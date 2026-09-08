Il nuovo denim d’autunno, i 5 jeans di tendenza dalle sfilate e i modelli da avere ora

fashion 08 settembre 2026

Dalle silhouette dritte e a vita alta ai balloon jeans, ecco le nuove tendenze denim della moda Autunno 2026 di cui prendere nota

Di Federica Caiazzo

Stella McCartney FW26 - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Denim, così urban, così accessibile. Sarà anche uno dei perimetri più democratici del guardaroba femminile, ma la sua (straordinaria) capacità di sorprendere non è sconosciuta alle tendenze moda di questa stagione. Strappati, ricamati, colorati e trasformati in qualcosa di molto più espressivo di un semplice capo passepartout, i jeans che abbiamo avvistato sulle passerelle delle sfilate moda Autunno 2026 dichiarano un grande desiderio di esprimere carattere e personalità. A fare da filo conduttore è il ritorno di una certa attitudine ribelle, con tagli, strappi e orli lasciati volutamente imperfetti. Ci sono esplosioni di colore che spostano i jeans lontano dalla loro comfort zone color indaco. E poi ci sono ricami, cristalli e dettagli preziosi che gli regalano una nuova irresistibile vocazione da sera. Ma quali sono, allora, i jeans più belli dalle sfilate e soprattutto quelli da tenere nel radar per gli acquisti più cool di questa stagione? Abbiamo individuato 5 modelli e 5 mood che raccontano il nuovo corso del denim. Dalle proposte delle Maison prendiamo ispirazione per poi passare allo shopping, alla ricerca delle interpretazioni più interessanti da aggiungere alla propria wishlist. 1. I jeans strappati, il ritorno della bad girl Sarà l'eredità grunge che riaffiora ciclicamente, sarà l'imperfezione nei suoi dettagli, ma il cosiddetto denim “distressed” torna a conquistare le passerelle dell'Autunno 2026 con una nuova energia. Da Ann Demeulemeester, il mood strappato acquista una dimensione quasi poetica e materica: gli strappi vengono rattoppati con inserti di denim su denim, creando un gioco di sovrapposizioni e imperfezioni costruite. Acne Studios spinge invece il concetto verso una sperimentazione più radicale. L'orlo è tagliato a vivo, la pelle si intravede attraverso aperture e squarci, mentre frange di tessuto cadono liberamente dalla silhouette. È il ritorno di un certo immaginario Y2K, validato anche dallo styling: stivali aderenti in pelle color crema e giacca di jeans tono su tono. Per chi preferisce avvicinarsi alla tendenza a piccole dosi, MM6 Maison Margiela suggerisce la soluzione più facile da replicare: un piccolo taglio, mirato e strategico, è sufficiente per cambiare il carattere dei jeans.

Da sinistra: Ann Demeulemeester; Acne Studios; MM6 Maison Margiela - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Per portare la coolness della bad girl nei look di città non servono necessariamente maxi-squarci o ginocchia completamente scoperte. Anzi, saranno proprio i dettagli più discreti a rendere questa tendenza sorprendentemente facile da indossare. Le proposte di Celine, Dolce&Gabbana e Dsquared2 dimostrano quanto jeans leggermente strappati possano funzionare con le sneakers, certo, ma anche con ballerine e slingback per creare contrasti chic e inaspettati. Sì alle T-shirt essenziali e alle giacche di pelle, tra ultimi slanci estivi e primi layering d'autunno.

Da sinistra: Celine, Dolce & Gabbana, Dsquared2

2. Balloon jeans: la silhouette prende volume Tra tutte le sperimentazioni viste sulle passerelle, quella dei jeans a palloncino è probabilmente una delle più interessanti per chi ama giocare con le proporzioni. La silhouette si allontana dalla gamba tradizionalmente dritta per creare volume, movimento e una curva più pronunciata. Gabriela Hearst interpreta la silhouette balloon attraverso il linguaggio dei cargo. Tasche applicate e dettagli funzionali trasformano il volume in un manifesto utility. Niccolò Pasqualetti sceglie invece di spostare i jeans verso un territorio più sartoriale. L'aggiunta delle pinces modifica la costruzione del denim e rende la silhouette più precisa, quasi architettonica. Da Moschino, infine, la forma a palloncino viene portata alla sua espressione più riconoscibile. Il volume si concentra lungo la gamba per poi richiudersi alle caviglie, disegnando una silhouette tondeggiante e volutamente giocosa. La cintura in camoscio color cammello sottolinea il punto vita, mentre la blusa colorata a maniche corte aggiunge un ulteriore accento pop. Il messaggio è chiaro: con dei jeans dalla silhouette così importante, non bisogna avere paura di continuare a giocare.

Da sinistra: Moschino; Niccolò Pasqualetti; Gabriela Hearst - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Anche i jeans a palloncino promettono di essere una delle silhouette più interessanti da tenere d'occhio fuori dalle passerelle. Elisabetta Franchi sceglie un denim scuro e lo accende con bottoni dorati a contrasto, per una versione più chic. Givenchy punta invece su un minimalismo così pulito da farci entrare immediatamente nel territorio del quiet luxury: pochi dettagli, proporzioni impeccabili e tutta l'attenzione concentrata sulla silhouette. Jacquemus, infine, sembra essere la scelta naturale per chi desidera esplorare la forma nella sua versione più totalizzante.

