecco che Emporio Armani ci riporta indietro negli Anni ’20 con pantaloni color tortora larghi e dal sapore classico: insieme a mini jacket in completo e camicia bianca gessata con colletto alla coreana formano un look in stile Grande Gatsby. Immancabile la piega frontale. Per le serate autunnali più mondane, invece, entra in campo Jean Paul Gaultier con pantaloni a vita alta che esaltano le curve e scendono drappeggiati. Lunghi, ampi e voluminosi sono perfetti abbinati a capi scenografici in look total black. Profumo di vendemmia da Issey Miyake, dove il burgundy tinge pantaloni larghi a palazzo che donano un comfort raffinato. Sopra, un pullover oversize a contrasto spicca nella sua nuance panna, per un outfit da ufficio super cozy. I pantaloni in pelle

Sfilate FW26: da sinistra Altuzarra; Hermès; Ferrari - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Rock e grintosi. Morbidi, ma resistenti. I pantaloni in pelle conquistano l’Autunno/inverno 2026-2027, pronti a donare un tocco di carattere super fashion ai look di stagione. Le palette cromatiche? Ce n’è per tutti i gusti. Da Altuzarra i leather pants sono neri e a palazzo, scendono morbidi sulla gamba e con la loro vita alta slanciano la figura. Se abbinati a un maglione oversize color sabbia, che diventa un tutto con un foulard grazie a un dettaglio gioiello, creano un look iper raffinato. Profumo di cognac da Hermès, dove pantaloni high waste con inserti trapuntati dall’allure equestre scendono fino alla caviglia seguendo le linee del corpo ed esaltando la silhouette. Sopra, un blazer in suede crea un match cromatico omogeneo, mentre i mocassini scuri sigillano l’outfit con un tocco classy. Tonalità burro in casa Ferrari con pantaloni extra long, da indossare sotto un bomber con scollo a V e zip frontale. Il tocco in più? Lo spacco laterale sul fondo che svela le scarpe. Con questi outfit il daily wear ricercato è assicurato. Regale velluto

Sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani; Genny; Akris - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight