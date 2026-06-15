Protezione solare in città: quale scegliere e perché usarla ogni giorno

Proteggere l'epidermide dai raggi UV è importante, in spiaggia così come in tutte quelle situazioni in cui la cute risulta particolarmente esposta. Ebbene sì, anche in città, specialmente se si trascorre molto tempo all'aria aperta o facendo sport approfittando del bel tempo. Il sole infonde energia e buonumore, però può anche essere la causa di rughette e macchie scure, così come di problematiche più serie, motivo per cui l'SPF non può mai mancare dal beauty-case. Fortunatamente le fotoprotezioni sono ormai sempre più sofisticate e vantano formule e texture piacevoli quanto quelle dei trattamenti per la pelle più all'avanguardia. Niente scuse, dunque, per non schermarsi ogni giorno grazie a filtri pensati proprio per l'uso urbano.

Perché usare la protezione solare in città

Se si ha in programma di trascorrere la pausa pranzo en plein aire, oppure concedersi lunghe passeggiate al parco o una corsa mattutina prima dell'ufficio, l'idratante quotidiano non basta a difendere la pelle dagli UV: prima di tutto perché spesso ha un filtro basso, inferiore a 30, e poi perché difficilmente si stendono i 2 milligrammi necessari a proteggere tutta la superficie del viso. Meglio, quindi, utilizzare come ultimo step della skincare routine un fotoprotettore da applicare con cura, senza trascurare le parti più esposte (e spesso trascurate) come palpebre, collo e mani.

Da dimenticare texture pesanti e difficili da spalmare, perché ormai esistono fotoprotezioni adatte a tutte le esigenze e tipi di pelle. Leggere e matte per chi ha una cute grassa, più nutrienti così come delicate sulle epidermidi sensibili e reattive. I filtri urbani, inoltre, hanno formati pratici e compatti, perfetti da tenere a portata di mano per un veloce ritocco ogni volta ce ne sia bisogno.

SPF in città, quale scegliere

Tutto dipende dalle esigenze e abitudini individuali. Chi, per esempio, ha una pelle che tende a diventare molto lucida, specialmente ora che fa molto caldo, può optare per fotoprotettori leggerissimi, simili a un siero, che abbinano un fattore di protezione molto alto a ingredienti dissetanti che non appesantiscono la cute. Le pelli mature, invece, punteranno su trattamenti arricchiti da ingredienti anti-age, pensati per proteggere e trattare al tempo stesso discromie e linee sottili. Dato che l'SPF è sempre l'ultimo step della skincare, chi desidera accorciare il tempo trascorso al mattino davanti allo specchio può ricorrere a creme pigmentate, che sostituiscono dunque il fondotinta, velocizzando la beauty routine.