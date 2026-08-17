Beauty-case SOS, tutti gli essenziali per passare dalla spiaggia all'aperitivo

Estate fa rima con spontaneità, il che significa anche accettare un invito last-minute per cenare su una terrazza vista mare, preparandosi direttamente negli spazi dello stabilimento balneare. Anche se non c'è tempo per rientrare a casa, può essere fastidioso sedersi a tavola con la pelle che sa di sale e i capelli arruffati: per evitare passi falsi beauty, basta avere a portata di mano tutto il necessario per rinfrescare viso, corpo e capelli.
La soluzione, però, non sta nello svuotare l'armadietto del bagno, ma nel ricorrere, invece, a mini-size così come a prodotti due in uno, che permettono di alleggerire la trousse senza compromessi su risultati e performance. Fortunatamente, il periodo delle vacanze coincide proprio con il lancio di tanti trattamenti in formato travel, oltre a pratici kit pensati proprio per chi viaggia.
Proteggere, detergere e idratare
Come è ovvio, per una giornata in spiaggia la protezione solare è irrinunciabile. Invece di mettere nel beauty-case i flaconi full-size, come si farebbe di norma, la soluzione salva-spazio sta nello scegliere i set da viaggio che contengono proprio tutto, dal foto protettore all'after sun. La Vacanza Travel Friendly Suncare Kit di Darling, per esempio, contiene una selezione curata di must-have per proteggere viso e corpo, riapplicare l’SPF con facilità e prendersi cura della pelle esposta al sole.
A fine giornata, è d'obbligo poi eliminare ogni residuo di sabbia e salsedine da corpo e capelli: per farlo, basta ricorrere a un cleanser delicato, che può essere usato dalla testa ai piedi. SU Hair & Body Wash di Davines è un detergente idratante dopo sole con estratto di arancia amara proveniente da agricoltura biologica, indicato per la pelle e i capelli esposti al sole. Per restituire morbidezza alla chioma stressata da sale e raggi UV, al posto del classico balsamo basta vaporizzare un trattamento specifico in grado al tempo stesso di nutrire e districare le lunghezze. Plage Rehydrating After Sun Detangling Spray di Phyto, aiuta a restituire l’idratazione perduta, rendendo i fusti di nuovo elastici e lucenti.
Coccole per il viso e profumo
Per coccolare il viso e avere una pelle radiosa dopo una giornata di sole, basta portare con sé la routine di skincare che si usa anche a casa, ma in miniatura. All'interno di The Starter Kit di Augustinus Bader ci sono tutti i trattamenti di culto del marchio tedesco, dal detergente all'essenza, passando per la crema idratante con TFC8®. Per sentirsi davvero freschi e in ordine, pronti a proseguire la serata dall'aperitivo al dance floor, è d’obbligo avere un buon profumo.
A partire dal deodorante: Zafferano e Cedro di Salt & Stone, privo di sali di alluminio, ha un aroma raffinato che mescola note di legno e agrumi a gelsomino e alghe marine. Per l'eau de parfum vera e propria, poi, basta scegliere la versione da borsetta della propria composizione del cuore. Sunlit Vanilla Travel Spray di Summer Fridays, per esempio,è proprio ispirata all'ottimismo dell'estate e combina bergamotto, vaniglia e cocco.
Make-up anche in spiaggia
Chi non rinuncia a un velo di trucco anche in estate, può realizzare un beauty look effetto acquerello ricorrendo a prodotti dalla texture idratante e appena pigmentata. Per la base, Les Beiges Eau De Teint di Chanel è una tinta leggermente uniformante che racchiude microsfere di pigmenti incapsulati che si fondono con la pelle donando un colorito radioso e levigato, senza nascondere e soffocare la grana cutanea.
Per guance e labbra, Soft Pinch Lip Oil Stick di Rare Beauty deposita un velo di colore vibrante e vivace, che si può sfumare anche sulle guance per donare un glow immediato. Infine, per esaltare l'abbronzatura e dare al viso giusto un tocco di colore, al posto del solito mascara nero si può ricorrere alla versione colorata. Terrybly Mascara di By Terry, dalla formula volumizzante arricchita con collagene e acido ialuronico, ricopre le ciglia con un velo di pigmento ametista che accende immediatamente lo sguardo.