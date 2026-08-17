Beauty-case SOS, tutti gli essenziali per passare dalla spiaggia all'aperitivo

Estate fa rima con spontaneità, il che significa anche accettare un invito last-minute per cenare su una terrazza vista mare, preparandosi direttamente negli spazi dello stabilimento balneare. Anche se non c'è tempo per rientrare a casa, può essere fastidioso sedersi a tavola con la pelle che sa di sale e i capelli arruffati: per evitare passi falsi beauty, basta avere a portata di mano tutto il necessario per rinfrescare viso, corpo e capelli.

La soluzione, però, non sta nello svuotare l'armadietto del bagno, ma nel ricorrere, invece, a mini-size così come a prodotti due in uno, che permettono di alleggerire la trousse senza compromessi su risultati e performance. Fortunatamente, il periodo delle vacanze coincide proprio con il lancio di tanti trattamenti in formato travel, oltre a pratici kit pensati proprio per chi viaggia.

Proteggere, detergere e idratare

Come è ovvio, per una giornata in spiaggia la protezione solare è irrinunciabile. Invece di mettere nel beauty-case i flaconi full-size, come si farebbe di norma, la soluzione salva-spazio sta nello scegliere i set da viaggio che contengono proprio tutto, dal foto protettore all'after sun. La Vacanza Travel Friendly Suncare Kit di Darling, per esempio, contiene una selezione curata di must-have per proteggere viso e corpo, riapplicare l’SPF con facilità e prendersi cura della pelle esposta al sole.

A fine giornata, è d'obbligo poi eliminare ogni residuo di sabbia e salsedine da corpo e capelli: per farlo, basta ricorrere a un cleanser delicato, che può essere usato dalla testa ai piedi. SU Hair & Body Wash di Davines è un detergente idratante dopo sole con estratto di arancia amara proveniente da agricoltura biologica, indicato per la pelle e i capelli esposti al sole. Per restituire morbidezza alla chioma stressata da sale e raggi UV, al posto del classico balsamo basta vaporizzare un trattamento specifico in grado al tempo stesso di nutrire e districare le lunghezze. Plage Rehydrating After Sun Detangling Spray di Phyto, aiuta a restituire l’idratazione perduta, rendendo i fusti di nuovo elastici e lucenti.