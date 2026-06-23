Laila Hasanovic in front row da Armani: la fidanzata di Sinner alla conquista della moda

Ci sono sere in cui il lusso si comporta come il destino: sistema tutti nei posti giusti e lascia che la scena si racconti da sola. Jannik Sinner a Londra, al Claridge’s, alla cena Gucci ospitata da Salma Hayek per celebrare la nuova campagna Made in Italy. Laila Hasanovic a Milano, nel front row di Giorgio Armani PE27 , la sfilata che di fatto ha chiuso la fashion week maschile milanese e segnato il debutto della Cruise donna firmata da Silvana Armani.

Lui sotto il segno della doppia G. Lei nel regno del greige. Due città, due maison, due stanze diverse dello stesso immaginario: quello in cui sport, moda, beauty e cultura pop diventano un unico racconto. La coppia resta sullo sfondo, ma per una volta la distanza dice più della vicinanza. Perché mentre Sinner consolida il suo posto nell’olimpo globale del lusso, Laila sembra iniziare a disegnare una traiettoria tutta sua.

Da Armani Laila era una figura perfettamente inscritta nei codici della maison. Il suo look? Un ensemble fluido con blusa e gonna lunga in seta stampata, dalle sfumature greige, fumé e argentee. Una mise elegante e understated che non ha bisogno di urlare per farsi notare: fedele a quell’idea di lusso che Armani ha reso riconoscibile nel mondo. Ed è su questo elemento che si crea il suo nuovo corto circuito di stile. Per molto tempo Laila Hasanovic è stata raccontata soprattutto attraverso una definizione: la fidanzata di Jannik Sinner. Funziona, certo. Ma oggi quella cornice comincia a sembrare stretta. Perché il percorso degli ultimi mesi racconta altro: non una ragazza trascinata dentro la luce riflessa del campione, ma una presenza che il sistema moda sta imparando a collocare nei propri luoghi simbolici.

Il primo indizio forte è arrivato a Cannes. Sul red carpet del Festival, Hasanovic ha scelto il bianco: un abito Genny con bustier floreale e i gioielli Mimosa di Damiani. Una silhouette candida, luminosa, capace di stare in equilibrio tra innocenza e sofisticazione, lontana tanto dall’eccesso hollywoodiano quanto dall’effetto bridal. A Cannes, dove ogni abito rischia di diventare costume, Laila è riuscita a fare una cosa più difficile: sembrare naturale.