Il nuovo lusso dei capelli: le hair spa d’autore dove prepararsi all’estate

beauty 12 giugno 2026

Da Milano a Matera, quattro indirizzi d’eccellenza dove la cura dei capelli diventa esperienza. Tra rituali detox, trattamenti per la cute e percorsi sensoriali, i luoghi che stanno trasformando l’haircare in uno dei nuovi lussi contemporanei

Di Giuditta Avellina

Ferraroni Signature Hair Spa - Credits: Courtesy Press Office

C’è un nuovo modo di intendere il lusso beauty, e non comincia necessariamente dal viso. Comincia dalla testa. Dal cuoio capelluto, dal gesto lento di un massaggio, dalla qualità dell’acqua, dal profumo degli oli, dalla possibilità di fermarsi per un’ora o più e affidarsi a mani esperte. È qui che nasce la nuova stagione delle hair spa: nel punto in cui il tradizionale appuntamento dal parrucchiere smette di essere soltanto un servizio e diventa un’esperienza. La tendenza intercetta un cambiamento più ampio del mercato beauty: oggi il lusso non è solo performance, ma tempo, ascolto, atmosfera e cura del dettaglio. I saloni più evoluti non sono più semplici spazi tecnici, ma luoghi immersivi, costruiti per coinvolgere tutti i sensi. Luci, profumi, suoni, manualità, materiali, postazioni, acqua e protocolli diventano parte di uno stesso racconto. In questo scenario si inserisce anche la skinification del capello: l’idea che cute e fibra vadano trattate con la stessa attenzione riservata alla pelle del viso. Detersione, esfoliazione, idratazione, nutrimento, protezione e riequilibrio non sono più parole soltanto skincare, ma entrano nel vocabolario dell’haircare di alta gamma. La cute, a lungo rimasta invisibile nel racconto della bellezza, diventa protagonista: è da lì che nasce una chioma più sana, luminosa e resistente. Prima dell’estate, questo approccio diventa ancora più interessante. Sole, mare, cloro, lavaggi frequenti e styling più disinvolto possono stressare capelli già fragili, secchi o appesantiti. La remise en forme pre-vacanza non è quindi un trattamento dell’ultimo minuto, ma un percorso di preparazione: purificare la cute, idratare le lunghezze, ristrutturare la fibra, restituire corpo e morbidezza prima che la stagione calda metta alla prova la chioma. Abbiamo selezionato quattro indirizzi di riferimento dove coccolarsi: luoghi capaci di unire reputazione, metodo, esperienza, ritualità e posizionamento alto. Da Milano a Parma, da Firenze a Matera, quattro nomi raccontano le diverse anime del fenomeno: l’atelier iconico, uno dei marchi che ha contribuito a diffondere il concetto di HairSpa a livello internazionale, la luxury spa per capelli e la destinazione esperienziale. Aldo Coppola Kingdom of Beauty, Milano A Milano, il Kingdom of Beauty Aldo Coppola di Corso Europa 7 è uno degli indirizzi che hanno contribuito a trasformare il salone in un luogo di cultura del capello. Non semplicemente una destinazione per taglio, colore o piega, ma uno spazio in cui tecnica, bellezza, benessere e gestualità professionale concorrono a costruire un’esperienza.

Aldo Coppola Kingdom of Beauty - Credits: Courtesy Press Office

In vista dell’estate, quando sole, mare, cloro, salsedine, sudore e lavaggi frequenti possono mettere alla prova cute e lunghezze, il cuore del percorso è la Hair Therapy Aldo Coppola: un rituale professionale dedicato alla cura di cuoio capelluto e fibra capillare secondo il metodo della maison. La logica è perfettamente in linea con la skinification del capello: la bellezza della chioma non nasce solo dalla superficie, ma da una cute sana, equilibrata e ricettiva. Ogni percorso parte da una valutazione attenta di cute e capelli, da cui gli hairstylist costruiscono un protocollo su misura. Maschere, argille, erbe, oli essenziali e prodotti trattanti vengono combinati in modo personalizzato, trasformando il trattamento in una sorta di skincare sartoriale per la testa. La Hair Therapy lavora su due livelli, cute e lunghezze. I rituali possono essere idratanti, lenitivi, purificanti, detox, rivitalizzanti o mirati a specifiche esigenze del cuoio capelluto. Per capelli secchi, impoveriti, fini, opachi o sensibilizzati, entrano in gioco impacchi emollienti, maschere vegetali, trattamenti remineralizzanti e rivitalizzanti. Le lunghezze vengono lavorate con miscele applicate con precisione e lasciate in posa prima del massaggio Hair Therapy. È qui che il trattamento smette di essere semplice “cura” e diventa rituale: formula, manualità, profumi, texture e tempo di posa costruiscono una dimensione sensoriale che accompagna il risultato tecnico. La linea Hair Therapy Aldo Coppola nasce come sistema di prodotti da miscelare con materie prime selezionate.

