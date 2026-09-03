Questi sono i 5 colori di tendenza della moda Autunno 2026

Che palette! I 5 colori di tendenza per la moda Autunno 2026 scalpitano per prendere posto nei nostri guardaroba. Tra capi di maglieria, gonne, pantaloni, abiti e capispalla è il momento di ripensare alle color combo di stagione ed esplorare i nuovi trend. Nuance intense e vibranti come bordeaux e blu notte si uniscono a quelle più delicate come il panna, facendosi compagnia con tonalità vivaci che profumano di fiori nei prati, per toccare anche sfumature pacate come il grigio. Ecco alcune idee dalle sfilate Autunno/Inverno 2026-2027, per scoprire quali sono i colori must-have di questo autunno e come indossarli in styling a prova di fashion expert.
Colori moda Autunno 2026: tendenza bordeaux
Dalle passerelle FW26: da sinistra Max Mara; Louis Vuitton; Hermès - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il colore del vin brulé e delle foglie nell’autunno inoltrato è tra le cromie must-have dell’anno. Il bordeaux scalda occhi e corpo con la sua intensità, investendo i look di calore e profumo di vendemmia. Max Mara lo sceglie per rendere ancora più avvolgenti mix&match su cui nascono giochi materici da 10 e lode. Un esempio? La combo “bordeaux all over” con pullover a collo alto senza maniche sopra un abito lungo di seta e flat shoe in tinta. Layering di texture diverse anche da Louis Vuitton, che unisce un parka chiuso con alamari a bermuda bianchi leggeri, strizzando l'occhio alla biancheria intima del Settecento.
Sotto, un paio di décolletés chiare passepartout. Intrecci di materie e stili da Hermès, con uno spolverino longuette in pelle che si abbina a un abito lungo dallo spacco audace. Paillettes e gonna svolazzante rincarano le vibe da perfetta parigina. La calza velata dona un tocco malizioso, mentre lo stivale ci fa sentire profumo di Country Club e cavalli. Una mise ideale all day long.
Colori moda Autunno 2026: tendenza panna
Dalle collezioni FW26: da sinistra Altuzarra; Ermanno Scervino; Paul Costelloe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Chi non ama il bianco può sempre optare per il panna - anch'esso sinonimo di purezza e candore - tra i 5 statement colour della moda di questa stagione. Da Altuzarra va in scena su pantaloni straight modello jeans indossati in combo con dolcevita nero, camicia bianca e pullover color sabbia a costine. Sopra? Un giubbino corto e doppiopetto bordeaux, per un look informale adatto sia all'ufficio che a un pranzo con le amiche.
Versione preppy da Ermanno Scervino, dove un maglione con maxi scollo a V si indossa su una camicia azzurra a righe con fiocco e un paio di jeans. Se avete voglia di indossare un minidress ecco che l’abito corto con gonna arricciata di Paul Costelloe fa al caso vostro: senza maniche, dal collo alto con maxi bottoni a contrasto e una delicata coulisse, può essere indossato durante il giorno, ma anche la sera insieme a collant e décolletés nere.
Colori moda Autunno 2026: tendenza blu notte
Dalle sfilate FW26: da sinistra Giorgio Armani; Burberry; Ferragamo - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il nuovo nero? Il blu notte, una tonalità che veicola sensazioni di calma e stabilità, perfetta per l’everyday style sia di giorno che di sera. Una cosa è certa, con la sua eleganza e raffinatezza ha conquistato il podio dei trend cromatici sulle passerelle Autunno/Inverno 2026-2027. Intramontabile il "blu Giorgio" - marchio di fabbrica della creazioni di Giorgio Armani e nuance amata dallo stilista - che ci allieta in un tailleur giacca e pantalone di velluto che guarda all'Oriente.
Super avvolgente il caban doppiopetto Burberry con collo in pelle nera, per un duetto blu&black iper sofisticato. Da Ferragamo, invece, il colore della notte si declina in un abito di raso longuette morbido e fluido con maniche lunghe, ideale per momenti formali abbinato a pump must-have di stagione, ma anche sdrammatizzato con sneakers o stivaletti.
Colori moda Autunno 2026: tendenza rosso
Dalle passerelle FW26: da sinistra Akris; MM6 Maison Margiela; Valentino Garavani - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Il colore dell’amore è tra i colori iconici della stagione Autunno/Inverno 2026-2027. La mantella di Akrisracchiude il corpo in un abbraccio color fragola. Un capo super chic se indossato sopra minidress leggeri fucsia, per una combo cromatica da urlo. Ai piedi, sandali flower power illuminano l'ensemble. Il maxi maglione MM6 Maison Margiela tra collo alto e rosso acceso è perfetto sopra gonne a ruota color ocra. Un duo cromatico smorzato da una cintura in cuoio. Per gli eventi più glamour ecco l’abito total red di Valentino Garavani, che accarezza il pavimento con un leggero strascico: le spalle bombate guardano agli anni Ottanta, mentre la texture morbida segue le linee del corpo esaltando la silhouette.
Colori moda Autunno 2026: tendenza grigio
Dalle collezioni FW26: da sinistra Christian Dior; Tory Burch; Miu Miu - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Nuance che rappresenta saggezza ed equilibro, il grigio spesso ha la meglio quando si è indecisi tra nero e bianco ed è tra i colori di tendenza più rassicuranti di questa stagione. Da Christian Dior le gris dà forma a un tailleur con giacca e minigonna dall’allure bon ton: il blazer è sfiancato e chiuso con una fila di bottoncini super fitta, mentre la miniskirt slancia la figura mettendo in risalto le gambe. Ankle boot in suede color coloniale, dalle linee sportive e con lettering logo gioiello creano un effetto disruptive perfetto per chi ama i mix&match alla Carrie Bradshaw.
Chemisier time da Tory Burch, dove un camicione lungo con micro fusciacca veste il corpo in modo fluido, scendendo fino a toccare stivali in pelle che creano un intenso gioco di texture: ideale indossato 9-to-9, ma anche per cene informali. Via al rigore in casa Miu Miu, dove camicetta grigio scuro e pencil skirt in gradazione più chiara si uniscono in un outfit casual chic dall’allure scolastica. Stivali flat e attillati donano un tocco alternativo alla mise da "brava ragazza".
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Tra cielo e sabbia, questa è la combo cromatica che porta i colori dell’estate nel guardaroba d’autunno