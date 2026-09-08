Non solo design: a settembre è tempo anche di vintage, antiquariato e collezionismo

C’è una parola che ritorna, quasi ostinatamente, nel settembre 2026: movimento. A Parigi è Pulse in Motion, il tema scelto da Maison&Objet; pochi giorni dopo, la Paris Design Week rilancia con Design in Motion. A Londra il Global Design Forum costruisce il proprio programma attorno a Worlds in Motion. A Como la parola cambia, Confine, ma l’idea resta: una linea da attraversare, una soglia, un punto di passaggio. Il design di settembre racconta così meno l’oggetto finito e più quello che gli sta intorno: il cambiamento, lo scambio, il tempo, la città.

Parigi lo mette in scena, Londra lo discute, Como lo trasforma in esperienza, Valencia lo porta verso la produzione. E proprio quando sembra arrivato alla fine del percorso, il tempo cambia direzione. Perché nella progettazione il tempo raramente procede in linea retta: torna, recupera, trasforma. E compie il movimento opposto: torna indietro. Settembre è anche il mese in cui mobili, oggetti e arti decorative del passato rientrano nel circuito del desiderio, tra vintage, collezionismo e antiquariato.

Il battito: Parigi, 10-19 settembre

Si parte dalle fiere. Nella ville lumière il movimento ha un nome preciso. Dal 10 al 14 settembre Maison&Objet presenta Pulse in Motion, nuovo capitolo dedicato alla ricerca e all’energia contemporanea, sviluppato con l’agenzia di trend forecasting NellyRodi. Al centro c’è una creatività collettiva capace di reagire a un mondo frammentato. A tradurla nello spazio è Masquespacio, studio valenciano scelto come ambassador dell’edizione, autore dell’identità visiva e di Feel the Shift, installazione immersiva nella Hall 6. Poi il movimento esce dai padiglioni.

Dal 10 al 19 settembre la Paris Design Week distribuisce mostre, installazioni, gallerie e showroom nei diversi quartieri della città. Il design si scopre camminando: da un edificio all’altro, da una galleria a un luogo storico. Tra gli appuntamenti, The Reprise of the Bastille, con 196 bandiere realizzate a partire da abiti usati e installate intorno alla Colonna di Luglio, e il Time Pavilion di Wu Bin nel Jardin du Palais-Royal, dove il tempo diventa una questione di luce e ombra.