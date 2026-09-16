Come abbinare pantaloni e stivali? 5 idee di styling per declinare la combo più cool della moda Autunno 2026

These boots are made for walking… Così cantava un famoso brano degli Anni ’80. L’arrivo dell’autunno significa dire arrivederci a sandali e open shoe e tornare ad indossare stivali e booties . Alti o alla caviglia, rigidi o morbidi, lisci o arricciati, non importa: questi accessori sono facili e comodi da portare all day long . Indossati con i trousers, poi, danno vita a una power combo perfetta per gli spiriti grintosi che amano look sofisticati e funzionali allo stesso tempo. Ma come abbinare i pantaloni agli stivali giusti , creando duetti ad alto tasso di stile? Abbiamo selezionato 5 styling di coppia da sperimentare questo Autunno 2026.

Quando si pensa all’accoppiata vincente “stivali e pantaloni” non può non saltare alla mente lo stile da cavallerizza. Non solo perché il 2026 è per il calendario cinese l’anno del cavallo, ma anche perché questo match inossidabile, da sempre, affascina e conquista gli animi più raffinati oltre che le passerelle più importanti. Questa tendenza si conferma anche ora. Le amanti del mood alla Downton Abbey gioiranno davanti al completo Dolce&Gabbana in velluto total black: dall’insieme giacca, gilet e pantaloni infilati in stivali di pelle nera in perfetto stile equestre nasce un’eterea figura dall’allure aristocratica. La camicia bianca dona un tocco luminoso, mentre cravatta e baschetto neri quel mannish touch che non guasta. Una mise ideale per occasioni speciali in cui l’eleganza senza tempo è protagonista.

Versione D’Artagnan per il modello firmato Boss: morbido e dal taglio sartoriale, il pantalone beige si fa spazio dentro stivali marroni che si arricciano su se stessi. Per un look scanzonato avvolto da uno spolverino dai color neutri. Anche le più scettiche vorranno indossarlo. Super verticali gli stivali Hermès che slanciano la figura salendo fino a metà coscia: in pelle liscia burgundy matchano très bien con pantaloni in cui non mancano inserti per aderire in sella. Una combo che sembra rubata al mondo del salto ostacoli, in perfetto connubio con camicia azzurra e giacca doppiopetto da principessa amazzone. Perfetto all day long.

Wide pants corti e stivali