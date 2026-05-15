Come prendersi cura dei capelli secchi e disidratati

Alcune texture sono secche per natura, altre lo diventano dopo essere state sottoposte a continue decolorazioni o a trattamenti che finiscono per stressare le lunghezze; in altri casi, il cambio di stagione e la maggiore umidità nell'aria contribuiscono a 'spegnere' la chioma. Per invertire la rotta è fondamentale prendersene cura con costanza e con l'aiuto di trattamenti mirati, infusi con ingredienti in grado di nutrire e rimpolpare la fibra. Non solo: anche phon e spazzole sono alleati preziosi, in grado di fare la differenza. Motivo per cui è necessario sceglierli con grande attenzione. Che l'hair-look sia stato trascurato o, al contrario, che sia stato sottoposto a continue trasformazioni, niente paura: per ripristinare idratazione e morbidezza basta armarsi di pazienza e dei prodotti giusti, perché applicare una maschera ogni tanto potrebbe non bastare.
L'idratazione inizia sotto la doccia
Chi ha una chioma particolarmente mossa e spessa, sulla quale applica strati di prodotti tra uno shampoo e l'altro, potrebbe pensare di dover usare un detergente sgrassante, in grado di eliminare ogni residuo di build-up. Molto meglio, in realtà, purificare il cuoio capelluto con l'aiuto di uno scrub specifico, se necessario, puntando invece su cleanser arricchiti con ingredienti idratanti e addolcenti. I capelli secchi, oltretutto, sono spesso più fragili e propensi a spezzarsi, dunque meglio evitare di stressarli con formule che finirebbero per accentuarne l'aridità. Momo Shampoo di Davines, per esempio, ha una formula delicata che lascia i fusti leggeri, elastici e pettinabili grazie al mix di estratto di albicocca, polisaccaridi e vitamina A che trattengono l'idratazione, mentre Moisture & More di Milk_Shake, grazie all'estratto di papaya e acido ialuronico, nutre e dona brillantezza, lavaggio dopo lavaggio.
Da sinistra: Davines, Momo Shampoo; Milshake, Moisture & More Shampoo - Courtesy Press Office
Quando la chioma appare particolarmente assetata, un normale balsamo districante potrebbe non essere abbastanza. Meglio puntare su maschere intensive, ricche di principi idratanti, da lasciare in posa qualche minuto in modo da permettere alla fibra capillare di assorbirne meglio i benefici. Chi ha i capelli ricci dovrebbe massaggiare prima il prodotto tra le mani, per poi distribuirlo in modo uniforme su ogni ciocca, dalle radici alle punte. Sublime Karitè Maschera Idratante Disciplinante di Renè Furterer, per esempio, ha una texture fondente che non appesantisce, arricchita da burro di karité idratante e disciplinante, mentre le ceramidi contrastano la porosità, spesso associata a capelli secchi e trattati. Chi ha lunghezze mosse può invece ricorrere a un trattamento intensivo specifico come Eternal Curls Deep Treatment Mask di Oribe, maschera condizionante con olio di cocco e di mandorle che nutre e previene eventuali rotture.
Da sinistra: Oribe, Eternal Curls Deep Treatment Mask; Renè Furterer, Sublime Karitè Maschera Idratante Disciplinante - Courtesy Press Office
Post-shampoo: elisir di bellezza nutrienti e lucidanti
Dopo aver risciacquato le lunghezze con cura, è bene tamponarle con delicatezza con l'aiuto dell'asciugamano, facendo attenzione a non tirare e frizionare troppo, per evitare di stressarle. Dopotutto, i capelli secchi sono anche molto fragili. Per trattenere umidità e idratazione, è fondamentale applicare un trattamento formulato appositamente per rimpolpare, idratare e donare un finish setoso, che può essere steso anche tra uno shampoo e l'altro per lucidare e riparare le punte.
Come Hair Prodigieux Le Sérum di Nuxe, siero dalla texture leggera che racchiude oltre 8.500 microperle di olio di camelia rosafermentato, acido ialuronico ed estratto di alma che avvolgono e sublimano capelli e cuoio capelluto, fortificandoli. Anche Honey Gloss Collagen Drops Hair Oil di Gisou è un olio leggero per capelli studiato per donare lucentezza immediata, idratazione profonda ed un effetto visibilmente più pieno e corposo, grazie alla formula a rapido assorbimento che abbina miele, acido ialuronico e attivo al collagene.
Da sinistra: Nuxe, Hair Prodigieux Le Sérum; Gisou, Honey Gloss Collagen Drops - Courtesy Press Office
Styling hi-tech e coccole notturne
Usare i tool giusti per la piega fa la differenza: fortunatamente, phon e spazzole di ultima generazione ora impiegano tecnologie intelligenti, che consentono persino di modulare la temperatura in base alla propria texture, regalando così hair-look impeccabili senza danni. Per combattere il crespo, poi, sono d'aiuto le spazzole termiche a vapore, che trattengono l'idratazione all'interno della fibra capillare, permettendo di modellare la chioma che apparirà così morbida e setosa.
Durante la notte, invece di utilizzare le solite fodere per il cuscino, meglio puntare su modelli in seta che, grazie alla sua speciale texture, riduce la frizione durante il sonno, aiutando a minimizzare il rischio di doppie punte. Air Power Smooth di BaByliss è una spazzola lisciante ad aria 2 in 1 che asciuga e liscia in un solo gesto, grazie alla tecnologia Auto-Flow che si adatta alla direzione d'utilizzo seguendo il capello in modo naturale; in più, il sistema ionico riduce il crespo e disciplina anche le lunghezze più ribelli. Ghd Speed offre un’asciugatura ultrarapida, potente, ma sempre sotto controllo, grazie alla nuova tecnologia ghd haloTM dual-airflow, che combina un doppio flusso d’aria calda e fredda, mantenendo l'apparecchio sempre freddo al tatto, anche durante un uso prolungato.
Da sinistra: Babyliss, Hair Power Smooth; Ghd, Speed Asciugacapelli - Courtesy Press Office
Pure Silk Pillowcase di Slip è invece una federa in seta morbidissima che migliora l'idratazione di pelle e capelli prevenendo la comparsa del crespo al risveglio.
Slip, Pure Silk Pillowcase - Courtesy Press Office