Le borse da giorno in suede sono il must-have dell’autunno, per l’ufficio (e non solo)

fashion 24 settembre 2026

Da quelle maxi in versione tote bag ai secchielli, ecco le borse scamosciate da cui non ci separeremo più questa stagione, così versatili da stare bene su tutto all-day-long

Di Valeria Boraldi

Akris, sfilata FW26

Da sempre le borse sono le alleate in cui custodire il proprio mondo. Riposte nell’armadio quelle da spiaggia, ecco che tra i passepartout autunnali si fanno largo le borse da giorno in suede. Talmente soffici da volerle accarezzare, le borse in camoscio si portano sottobraccio, a mano, sulla spalla o crossbody. X-Style ha selezionato per voi 3 trend da seguire per vivere la moda Autunno/Inverno 26-27, con una borsa in camoscio perfetta per l’ufficio e per tutte le giornate più lunghe e movimentate di stagione. Le maxi bag in suede

Sfilate FW26: da sinistra Altuzarra; Off-White; Lili Blanc - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Agenda, tablet, portafogli, make-up e non solo. Per il necessaire da ufficio o per giornate 9-to-9 serve una borsa ampia, comoda e super capiente. Per Altuzarra è over in nuance cioccolato, da sfoggiare tra lavoro e leisure time, quando l’eleganza rilassata è protagonista. Tonalitàfumo di Londra per il modello rettangolare di Off-White. Mood “back to school” per la maxi cartella burgundy firmata Lili Blanc con tasca lunga frontale.

Da sinistra: Max Mara; Peserico; Asos Design

Qualche idea per declinare le ispirazioni dalle passerelle in shopping? Chi ama le tonalità del caramello può scegliere la borsa Marine di Max Mara, perfetta su look easy chic con trench, maglioncino chiaro, jeans e mocassino. Riflessi lunari, invece, sulla bag di Peserico, super capiente e morbida, con le sue linee pulite starà benissimo sopra completi giacca/pantalone chiari e scarpe flat. Vendemmia mood per il modello Asos Design con tre tasche frontali: iper funzionale, è realizzata in camoscio sintetico. Le doctor bag scamosciate

Sfilate FW26: da sinistra Luisa Spagnoli; Hermès; Calvin Klein - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Forma definita e manto soffice, le borse rigide strizzano l’occhio al granny style, donando a ogni look quel pizzico di formalità che non guasta. Doctor bag spaziosa color cannella per Luisa Spagnoli, perfetta anche con charms briosi a ravvivare la palette. Cromie alla Andy Warhol per il bauletto compatto di Hermès, che brilla in verde acido. Immaginatelo anche su tute scure per contrasti pop. Si conferma il mood minimalista nella bowling bag écru di Calvin Klein, per completare outfit dall’eleganza effortlessly chic.

Da sinistra: Miu Miu; Nali; NA-KD

Qualche altra idea per stuzzicare il vostro animo da fashioniste? La borsa Miu Miu color cacao è perfetta su camicie e pantaloni dal taglio sartoriale. Le cuciture a vista donano uno sporty touch all’ensemble. Vivace il bauletto arrotondato verde di Nali, per look allegri e sbarazzini. Passepartout su mise dalle tonalità sia fredde che calde la hand bag di NA-KD color khaki, comoda e funzionale. Le borse secchiello in suede

Sfilate FW26: da sinistra Joseph; Stella McCartney; Pierre Cardin - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Il secchiello si conferma una silhouette transeasonal, ma in autunno è di rigore in suede. Sand colour per la versione maxi tracolla di Joseph, perfetta su bluse o abiti blu Majorelle, ma anche su look mannish. Il colore della notte è protagonista sulla Appaloosa bag di Stella McCartney, iper capiente e dalle linee ricercate. Ideale per definire il daily wear con un super vegan style! Palette cioccolato per il secchiello di Pierre Cardin. Una cinghia geometrica in silver leather dona all’accessorio un riflesso lunare: per outfit dall’eleganza senza tempo che non rinunciano a piccoli tocchi spaziali.

Da sinistra: Toteme; Orciani; Twinset