Aldo Coppola Kingdom of Beauty - Credits: Courtesy Press Office

Oli essenziali, erbe, argille e texture diventano parte integrante dell’esperienza, in un equilibrio tra performance professionale e piacere dei sensi. Questa idea si arricchisce ulteriormente con percorsi come il Cocooning, che unisce Hair Therapy e massaggio rilassante al corpo con oli caldi aromatizzati, trasformando la cura della chioma in una pausa rigenerante per testa e corpo. Il risultato è un trattamento che non lavora soltanto sull’apparenza della piega, ma sulla qualità complessiva di cute e fibra capillare. Hair Therapy ha l’obiettivo di restituire corpo, luminosità, morbidezza e una maggiore sensazione di forza ai capelli: esattamente ciò che serve prima dell’estate, quando la chioma dovrebbe arrivare al mare non già stressata, ma preparata. La forza di Aldo Coppola sta proprio qui: portare la head spa dentro un protocollo di alta professionalità, lontano dall’idea di semplice coccola estetica. Una remise en forme sofisticata, botanica e profondamente milanese, dove il lusso non è solo il risultato finale, ma il tempo dedicato alla cura.

Aldo Coppola Kingdom of Beauty - Credits: Courtesy Press Office

Rossano Ferretti HairSpa, Parma Nel lessico delle hair spa di lusso, Rossano Ferretti occupa un posto particolare: ha contribuito a trasformare il salone in una destinazione e a portare nel mondo dell’hairstyling un’idea più ampia di cura. Consulenza personalizzata, attenzione al cuoio capelluto, ritualità, qualità della fibra e gesto professionale diventano parte di uno stesso approccio, molto vicino a ciò che oggi viene definita skinification del capello. La HairSpa di Parma, luogo d’origine del brand, racconta bene questa visione. Qui il salone diventa spazio di ascolto e bellezza su misura, dove ogni passaggio ha una funzione precisa: la valutazione orienta il trattamento, i prodotti vengono scelti in base alle esigenze reali del capello attraverso una diagnosi del capello, in modo che l’Hair Artist costruisca l’esperienza attraverso tecnica, manualità e sensibilità. L’obiettivo non è soltanto ottenere una piega impeccabile, ma migliorare la qualità complessiva della chioma. In vista dell’estate, questo approccio diventa particolarmente interessante. Prima di sole, mare, cloro, salsedine, lavaggi più frequenti e styling più disinvolto, la remise en forme dei capelli non dovrebbe partire da un intervento drastico, ma da una valutazione reale di cute e fibra. La cute ha un proprio equilibrio e incide sulla qualità percepita dei capelli: luminosità, morbidezza, leggerezza e facilità di gestione.

Rossano Ferretti HairSpa - Credits: Courtesy Press Office

Dentro l’esperienza HairSpa entra anche il Ferretti Metodo Cut, conosciuto come Invisible Cut: una filosofia di taglio personalizzata, pensata per rispettare il movimento naturale dei capelli invece di imporre geometrie rigide. In chiave pre-estiva, questo significa preparare la chioma senza snaturarla: alleggerire dove serve, valorizzare la caduta, rendere le lunghezze più gestibili e accompagnare il capello verso una forma che possa funzionare anche lontano dal salone, quando caldo, umidità e mare mettono alla prova piega e disciplina. Scalp care, trattamento e taglio lavorano così nella stessa direzione: rendere i capelli più morbidi, più luminosi e più facili da vivere. Per chi arriva all’estate con capelli secchi, spenti, trattati o sensibilizzati, la HairSpa può diventare un passaggio strategico prima della partenza: non una semplice coccola, ma un modo per restituire equilibrio alla cute, idratazione alla fibra e luminosità alle lunghezze. La filosofia prosegue anche nella linea Rossano Ferretti Parma, collezione di haircare made in Italy pensata per prolungare a casa la qualità dell’esperienza in salone. La dimensione internazionale del brand, presente in alcune destinazioni e hotel di fascia alta nel mondo, conferma questa vocazione al luxury hospitality. Rossano Ferretti è l’indirizzo giusto quando il desiderio non è semplicemente “sistemare i capelli”, ma arrivare alla stagione calda con una chioma più equilibrata, luminosa, morbida e facile da gestire. Una hair spa dove il lusso non è eccesso, ma precisione; non è trasformazione forzata, ma cura personalizzata.