Da sinistra: Elisabetta Franchi, Givenchy, Jacquemus

3. Jeans colorati: il denim esce dalla sua comfort zone Celeste, azzurro, blu navy e blu indigo? Sì, ma non solo. Le sfilate moda Autunno/Inverno 2026-2027 invitano a riscoprire il denim attraverso l'energia e la profondità del colore. Dalle tonalità pastello a quelle più scure e liquorose, il jeans abbandona momentaneamente la sua palette più prevedibile per sperimentare nuove possibilità cromatiche. E il risultato è tutt'altro che timido. Da Isabel Marant arriva il rosso travolgente, una scelta che trasforma immediatamente i jeans nei protagonisti del look. La Maison ci mostra come lasciargli spazio anche nel quotidiano, accostandolo a un body burgundy e a una giacca di jeans azzurra a contrasto. Diesel esplora invece una strada più sperimentale, giocando con un effetto bleached colorato e con la morbidezza di una nuance glicine. Il denim assume una dimensione quasi onirica e viene abbinato a bluse dalle fantasie optical e a texani dalla punta pronunciata. E poi c'è Fendi, che sposta l'attenzione su un colore-non-colore che, questa stagione, merita una menzione speciale: il nero. Il denim total black torna in scena con una presenza forte e sofisticata, pronto a essere esplorato anche attraverso look monocromatici.

Da sinistra: Isabel Marant; Diesel; Fendi - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La lezione delle passerelle è chiara: il colore troverà applicazione su ogni silhouette. Blazé Milano accende infatti il denim con un arancio corallo deciso e scenografico, perfetto per chi ama lasciare che siano i jeans a fare la prima mossa. Chloé punta invece sulla precisione del taglio sartoriale e sulla silhouette a sigaretta aderente, rinvigorita dalla profondità di un marsala liquoroso e magnetico. Loewe, infine, dimostra che anche il taglio baggy può giocare la carta della sofisticazione con un total black dalla forte presenza urban.

Da sinistra: Blazé Milano, Chloé, Loewe

4. Preziosi o ricamati, il jeans si mette i gioielli Se per anni abbiamo pensato al denim come al capo più semplice del guardaroba, l'Autunno 2026 ci invita a cambiare prospettiva. Cristalli, ricami e applicazioni trasformano i jeans in una superficie decorativa da guardare quasi come un abito. È il nuovo incontro tra denim e preziosità, tra urban spirit e desiderio di brillare: un mood che prende il quotidiano e gli aggiunge una dose di teatralità. In passerella da Dior prende sempre più forma la nuova direzione creativa di Jonathan Anderson, e anche il denim partecipa a questo nuovo immaginario. I jeans diventano preziosi, punteggiati da balze di paillettes e ricami che ne trasformano la natura più quotidiana in qualcosa di (sorprendentemente) scenografico. Ermanno Scervino percorre una strada diversa, più delicata e romantica. Il denim celeste chiarissimo viene impreziosito da ricami bianchi e micro-applicazioni che sembrano quasi affiorare dalla superficie del tessuto. Da Blumarine, infine, il gioco si fa più audace. Sul denim nero esplode un tripudio floreale che trasforma i jeans in una vera dichiarazione estetica.

Da sinistra: Blumarine; Dior; Ermanno Scervino - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

La tendenza, naturalmente, è pronta a diventare ancora più intrigante in fatto di shopping. Valentino interpreta il mood con jeans decorati da cuori ricamati e dettagli preziosi: un'estetica kitsch-chic che incontra lo spirito urban. Golden Goose punta invece sulla luminosità del denim chiarissimo, tempestato di cristalli, per chi è pronta a portare l’effetto sparkle anche di giorno. Veronica Beard sceglie infine una strada più discreta, ma altrettanto brillante, con jeans a zampa illuminati da piccoli punti luce.

Da sinistra: Golden Goose, Valentino, Veronica Beard

5. Dritti e a vita alta, il ritorno dell'essenzialità più chic Dopo stagioni di silhouette oversize, volumi esasperati e sperimentazioni sul fit, le passerelle riscoprono (anche) il fascino di una linea pulita, precisa, quasi rigorosa. È il denim che lavora sulle proporzioni e sulla qualità del taglio. Da Balenciaga il minimalismo si fa iper-chic. Il denim scuro, attraversato da impunture chiare a contrasto, mantiene una linea essenziale e definita, mentre la giacca tecnica verde military introduce un inatteso accento utility. Lo stesso fil rouge attraversa anche la proposta di Stella McCartney, dove il denim viene riportato alla sua dimensione più autentica e quotidiana. La classica cintura in pelle marrone sottolinea la vita e dialoga con una maxi-felpa color blocking. Da Gucci, infine, la silhouette si fa ancora più netta. I jeans a sigaretta, dal taglio estremamente dritto, diventano la base di uno styling costruito sul contrasto tra essenzialità e seduzione: maglia dolcevita nera, mini-cappa in pelliccia e décolletées nere dal tacco a spillo.

Da sinistra: Balenciaga; Stella McCartney; Gucci - Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Per aggiornare il guardaroba in questa direzione, vale la pena guardare ai modelli che puntano tutto sulla purezza della linea. Bottega Veneta interpreta i jeans dritti attraverso una semplicità studiata e impeccabile, di quelle che funzionano stagione dopo stagione. Dries Van Noten, invece, porta l'attenzione sulla vita con un drappeggio dal fascino quasi scultoreo, perfetto per trasformare una silhouette essenziale in qualcosa di (immediatamente) più speciale. E poi il denim scuro di Saint Laurent, da considerare una vera carta vincente per la stagione: pulito, intenso e facile da portare dal giorno alla sera.