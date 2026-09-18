Trucchi per dare un tocco nuovo alla casa. Senza ristrutturare

living 18 settembre 2026

Come rinnovare gli ambienti evitando trapani, calcinacci e crisi di coppia. Bastano pochi dettagli, dai tessuti a un oggetto di artigianato, da un tappeto a una lampada. O, semplicemente, basta cambiare il posto alle cose

Di Patrizia Piccinini

Una parete effetto legno crea subito un’idea di calore in casa, esaltata dal divano Deck disegnato da Daniele Lo Scalzo Moscheri per Ditre Italia - Credits: Courtesy Ditre Italia

A volte la propria casa chiede un cambiamento. Ma non necessariamente un'impresa edile, tre preventivi e qualcuno che alle sette del mattino suona il campanello con un martello pneumatico in mano. Può bastare molto meno: una lampada al posto giusto, un tappeto che cambia prospettiva, una poltrona nuova, qualche cuscino, un colore ben modulato. Il principio è semplice: dare un twist diverso all'atmosfera senza modificare la disposizione delle stanze. Una specie di restyling domestico a basso impatto, dove anche spostare il tavolino può assumere un certo peso strategico. Ma prima di iniziare ci vuole un piccolo accorgimento: scegliere una palette per coordinare l'insieme. Perché, qualche volta, basta un dettaglio differente per guardare il "proprio posto" con occhi diversi. E soprattutto per evitare quella frase, apparentemente innocua, che ha dato origine a più cantieri domestici di qualsiasi altra: "Già che ci siamo, rifacciamo anche la cucina?". Basta un tessuto Si può partire dai cuscini, i piccoli trasformisti del soggiorno. Cambiare fodere significa modificare colore, texture e persino la percezione del divano senza doverlo sostituire. Velluto, lino, bouclé, cotone, fantasie geometriche o motivi floreali: basta scegliere una nuova combinazione e il paesaggio cambia. Il bello è che si può osare. Un rosso acceso in una stanza neutra, un verde profondo, una riga grafica, una fantasia che fino al giorno prima sembrava “troppo”. I cuscini hanno anche un vantaggio fondamentale: se l'esperimento va male, si possono cambiare facilmente. Sono il luogo ideale per fare cose che, su una parete, richiederebbero molto più coraggio. E poi ci sono plaid e copriletti, tende e tappeti. Così il tessile diventa una delle scorciatoie più efficaci per modificare una stanza con velocità, perché lavora sulla superficie, sul colore e sulla sensazione di comfort. In pratica, fa parecchio rumore visivo con pochissimo lavoro.

Cuscino con frange lunghe di Once Milano Studio; Tessuto Wide Nile design formafantasma, Kieffer Studio - Credits: Courtesy Once Milano; Courtesy Kieffer (Rubelli Group)

Basta una parete (colorata) Una parete colorata può cambiare faccia a una stanza senza aprire un cantiere in salotto. Verde oliva, blu notte, giallo burro, terracotta, rosa polveroso: il colore può sottolineare un volume, creare uno sfondo per un'opera, dare profondità a un corridoio o semplicemente interrompere il regno del bianco. Per chi vuole alzare la posta c'è poi la tappezzeria. Una carta da parati può trasformare una parete in un paesaggio, una biblioteca, un giardino, una geometria. E qui la regola è abbastanza semplice: meglio una scelta decisa che una parete che sembra ancora indecisa sul proprio destino. Anche in questo caso il trucco è individuare il punto giusto. Una sola parete può bastare. Dietro al letto, nel soggiorno, all'ingresso, persino in un piccolo bagno. Il resto della stanza può tranquillamente stare a guardare. Immobile nel suo candido mondo.