Rossano Ferretti HairSpa - Credits: Courtesy Press Office

Eleonora Gentile Luxury Hair Spa, Firenze Nel cuore storico di Firenze, in via della Pergola, a pochi passi da Piazza Duomo, Eleonora Gentile Luxury Hair Spa interpreta la remise en forme del capello come un’esperienza lenta, sensoriale e altamente personalizzata. Non un semplice salone, ma una destinazione beauty dove cute, capelli e benessere vengono considerati parte di uno stesso percorso di cura. La filosofia è quella di un lusso discreto e sartoriale: tempo, ascolto, manualità, qualità dell’esperienza e attenzione al dettaglio. Ogni trattamento parte da una consulenza e viene adattato alle esigenze di cute e lunghezze, combinando protocolli dedicati, prodotti naturali e biologici, aromaterapia, cromoterapia, tecnologie professionali e ambienti riservati. In chiave pre-estiva, tra i percorsi più interessanti ci sono i rituali Detox, pensati per purificare il cuoio capelluto, alleggerire la cute e rimuovere impurità e residui attraverso un’azione esfoliante delicata.

Eleonora Gentile Luxury Hair Spa - Credits: Courtesy Press Office

Per capelli che arrivano all’estate già secchi, sensibilizzati o impoveriti, Detox + Moisture Plus unisce la purificazione della cute a un lavoro più profondo sulla fibra capillare, con l’obiettivo di restituire morbidezza, luminosità e maggiore vitalità prima dell’esposizione a sole, salsedine, cloro e lavaggi frequenti. La dimensione sensoriale resta uno degli elementi distintivi dell’esperienza: massaggi su testa e collo, acqua depurata micronizzata, cromoterapia, aromaterapia, suoni d’acqua e rituali più olistici, come Energy Rebalancing with sound massage, trasformano il trattamento in una pausa di benessere oltre che in un gesto cosmetico. La spa utilizza anche prodotti Eleonora Gentile, con formule arricchite da ingredienti naturali ed estratti da uva acerba. Per chi cerca una remise en forme prima dell’estate, Eleonora Gentile Luxury Hair Spa è l’indirizzo giusto quando il trattamento deve andare oltre la semplice idratazione. Qui la preparazione alla stagione calda diventa un rituale completo: cute più leggera, fibra più morbida e luminosa, corpo rilassato, mente più calma. Una luxury hair spa che interpreta il lusso come tempo, attenzione e benessere profondo.

Eleonora Gentile Luxury Hair Spa - Credits: Courtesy Press Office

Ferraroni Signature Hair Spa, Matera A Matera, Ferraroni Signature Hair Spa interpreta la cura dei capelli come un’esperienza immersiva, legata non solo alla bellezza della chioma, ma anche al benessere della persona. All’interno dello storico Palazzo Ferraroni Signature, dimora ottocentesca nel cuore della città dei Sassi, il trattamento capelli diventa parte di un percorso più ampio, fatto di ascolto, manualità, ritualità e tempo dedicato. La filosofia parte da una consulenza personalizzata e dall’osservazione di cute e lunghezze, per costruire rituali adatti alle esigenze dell’ospite. I trattamenti integrano tecniche di rilassamento, aromaterapia, formulazioni professionali ispirate alla fitoterapia moderna e alla cosmetica naturale, oltre all’utilizzo di acqua purificata. In chiave pre-estiva, l’approccio è interessante perché lavora su idratazione, nutrimento, luminosità e riequilibrio prima dell’esposizione a sole, caldo, salsedine, cloro e lavaggi frequenti. Tra i percorsi più coerenti con la remise en forme prima dell’estate c’è il Wellness Retreat Matera, che unisce trattamento idratante, bagno floreale di oli essenziali, massaggio rilassante, meditazione guidata e styling finale personalizzato. È una proposta che trasforma la cura della chioma in un’esperienza multisensoriale, dove il risultato estetico dialoga con una dimensione più lenta e rigenerante.

Ferraroni Signature Hair Spa - Credits: Courtesy Press Office

C’è poi Degustazione Benessere Matera, costruita intorno al Ritual al Vino, trattamento cosmetico per cute e capelli ispirato all’uva e al vino. Gli estratti utilizzati, ricchi di polifenoli e antiossidanti naturalmente presenti nell’uva, sono pensati per valorizzare le proprietà cosmetiche associate a questo ingrediente e donare morbidezza e luminosità ai capelli. Il percorso prosegue con un momento di degustazione legato al territorio, tra vino e prodotti artigianali. Per chi cerca una dimensione più legata al movimento e alla consapevolezza, Ferraroni propone anche Natural Zen, esperienza che inizia all’alba con una sessione privata di yoga nello scenario dei Sassi di Matera e prosegue nella Hair Spa con massaggio olistico, Hair Ritual personalizzato, styling finale e momento di relax. La forza di Ferraroni Signature sta proprio nell’intreccio tra bellezza, territorio, ospitalità e ritualità.

Ferraroni Signature Hair Spa - Credits: Courtesy Press Office