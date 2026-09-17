Laila Hasanovic in abito da sposa: i fan di Jannik Sinner sognano già le nozze

È bastato un abito bianco per scatenare i fan di Jannik Sinner. E di Laila. Hasanovic è tornata in passerella in Danimarca e, questa volta, il look non poteva passare inosservato: la modella ha sfilato in abito da sposa per Søren Le Schmidt, designer danese. La scena è quella del Kongens Have di Copenaghen, trasformato dal designer nella cornice del suo show più grande di sempre. Una passerella costruita intorno all’idea del piacere di vestirsi per le grandi occasioni, tra abiti da sera, tailoring e bridalwear.

Ed è proprio Laila ad attirare inevitabilmente l’attenzione con il suo wedding look, che ha fatto subito il giro del web mettendo in moto commenti, battute e inevitabili fantasie sulle nozze con il tennista altoatesino. Complice anche il momento di grande esposizione della coppia, ogni apparizione della modella viene ormai osservata dai fan con attenzione quasi investigativa. E un abito da sposa, inevitabilmente, è bastato per far partire il toto-nozze.

Laila sposa Sinner? Per ora sfila solo in passerella

Per ora, però, niente annunci: quello di Laila è un look da passerella, non un indizio su un matrimonio imminente. La venticinquenne continua a mantenere la sua vita privata lontana il più possibile dai riflettori, nonostante l’attenzione intorno alla coppia sia cresciuta esponenzialmente. Hasanovic arriva del resto da settimane ad altissimo tasso fashion. A inizio settembre era tornata alla Mostra del Cinema di Venezia, dove aveva indossato Giorgio Armani in due occasioni, confermandosi sempre più presenza fissa tra red carpet e front row internazionali. Una traiettoria che la sta portando ben oltre il racconto della sua relazione con Sinner: tra passerelle, première e appuntamenti fashion, Laila sta costruendo una visibilità tutta sua.