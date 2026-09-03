Questi sono i 5 colori di tendenza della moda Autunno 2026

Che palette! I 5 colori di tendenza per la moda Autunno 2026 scalpitano per prendere posto nei nostri guardaroba. Tra capi di maglieria, gonne, pantaloni, abiti e capispalla è il momento di ripensare alle color combo di stagione ed esplorare i nuovi trend. Nuance intense e vibranti come bordeaux e blu notte si uniscono a quelle più delicate come i l panna , facendosi compagnia con tonalità vivaci che profumano di fiori nei prati, per toccare anche sfumature pacate come il grigio. Ecco alcune idee dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027, per scoprire quali sono i colori must-have di questo autunno e come indossarli in styling a prova di fashion expert.

Il colore del vin brulé e delle foglie nell’autunno inoltrato è tra le cromie must-have dell’anno. Il bordeaux scalda occhi e corpo con la sua intensità, investendo i look di calore e profumo di vendemmia. Max Mara lo sceglie per rendere ancora più avvolgenti mix&match su cui nascono giochi materici da 10 e lode. Un esempio? La combo “bordeaux all over” con pullover a collo alto senza maniche sopra un abito lungo di seta e flat shoe in tinta. Layering di texture diverse anche da Louis Vuitton, che unisce un parka chiuso con alamari a bermuda bianchi leggeri, strizzando l'occhio alla biancheria intima del Settecento.

Sotto, un paio di décolletés chiare passepartout. Intrecci di materie e stili da Hermès, con uno spolverino longuette in pelle che si abbina a un abito lungo dallo spacco audace. Paillettes e gonna svolazzante rincarano le vibe da perfetta parigina. La calza velata dona un tocco malizioso, mentre lo stivale ci fa sentire profumo di Country Club e cavalli. Una mise ideale all day long.

Colori moda Autunno 2026: tendenza panna