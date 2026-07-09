Sinner-Djokovic a Wimbledon: la sfida di stile tra Laila Hasanovic e Jelena Ristic

Per la dodicesima volta in carriera, Jannik Sinner e Novak Djokovic si fronteggeranno per un posto nella storia. La quarta sul Centre Court di Wimbledon, dopo i precedenti del 2022 e 2023 vinti dal serbo e la rivincita dell’italiano lo scorso anno. Ma per la prima volta, la sfida potrebbe giocarsi anche fuori dal campo, sugli spalti. Parliamo di quella tra Laila Hasanovic e Jelena Ristic. Saranno – anche – loro ad attirare l’attenzione di fotografi e telecamere. In realtà, per il momento, la fidanzata di Sinner non ha seguito dal vivo le gesta del campione, al contrario invece della moglie di Djokovic, che fin dal primo turno non si è persa un match.

Ad ogni modo, che sia reale o immaginario, il confronto è inevitabile. Da una parte Laila Hasanovic, modella danese, compagna di Sinner da poco più di un anno e ancora agli esordi di questa esposizione. Dall'altra Jelena Djokovic, moglie del serbo da dodici anni, presenza fissa e riconoscibile in ogni torneo che conti, da Melbourne a Londra.

Laila Hasanovic, la prima volta da fidanzata ufficiale

La storia tra Laila e Jannik nasce nell'estate del 2025, tra indiscrezioni e fotografie rincorse dai fan, e trova una conferma pubblica solo in autunno, quando il tennista, dopo il trionfo di Vienna, si lascia sfuggire ai cronisti un accenno diretto alla propria vita sentimentale. Da quel momento Laila comincia a comparire con regolarità nel box di Sinner: prima alle Nitto ATP Finals di Torino, poi, nella primavera di quest'anno, a Monte Carlo, dove i due festeggiano la vittoria del Masters 1000 con una cena al Cipriani, e a Roma, agli Internazionali d'Italia.

Lo scorso anno, quando Sinner batté proprio Djokovic in semifinale a Wimbledon, Laila era già stata avvistata a Londra, ma la relazione non era stata ancora ufficializzata. Un anno dopo, potremmo assistere al debutto di Laila sugli spalti di Wimbledon nel ruolo, questa volta dichiarato, di fidanzata. Fin qui, in questa edizione del torneo, Hasanovic non si è ancora fatta vedere all'All England Club, complice un'agenda di lavoro che l'ha portata tra Saint-Tropez e la Costa Azzurra. Ma con l'avvicinarsi di una semifinale che pesa come una finale, in molti si aspettano che il suo posto in tribuna torni a essere quello consueto.