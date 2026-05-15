Come prendersi cura dei capelli secchi e disidratati

Alcune texture sono secche per natura, altre lo diventano dopo essere state sottoposte a continue decolorazioni o a trattamenti che finiscono per stressare le lunghezze; in altri casi, il cambio di stagione e la maggiore umidità nell'aria contribuiscono a 'spegnere' la chioma. Per invertire la rotta è fondamentale prendersene cura con costanza e con l'aiuto di trattamenti mirati, infusi con ingredienti in grado di nutrire e rimpolpare la fibra. Non solo: anche phon e spazzole sono alleati preziosi, in grado di fare la differenza. Motivo per cui è necessario sceglierli con grande attenzione. Che l'hair-look sia stato trascurato o, al contrario, che sia stato sottoposto a continue trasformazioni, niente paura: per ripristinare idratazione e morbidezza basta armarsi di pazienza e dei prodotti giusti, perché applicare una maschera ogni tanto potrebbe non bastare.

L'idratazione inizia sotto la doccia

Chi ha una chioma particolarmente mossa e spessa, sulla quale applica strati di prodotti tra uno shampoo e l'altro, potrebbe pensare di dover usare un detergente sgrassante, in grado di eliminare ogni residuo di build-up. Molto meglio, in realtà, purificare il cuoio capelluto con l'aiuto di uno scrub specifico, se necessario, puntando invece su cleanser arricchiti con ingredienti idratanti e addolcenti. I capelli secchi, oltretutto, sono spesso più fragili e propensi a spezzarsi, dunque meglio evitare di stressarli con formule che finirebbero per accentuarne l'aridità. Momo Shampoo di Davines, per esempio, ha una formula delicata che lascia i fusti leggeri, elastici e pettinabili grazie al mix di estratto di albicocca, polisaccaridi e vitamina A che trattengono l'idratazione, mentre Moisture & More di Milk_Shake, grazie all'estratto di papaya e acido ialuronico, nutre e dona brillantezza, lavaggio dopo lavaggio.