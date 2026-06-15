Protezione solare in città: quale scegliere e perché usarla ogni giorno

Proteggere l'epidermide dai raggi UV è importante, in spiaggia così come in tutte quelle situazioni in cui la cute risulta particolarmente esposta. Ebbene sì, anche in città, specialmente se si trascorre molto tempo all'aria aperta o facendo sport approfittando del bel tempo. Il sole infonde energia e buonumore, però può anche essere la causa di rughette e macchie scure, così come di problematiche più serie, motivo per cui l'SPF non può mai mancare dal beauty-case. Fortunatamente le fotoprotezioni sono ormai sempre più sofisticate e vantano formule e texture piacevoli quanto quelle dei trattamenti per la pelle più all'avanguardia. Niente scuse, dunque, per non schermarsi ogni giorno grazie a filtri pensati proprio per l'uso urbano.
Perché usare la protezione solare in città
Se si ha in programma di trascorrere la pausa pranzo en plein aire, oppure concedersi lunghe passeggiate al parco o una corsa mattutina prima dell'ufficio, l'idratante quotidiano non basta a difendere la pelle dagli UV: prima di tutto perché spesso ha un filtro basso, inferiore a 30, e poi perché difficilmente si stendono i 2 milligrammi necessari a proteggere tutta la superficie del viso. Meglio, quindi, utilizzare come ultimo step della skincare routine un fotoprotettore da applicare con cura, senza trascurare le parti più esposte (e spesso trascurate) come palpebre, collo e mani.
Da dimenticare texture pesanti e difficili da spalmare, perché ormai esistono fotoprotezioni adatte a tutte le esigenze e tipi di pelle. Leggere e matte per chi ha una cute grassa, più nutrienti così come delicate sulle epidermidi sensibili e reattive. I filtri urbani, inoltre, hanno formati pratici e compatti, perfetti da tenere a portata di mano per un veloce ritocco ogni volta ce ne sia bisogno.
SPF in città, quale scegliere
Tutto dipende dalle esigenze e abitudini individuali. Chi, per esempio, ha una pelle che tende a diventare molto lucida, specialmente ora che fa molto caldo, può optare per fotoprotettori leggerissimi, simili a un siero, che abbinano un fattore di protezione molto alto a ingredienti dissetanti che non appesantiscono la cute. Le pelli mature, invece, punteranno su trattamenti arricchiti da ingredienti anti-age, pensati per proteggere e trattare al tempo stesso discromie e linee sottili. Dato che l'SPF è sempre l'ultimo step della skincare, chi desidera accorciare il tempo trascorso al mattino davanti allo specchio può ricorrere a creme pigmentate, che sostituiscono dunque il fondotinta, velocizzando la beauty routine.
Da sinistra: Avène, Ultra Siero SPF50+ IdratanteAvène, Ultra Siero SPF50+ Idratante; Filorga, UV Cellular Protect Crème solaire anti-âge visage; Patyka, Crema Solare Colorata SPF50+ - Courtesy Press Office
Ultra Siero SPF50+ Idratante di Avène è un fluido 2 in 1 che abbina una protezione ad ampio spettro contro UVA e UVB a una texture impalpabile, che si assorbe istantaneamente, priva di profumo e arricchita da pantenolo idratante. UV Cellular Protect Crème Solaire Anti-âge Visage di Filorga offre una protezione molto elevata contro i raggi UV, il fotoinvecchiamento e i segni del tempo grazie al mix di peptidi, niacinamide, acido ialuronico e complesso NCEF che, insieme, proteggono e migliorano la qualità della pelle. Crema Solare Colorata SPF50+ di Patyka protegge, idrata e uniforma l'incarnato (grazie ai pigmenti minerali) offrendo al tempo stesso una protezione solare ad ampio spettro UVA/UVB elevata, senza rischi di intolleranza.
Focus su mani e collo
Ci sono parti del corpo che si dimentica di proteggere, per molti motivi diversi: magari non si ama la sensazione del fluido solare sulla pelle, oppure, semplicemente, si scorda che non è solo il viso a necessitare dell'SPF. Le mani, per esempio, sono costantemente esposte, motivo per cui spesso mostrano per prime i segni dell'invecchiamento come macchie scure e lentiggini. Anche il collo non dovrebbe essere trascurato dato che qui l'epidermide è particolarmente delicata e fragile. Per queste aree, si può ricorrere a prodotti che abbinano una consistenza impercettibile a formati pratici e facili da utilizzare, come gli spray, che si vaporizzano in un istante, o gli stick che possono essere stesi in modo mirato, anche su nei e cicatrici, senza ungere l'intera superficie delle mani.
Da sinistra: Bakel Suncare, Invisible Sick; La Roche Posay, Anthelios SPF50 Mist Invisibile; ISDIN, Facial Mist SPF50 - Courtesy Press Office
Facial Mist SPF50 di ISDIN è una bruma invisibile e ultrafine: offre un'elevata protezione dai raggi UVB/UVA e dalla luce blu, idrata in profondità e aiuta a ripristinare la barriera cutanea. Anthelios SPF50 Mist Invisibile di La Roche Posay è uno spray invisibile adatto alla pelle a tendenza acneica perfetto per le pelli allergiche e intolleranti al sole. Suncare Invisible Sick di Bakel ha una texture trasparente, leggera e scorrevole e una formulazione water resistant: grazie al formato compatto è ideale per ritocchi rapidi su contorno occhi e palpebre, labbra, cicatrici e nei.
Per un boost anti-macchia
Le estremità sono sempre esposte ai raggi solari, 365 giorni l'anno. Dato che sono il nostro biglietto da visita, come si usa dire, meritano di certo qualche attenzione extra e, soprattutto, una skincare su misura. Eppure, spesso vengono dimenticate, motivo per cui possono presentare per prime rughe e qualche macchia scura. In questo caso, si può correre ai ripari abbinando al filtro SPF un trattamento specifico che non solo idrata, ma schiarisce al tempo stesso, grazie a ingredienti depigmentanti come niacinamide e vitamina C, ma non solo. Per attenuare le macchie, inoltre, è fondamentale avere costanza nella stesura del trattamento: ogni volta che si lavano le mani, dunque, non va dimenticato di stendere la crema, seguita dal fotoprotettore. Meglio puntare su texture leggere a rapido assorbimento che non appiccicano e sono piacevoli da utilizzare ogni giorno.
Caudalie, Vinoperfect Crema Mani Antimacchia; Clarins, Super Restorative Hand Cream - Courtesy Press Office