Carta da parati Electricity di Studio Chiara Caberlon per SpaghettiWall; Rivestimento Africa (finitura Copper Motion Trend) di Novacolor - Credits: Courtesy SpaghettiWall; Courtesy Novacolor

Basta un vaso... Poi arriva lui: il vaso giusto. Grande, piccolo, scultoreo, colorato, quasi invisibile. Da solo può dare un nuovo accento a una consolle, a un tavolo o a una libreria. Con un ramo, qualche fiore o anche vuoto, perché certe volte il vaso ha già abbastanza cose da dire da solo. Vale lo stesso per una ciotola, un portacandele, una ceramica, una piccola scultura. Sono oggetti che sembrano secondari finché non si cambia posizione a uno di essi e, improvvisamente, la composizione acquista un senso diverso. La regola è evitare l'effetto showroom. Una casa vive anche di accostamenti un po' inattesi, di oggetti raccolti nel tempo, di una cosa nuova accanto a una vecchia. Il segreto è lasciare qualche spazio libero: anche gli oggetti, ogni tanto, hanno bisogno di respirare.

Fazzoletto Fulvio Bianconi, Venini; Versilia Tris di Patricia Urquiola per Editions Milano; Rivoli ispirato all’eleganza geometrica dell’Art Déco di Casarialto - Credits: Courtesy Venini; Courtesy Editions Milano; Courtesy Casarialto

... o una lampada La luce meriterebbe un capitolo a parte. Una lampada nuova può cambiare una stanza più velocemente di molti interventi strutturali, soprattutto quando introduce una luce più bassa, laterale o scenografica. Una sospensione sopra il tavolo definisce la zona pranzo. Una lampada da terra costruisce un angolo lettura. Una piccola lampada portatile può finire su una mensola, sul comodino o al centro del tavolo e cambiare atmosfera con un semplice gesto.

Emma Table di Contardi Lighting - Credits: Courtesy Contardi Lighting

E qui arriva un dettaglio fondamentale: non tutte le lampade devono fare luce. Alcune devono semplicemente creare atmosfera. È una distinzione importante, soprattutto dopo anni passati a illuminare ogni centimetro quadrato della casa come se dovesse arrivare l'ispettore delle Scientifica.

Serpente di Elio Martinelli, Martinelli Luce; Medusa design Carlo Nason per Established & Sons - Credits: Courtesy Martinelli Luce; Courtesy Established & Sons

Benvenuta poltrona Il divano può restare dov'è. A cambiare scena può pensarci una poltrona. Un modello colorato, una forma importante, un rivestimento diverso dal resto della stanza. Posizionata in un angolo, accanto a una lampada e a un tavolino, può creare una piccola stanza dentro la stanza. È uno dei trucchi più semplici per modificare la distribuzione senza ridisegnare tutto. E, dettaglio da non sottovalutare, una poltrona ha sempre una funzione precisa: qualcuno prima o poi ci si siederà. Possibilmente con un libro che rimarrà aperto alla stessa pagina per almeno tre settimane.

Romby di GamFratesi per Porro; Lobo di Raw-Edges per Bolzan; Abaco di Ronan Bouroullec, B&B Italia - Credits: Courtesy Porro; Courtesy ThomasPagani; Courtesy B&B italia

Spazio al tappeto Il tappeto è il grande regista silenzioso del soggiorno. Delimita, collega, scalda e soprattutto stabilisce le proporzioni. Acquistarne uno significa spesso ridisegnare visivamente un’intera zona. È quello che unisce i puntini, come in un’enigmistica, e dà forma all’insieme. Grande e materico per raccogliere divano e poltrone in un’unica composizione; grafico e colorato per dare energia a un ambiente neutro; morbido e chiaro per alleggerire una stanza più scura. Anche qui, prima di pensare a demolire una parete, vale la pena guardare cosa succede a terra.

Fabrique di Paolo Zani per Warli; Leaf Time (LFT02) di Studio Desk per Carpet Edition; Pliage di Bruno Tarsia per Illulian - Credits: Courtesy Warli; Courtesy Carpet Edition; Courtesy Illulian