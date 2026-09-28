VMAs 2026, non solo Madonna: i 5 look delle celeb a cui ispirarsi per questo autunno

Ventitré anni dopo la sua ultima performance agli MTV Video Music Awards, Madonna è tornata ad aprire lo show e, più che di un comeback, si è trattato di una riconquista. Con sette Moon Person, le statuette dei Video Music Awards, su tredici nomination, la Regina del Pop è stata l'artista più premiata dei VMAs 2026: Artist of the Year, Best Album per Confessions II, Best Collaboration per Bring Your Love con Sabrina Carpenter, Best Dance, Best Cinematography, Best Choreography e Best Long Form Video per Confessions II - The Film.

Sul palco del Peacock Theater di Los Angeles ha aperto insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love, prima di chiamare Charli xcx per il remix di Danceteria. Nel cast della performance anche Debi Mazar, Julia Garner, Sombr, Fab 5 Freddy e Seth Rogen: una specie di party intergenerazionale costruito intorno all'universo di Confessions II. Era la sua prima performance ai VMAs da 23 anni e naturalmente c'erano i vestiti. Perché ai VMAs il look non è mai soltanto un abito: è parte della performance, a volte persino prima che inizi la musica. Tra il ritorno di Madonna e gli outfit di Taylor Swift, Lisa, Tyla e Charli xcx, questa notte di premi ha messo insieme cinque formule molto diverse, ma sorprendentemente facili da portare nei look dell'autunno 2026.

Madonna, il tailoring si apre sulla lingerie

Il look scelto per il ritorno sul palco conteneva praticamente tutto il vocabolario Madonna in quattro pezzi: mini-trench in satin nero, bodysuit rosa, corsetto nero e stivali cuissard. A curarlo, la sua stylist di lunga data Rita Melssen.

La parte interessante è il gioco di opposti: il trench porta struttura e disciplina, il corsetto segna la vita, il body lascia entrare il colore e i cuissard aggiungono quell'attitudine after-dark che impedisce al look di diventare troppo costruito. È una formula che funziona benissimo anche lontano dal palco: un blazer o un trench sartoriale sopra un body, una bralette oppure un corsetto appena visibile. Il punto non è scoprire di più, ma mettere insieme due codici che normalmente viaggiano separati.