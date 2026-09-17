Shower oil, burri ed elisir ultra-nutrienti per coccolare il corpo

Anche se c'è chi già sogna il cambio di stagione (non fosse altro che per un calo delle temperature) la realtà è che ci attendono ancora molte belle giornate, in cui sarà possibile continuare a sfoggiare l'abbronzatura che guadagnata durante le ferie. Che la pelle sia sunkissed o meno, però, poco importa: prendersene cura con l'aiuto di lozioni, oli e creme nutrienti è fondamentale per darle quell'aspetto morbido ed elastico che può essere venuto meno durante l'estate. Da un lato, infatti, il caldo intenso potrebbe aver fatto passare la voglia di usare lozioni percepite come dense e pesanti, mentre in vacanza la skincare dal collo in giù può essere stata un po’ trascurata a favore di relax e divertimento. Se la cute appare secca e opaca, ora è il momento perfetto per correre ai ripari puntando su prodotti che racchiudono ingredienti in grado di donare un immediato effetto seta, come acido ialuronico, glicerina e ceramidi.

Come idratare la pelle

Ebbene sì, esiste un modo corretto anche per applicare la skincare sul corpo: in caso di estrema secchezza, infatti, spalmarsi una crema grassa non darà i risultati sperati. Se, rientrati dopo qualche giorno trascorso a bordo piscina così come ad esplorare una città d'arte, l'epidermide di gambe e braccia ha perso il suo aspetto morbido ed elastico, la prima cosa da fare consiste nel realizzare un leggero gommage sotto la doccia.

L'acqua calda, infatti, permetterà di rimuovere facilmente le cellule morte con l'aiuto di una spazzola o dell'apposito guanto, da massaggiare dalle caviglie risalendo verso l'alto, in modo da stimolare al tempo stesso la circolazione. Per evitare di farlo a secco, che potrebbe risultare irritante, meglio versare sul tool prescelto un detergente delicato, meglio se dalla consistenza oleosa, perfetto per detergere e idratare al tempo stesso, senza aggredire e seccare ulteriormente.

Olio Doccia alla Mandorla di L'Occitane è un olio che si trasforma in una mousse delicata e cremosa a contatto con l'acqua: la sua texture ricca deterge e idrata visibilmente la pelle in un solo gesto, lasciandola morbida, elastica e setosa. Rich Care Shower Oil di Nivea racchiude lipidi e oli naturali che permettono di detergere con delicatezza idratando al tempo stesso l'epidermide, in particolare quella secca e delicata. Delicia Drench Shower Oil di Sol de Janeiro è un detergente idratante che ravviva la barriera cutanea supportandone il microbioma e lasciando sulla pelle le note gourmand di Cheirosa 59.