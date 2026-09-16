Come abbinare pantaloni e stivali? 5 idee di styling per declinare la combo più cool della moda Autunno 2026

Hermès, FW26 – Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
These boots are made for walking… Così cantava un famoso brano degli Anni ’80. L’arrivo dell’autunno significa dire arrivederci a sandali e open shoe e tornare ad indossare stivali e booties. Alti o alla caviglia, rigidi o morbidi, lisci o arricciati, non importa: questi accessori sono facili e comodi da portare all day long. Indossati con i trousers, poi, danno vita a una power combo perfetta per gli spiriti grintosi che amano look sofisticati e funzionali allo stesso tempo. Ma come abbinare i pantaloni agli stivali giusti, creando duetti ad alto tasso di stile? Abbiamo selezionato 5 styling di coppia da sperimentare questo Autunno 2026.
Cavallerizza style
Sfilate FW26: da sinistra Dolce&Gabbana; Boss; Hermès - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Quando si pensa all’accoppiata vincente “stivali e pantaloni” non può non saltare alla mente lo stile da cavallerizza. Non solo perché il 2026 è per il calendario cinese l’anno del cavallo, ma anche perché questo match inossidabile, da sempre, affascina e conquista gli animi più raffinati oltre che le passerelle più importanti. Questa tendenza si conferma anche ora. Le amanti del mood alla Downton Abbey gioiranno davanti al completo Dolce&Gabbana in velluto total black: dall’insieme giacca, gilet e pantaloni infilati in stivali di pelle nera in perfetto stile equestre nasce un’eterea figura dall’allure aristocratica. La camicia bianca dona un tocco luminoso, mentre cravatta e baschetto neri quel mannish touch che non guasta. Una mise ideale per occasioni speciali in cui l’eleganza senza tempo è protagonista.
Versione D’Artagnan per il modello firmato Boss: morbido e dal taglio sartoriale, il pantalone beige si fa spazio dentro stivali marroni che si arricciano su se stessi. Per un look scanzonato avvolto da uno spolverino dai color neutri. Anche le più scettiche vorranno indossarlo. Super verticali gli stivali Hermès che slanciano la figura salendo fino a metà coscia: in pelle liscia burgundy matchano très bien con pantaloni in cui non mancano inserti per aderire in sella. Una combo che sembra rubata al mondo del salto ostacoli, in perfetto connubio con camicia azzurra e giacca doppiopetto da principessa amazzone. Perfetto all day long.
Wide pants corti e stivali
Sfilate FW26: da sinistra Celine; TWP; Niccolò Pasqualetti - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Larghi e morbidi, i pantaloni che scendono fino a metà polpaccio o alla caviglia sono la scelta ottimale per chi ama donare movimento al look immergendosi in capi comfy&cozy. Indossarli calzando stivali super stylish dà vita a match da 10 e lode capaci di conquistare anche le skirt lover. Da Celine vince il modello total black stretto sulle cosce e a zampa, perfetto se abbinato a giacca doppiopetto e dolcevita in tinta. Gli stivali? Neri, stretti e con tacco basso fanno capolino sotto i pantaloni, creando un gioco di volumetrie che dona respiro e brio al look ispirato agli Anni ’70.
Mood campestre, invece, per TWP, che punta su rainy outfit da countryside inglese: pantaloni in nuance coloniale si fermano al polpaccio e passano la staffetta a stivali da pioggia in tonalità erbose. Sopra, camicia e casacca in pelle definiscono il look rispettando la palette terrosa. Giro di boa con Niccolò Pasqualetti, che unisce pantaloni bianchi ampi, fluidi e morbidi a stivali in pelle marrone con un lieve tacco, per un gioco cromatico intenso e catchy. Sopra, una casacca rosa cipria con paillettes all over crea un contrasto materico e di luci che dà vita a un outfit originale dall’eleganza rilassata.
Stivali + pantaloni con risvolto
Sfilate FW26: da sinistra Isabel Marant; Brunello Cucinelli; Polo Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Né lunghi né corti. Semplicemente arricciati o tirati su con il classico risvoltino. Se amate dare una doppia vita ai pantaloni potrete optare per lo styling che mette in mostra stivali e stivaletti grazie a pieghe e giri di tessuto. Alcuni esempi? Da Isabel Marant ankle boot animalier con tacco ruggiscono sotto pantaloni neri in velluto a costine con micro risvolto. Sopra, una camicetta brillante e un giubbino di jeans ton-sur-ton completano il look dall’animo rock in perfetto London style.
Per Brunello Cucinelli, invece, si guarda al modello cargo color sabbia con tasca ampia e funzionale su un lato, ideale anche tirato su con maxi risvolto, per lasciare respiro a stivali in camoscio marrone scuro. Perfetti se abbinati a bluse chiare e cardigan in rilassati pomeriggi d’autunno: chi ama lo stile alla Lawrence d’Arabia sa cosa scegliere. Mood da regina dei Safari fotografici per Polo Ralph Lauren, che sotto un camicione in suede crema con tasche fa scendere pantaloni color panna, adagiati su flat boots in pelle light brown grazie a un delicato risvolto.
Pantaloni chiusi in caviglia e stivali
Sfilate FW26: da sinistra Burberry; Chuks Collins; Paul Costelloe - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Ispirazione Aladdin, i balloon pants sono tornati. Chi ama i volumi più stretti può scegliere quelli di Burberry che abbracciano gli stivali di pelle con un elastico arricciato, per look ideali sia di giorno che di sera in cui spiccano peacoat doppiopetto blu scuro. Ampi e ariosi come vele spiegate, invece, i pantaloni firmati Chuks Collins: le volumetrie big donano alla figura linee arrotondate e accoglienti, facendo cadere il capo sugli stivaletti con tacco alto e chiudendosi con bordi dal cinturino super chic. Iper fashion se abbinati a capispalla blu per un contrasto cromatico intenso. Maxi volumi anche per Paul Costelloe, che propone pantaloni balloon dalle tonalità classiche e terrose con stivali marroni a punta. Sopra, un maglione super cozy rende ancora più avvolgente l’insieme, ideale per i primi freddi pungenti.
Quando i pantaloni coprono gli stivali
Sfilate FW26: da sinistra Ermanno Scervino; Elsa Schiaparelli; Ujoh - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight
Nessuno show-off. Lo styling dalle passerelle suggerisce styling che giocano a nascondino: pantaloni lunghi e morbidi avvolgono stivali da capogiro, slanciando la figura e toccando terra mentre esaltano la verticalità della silhouette. Per Ermanno Scervino è il caso di jeans chiari che - grazie alla lavorazione slavata - matchano bene con stivali bianchi in pelle che spuntano dal pantalone largo. Sopra, rispettando la palette cromatica, una cappa/maglione color panna cinge il corpo in un caldo abbraccio. Dall’università all’ufficio, un look perfetto per vivere la daily life. Cangiante il modello firmato Elsa Schiaparelli, che si adagia arricciandosi su se stesso sopra stivali di pelle dorata. Ujoh propone pantaloni gessati bianchi e larghi su stivali neri di pelle, un outftit perfetto per le giornate rilassate. Un camicione color cipria aiuta a dare movimento alla figura grazie alla fusciacca che danza ad ogni passo. Immancabile il maglioncino sulle spalle per i primi freddi.
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