La camicia d’estate, un classico intramontabile tra nodi e giochi di layering

fashion 28 luglio 2026

Le idee di styling dalle passerelle per indossare la camicia con un twist estivo

Di Valeria Boraldi

Elegante o informale, versatile e funzionale, pronta a rispondere a mille esigenze diverse, la camicia è uno dei capi fondamentali del guardaroba, il passepartout da indossare 4 stagioni su 4. Ma se d’inverno e in città rimane più rigorosa, come si porta d’estate? Basta giocare con lo styling per trasformarla in maniera easy, leggera e spensierata. Annodata intorno alla vita crea look informali e relaxed; portata da sola come un vestitino diventa un pezzo malizioso. La camicia d’estate è semplicemente indispensabile. Ecco alcuni styling per indossarla come una vera fashion girl. La camicia con il nodo, per vibe anni ‘90

Dalle passerelle PE26: da sinistra Givenchy; The Attico; Ralph Lauren - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Era l’estate del 1999 e nel video di Baby One More Time la scolaretta Britney Spears indossava una camicia annodata sotto il seno insieme a una gonnellina a pieghe. Un high school mood che ritorna anche ora, nell’estate di quasi vent’anni dopo. Da Givenchy la camicia bianca a manica lunga e dai volumi over si rigira su se stessa sopra l’ombelico, portata su jeans blu scuro con mega risvolto. Super per una cena super glam. Look da lavoro anche out of office? Perché no. Una camicia in nuance carta da zucchero si annoda in un little knot che tocca pantaloni grigi dal taglio classico. Merito di The Attico. Per un aperitivo cool in riva al mare, invece, la camicia annodata di Ralph Lauren lascia la spalla scoperta e attira l'attenzione su un costume nero intero da vera Lady America. Sotto, pantaloni neri a vita alta e sandali alla schiava in tinta completano il look. Minidress? No, camicia

Dalle collezioni PE26: da sinistra Fendi; Cynthia Rowley; Kate Barton - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Ossessione minidress. In questa estate 2026 anche la camicia si trasforma in miniabito, riscoprendo un po’ la sua vecchia e prima essenza da capo di biancheria intima. Fendi si impadronisce di uno spicchio di cielo e dà vita a un modello lungo e aderente al corpo dall’azzurro super intenso. Stampa bucolica per la camicia in seta di Cynthia Rowley: foglie e margherite all over rendono il capo romantico. Super sexy se indossata a vestitino con una cinturina in vita. E poi arriva Kate Barton aunire due trend: il nodo - che passa dalla texture alla stampa a tema “dress”, sul davanti della camicia - e la scelta di indossare il capo come un vestito. Très chic e super vacanziera. Camicia jacket

Dalle sfilate PE26: da sinistra Prada; Dolce&Gabbana; Antonio Marras - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le nonne lo dicevano sempre: “Anche in estate, portare con sé un giacchino”. Per seguire le tendenze ora - anziché giubbini e bolerini - si può optare per una camicia che ne faccia le veci. Salendo dalla spiaggia, ad esempio. Perfetto il modello di Prada con maniche lunghe leggermente arrotolate, per un effetto easy&chic assicurato; oppure giocate di contrasti come ci suggerisce Dolce&Gabbana, che accosta all’abito a corsetto nude una camicia azzurra a righe bianche: indossata come uno spolverino oversize lascia le spalle scoperte e crea un sexy look estivo da 10 e lode. Atmosfera campestre in casa Antonio Marras, dove una camicia bianca con decorazioni floreali nelle tonalità della terra diventa un perfetto complemento su un top che ne riprende texture e palette. Giochi di layering

Dalle passerelle PE26: da sinistra Iceberg; Loewe; Anteprima - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Stratificazioni. La parola chiave per indossare la camicia in modo iper moderno in questa summer season. Una sull’altra, le classiche shirts danno vita a look di “spessore”, adatti a quando l’arietta si fa più fresca. Per Iceberg la camicia a righe si sdoppia, color crema con righe marroni, una, e azzurra con righe in tonalità terrose, l’altra: indossate insieme riprendono la palette di pantaloni dal taglio sartoriale con cintura incorporata. Uno, due, tre, quattro strati per Loewe, che crea un modello dall’effetto millefoglie: un’idea giocosa enfatizzata dall'accostamento di colori vivaci e brillanti, dal verde all’azzurro. Il top? Abbinarle a un cappellino verde con visiera e a mules giallo intenso. Da Anteprima la texture rosa e leggera di una camicia confetto si stende su quella di una shirt bianca, per un mix al profumo di marshmallow. Sotto, bermuda in shantung dal taglio vivo si amalgamano appieno nella palette delicata. Ai piedi, sneakers total white per un effetto preppy sport. Gonna e camicia, il perfect duo anche d’estate

Dalle collezioni PE26: da sinistra Bottega Veneta; Gabriela Hearst; Chanel - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight