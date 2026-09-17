Shower oil, burri ed elisir ultra-nutrienti per coccolare il corpo

Street Style - Credits: Getty Images
Anche se c'è chi già sogna il cambio di stagione (non fosse altro che per un calo delle temperature) la realtà è che ci attendono ancora molte belle giornate, in cui sarà possibile continuare a sfoggiare l'abbronzatura che guadagnata durante le ferie. Che la pelle sia sunkissed o meno, però, poco importa: prendersene cura con l'aiuto di lozioni, oli e creme nutrienti è fondamentale per darle quell'aspetto morbido ed elastico che può essere venuto meno durante l'estate. Da un lato, infatti, il caldo intenso potrebbe aver fatto passare la voglia di usare lozioni percepite come dense e pesanti, mentre in vacanza la skincare dal collo in giù può essere stata un po’ trascurata a favore di relax e divertimento. Se la cute appare secca e opaca, ora è il momento perfetto per correre ai ripari puntando su prodotti che racchiudono ingredienti in grado di donare un immediato effetto seta, come acido ialuronico, glicerina e ceramidi.
Come idratare la pelle
Ebbene sì, esiste un modo corretto anche per applicare la skincare sul corpo: in caso di estrema secchezza, infatti, spalmarsi una crema grassa non darà i risultati sperati. Se, rientrati dopo qualche giorno trascorso a bordo piscina così come ad esplorare una città d'arte, l'epidermide di gambe e braccia ha perso il suo aspetto morbido ed elastico, la prima cosa da fare consiste nel realizzare un leggero gommage sotto la doccia.
L'acqua calda, infatti, permetterà di rimuovere facilmente le cellule morte con l'aiuto di una spazzola o dell'apposito guanto, da massaggiare dalle caviglie risalendo verso l'alto, in modo da stimolare al tempo stesso la circolazione. Per evitare di farlo a secco, che potrebbe risultare irritante, meglio versare sul tool prescelto un detergente delicato, meglio se dalla consistenza oleosa, perfetto per detergere e idratare al tempo stesso, senza aggredire e seccare ulteriormente.
Olio Doccia alla Mandorla di L'Occitane è un olio che si trasforma in una mousse delicata e cremosa a contatto con l'acqua: la sua texture ricca deterge e idrata visibilmente la pelle in un solo gesto, lasciandola morbida, elastica e setosa. Rich Care Shower Oil di Nivea racchiude lipidi e oli naturali che permettono di detergere con delicatezza idratando al tempo stesso l'epidermide, in particolare quella secca e delicata. Delicia Drench Shower Oil di Sol de Janeiro è un detergente idratante che ravviva la barriera cutanea supportandone il microbioma e lasciando sulla pelle le note gourmand di Cheirosa 59.
Nivea, Rich Care Shower Oil; L'Occitane, Olio Doccia alla Mandorla; Sol de Janeiro, Delicia Drench Shower Oil - Credits: Courtesy Press Office
Idratare dopo la doccia
A questo punto, la pelle è rinnovata, pronta a ricevere l'idratazione vera e propria. Una volta usciti dalla doccia, quando la cute è asciutta ma non del tutto, è il momento perfetto per stendere la crema dalla texture preferita, più leggera oppure corposa. In commercio, ormai, esistono prodotti adatti a tutte le esigenze, come creme-gel che si assorbono rapidamente, burri e persino sieri per chi preferisce un tocco più asciutto.
Tonic-Hydrating Oil-Balm di Clarins ha una speciale texture che da balsamo fondente si trasforma in olio all’applicazione, inoltre racchiude estratti botanici nutrienti e oli essenziali tonificanti, utili a ravvivare mente e corpo. The Geranium Rose Body Cream di Augustinus Bader idrata in profondità grazie al mix di burro di karité, olio di rosa ed estratto di geranio rosa, che supportano il naturale processo di rigenerazione cutanea, migliorando visibilmente elasticità, tono e luminosità nel tempo. Body Butter Balm di Summer Fridays è una crema dalla consistenza ricca e vellutata, formulata con burro di karité, burro di Murumuru, acido ialuronico e avena colloidale che idratano e leniscono al tempo stesso.
Clarins, Tonic Hydrating Oil to Balm; Augustinus Bader, The Geranium Rose Body Cream; Summer Fridays, Body Butter Balm - Credits: Courtesy Press Office
Olio per un dolce ultimo step
Per essere sicuri che l'epidermide non solo sia nutrita a fondo, ma abbia anche un aspetto luminoso e satinato, dopo la crema si può ultimare il rituale idratante massaggiando qualche goccia di olio, perfetto per sigillare l'idratazione fornita fin qui. È importante stenderlo come ultimo step perché le sue molecole, molto grandi, non avrebbero comunque il potere di essere assorbite in profondità ma, al contrario, sono perfette per creare una sorta di effetto barriera che evita all'idratazione di disperdersi.
Huile Prodigieuse Riche di Nuxe nutre intensamente viso, corpo e capelli grazie al mix di olio di tsubaki, argan, macadamia, borragine, camelia, nocciola e mandorla dolce. Let it Glow Olio Corpo Illuminante di Naj Oleari è un olio idratante ed emolliente, con estratto di riso e canapa lenitivi, che nutre senza ungere e lascia sulla pelle riflessi dorati e radiosi. Advanced Retinoid-Like Body Oil di The Organic Pharmacy è un olio elasticizzante con estratto di bakuchiol ad azione tonificante e levigante che lascia la pelle morbida, setosa e liscia.
Naj Oleari, Let it Glow Olio Corpo Illuminante; Nuxe_Huile Prodigieuse Riche; The Organic Pharmacy, Advanced Retinoid-Like Body Oil - Credits: Courtesy Press Office