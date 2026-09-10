Le nuove colazioni di tendenza di cui non potrete fare a meno

Rotonda, arrotolata, sfogliata. Oppure perfettamente cubica. Burrosa senza pudore o, al contrario, vegetale, proteica e virtuosa. La colazione sta cambiando forma. Il classico rito di cappuccino e brioche non scompare, naturalmente. Ma intorno a esso nasce un universo fatto di bakery contemporanee, specialty coffee , lievitati di ispirazione nordica, croissant francesi, matcha, avocado toast e granola. Un nuovo rito mattutino che allunga i suoi tempi e allarga i suoi confini, trasformando il primo pasto della giornata in un momento sempre più sociale. Non a caso si parla già di slow breakfast : meno corsa al bancone, più tempo da dedicare a ciò che si mangia e si beve, tra nuove estrazioni e prodotti da forno diventati piccoli oggetti del desiderio.

Tutti pazzi per il cinnamon roll

Soffice, profumato di cannella, generosamente burroso e soprattutto inconfondibile con la sua forma a spirale: il cinnamon roll è diventato uno dei simboli della nuova colazione urbana. La suggestione arriva dal Nord Europa, dove pani dolci e lievitati speziati fanno parte da tempo della cultura quotidiana. In Svezia il parente più celebre è il kanelbulle, il tradizionale bun alla cannella, spesso accompagnato da cardamomo, spezia che negli ultimi anni ha conquistato anche le bakery italiane.

A Milano uno degli indirizzi simbolo del fenomeno è Loste Café. In vetrina il cinnamon roll viene preparato con burro, cannella, zucchero bruno e lievito madre e convive con pain au chocolat, croissant alle mandorle e una versione al cardamomo con burro speziato e glassa al caffè. Altra tappa particolarmente apprezzata è quella di Sfoorno, mentre per chi preferisce più il bun di ispirazione nordica c’è Onest. Un vocabolario internazionale che racconta perfettamente la nuova grammatica della colazione. Ma la spirale dolce ha conquistato anche Roma. Da Love - Specialty Croissants, nel quartiere Prati, il cinnamon roll nasce da un impasto croissant alla cannella e viene arricchito da frangipane alla cannella e ganache al cioccolato bianco. Accanto, pain suisse, pain au chocolat e croissant francese: quest'ultimo dichiaratamente molto burroso, senza uovo, meno dolce e dal gusto più neutro. E il fenomeno non riguarda soltanto le due grandi città.

A Torino, Cerea Artisan Bakery mette insieme pasta madre, tradizione piemontese e ispirazione nordica: tra le proposte ci sono cinnamon roll, nodi al cardamomo, pain au chocolat al burro belga e cruffin. Sempre a Torino, Tauer Bakery porta in vetrina cinnamon e cardamom roll accanto a scones, banana bread, cookies e proposte vegane. A Firenze, invece, Wild Buns Bakery dichiara fin dal nome la sua vocazione internazionale. Qui il protagonista è l'autentico kanelbulle svedese, sempre presente in vetrina, affiancato da bun che cambiano con le stagioni: cannella e cardamomo, cioccolato e nocciole, limone e semi di papavero, frutta, caramello salato, pistacchio.