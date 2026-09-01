Settembre è il nuovo agosto: vacanze fuori stagione tra mare e gusto

C’è un momento dell’estate in cui il mare cambia ritmo. Le temperature restano alte, le giornate sono ancora lunghe e il costume continua a essere la divisa ufficiale, ma qualcosa è diverso. Le spiagge si svuotano, le file scompaiono, i tavoli vista mare tornano accessibili e persino il tramonto sembra durare un po’ di più. È settembre, il nuovo agosto per chi può permettersi il lusso più contemporaneo di tutti: partire quando gli altri stanno tornando. L’estate fuori stagione o, meglio, fuori dal suo momento più affollato, conquista sempre più viaggiatori proprio perché permette di ritrovare il piacere della villeggiatura. Quella fatta di bagni senza orologio, pranzi che si allungano, aperitivi al tramonto e destinazioni che, liberate dalla frenesia di agosto, mostrano finalmente il loro volto più autentico.

Adriatico, il mare visto dall’alto e portato in tavola

A Gabicce Monte, settembre profuma ancora di salsedine e macchia mediterranea. Nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, sospeso tra le colline e l’orizzonte dell’Adriatico, Dalla Gioconda interpreta una nuova idea di villeggiatura fatta di natura, design e alta cucina. Nato dalla trasformazione di una storica dancing pizzeria degli anni Cinquanta, il progetto di Allegra Tirotti Romanoff, Stefano Bizzarri e dello chef Davide Di Fabio è cresciuto fino a diventare un piccolo universo dell’ospitalità.

Al ristorante, premiato con Stella Michelin e Stella Verde, si è affiancato Hidden, albergo diffuso con camere e suite immerse nel borgo, piscina a sfioro con idromassaggio e spazi pensati per vivere il paesaggio senza fretta. La cucina di Di Fabio, per anni nella brigata dell’Osteria Francescana, parte dall’Adriatico, dalle erbe dell’orto e dalla memoria italiana per costruire piatti contemporanei. E quando arriva il momento di lasciare la tavola, il mare resta protagonista: si può raggiungere la spiaggia del resort, Bagni Maristella, oppure salire a bordo del piccolo gozzo messo a disposizione degli ospiti e aspettare il tramonto con un aperitivo sull’acqua.