Light therapy per i capelli, ecco i dispositivi hi-tech che aiutano a prendersi cura della chioma
Per stimolare la crescita e migliorare l’aspetto di lunghezze sottili e fragili arriva in soccorso la luce LED, con tool intelligenti che impiegano tecnologie di ultima generazione
Condividi:
Di Valentina Bottoni
Credits Launchmetrics.com/Spotlight
Il cambio di stagione, così come lo stress, possono riflettersi anche sui capelli: ce ne rendiamo conto quando la spazzola ne trattiene più del solito e nel pettinarli notiamo che appaiono spenti e opachi. Per migliorare la situazione si corre ai ripari con trattamenti come shampoo e maschere che spesso, però, agiscono solo in superficie. Per supportare l’azione e potenziare l’efficacia di questi prodotti, si possono affiancare speciali device a luce LED, progettati appositamente per la chioma: proprio come quelli per il viso, usano la luce rossa a bassa intensità per migliorare la circolazione sanguigna, stimolare l’attività dei follicoli piliferi e ridurre l’infiammazione. La loro forma permette di agire sul cuoio capelluto e, aumentando la vasodilatazione, migliorare l’assorbimento e l’efficacia dei trattamenti che usiamo per contrastare caduta e diradamento.
Luce LED, quali benefici
La light therapy attiva la circolazione sanguigna della cute permettendo ai nutrienti di raggiungere i follicoli piliferi più rapidamente, stimolando dunque la crescita dei capelli: in più, ha un effetto antinfiammatorio e stimola la produzione di collage, motivo per cui viene utilizzata anche nelle terapie di guarigione da infortuni e ferite. Studi scientifici dimostrano però che l'utilizzo della luce LED è efficace, ma che i risultati dipendono molto dalla costanza con la quale viene utilizzata, oltre che dalla qualità e dalla potenza del dispositivo impiegato. In ogni caso, è consigliabile armarsi di pazienza. Considerato anche che il ciclo di vita del capello è di circa sei mesi, per notare un cambiamento dovremo attendere un po’. Da valutare attentamente, poi, anche il design dello strumento.
FAQ™, Dual LED Panel - Courtesy Press Office
Luce LED, le spazzole
Le spazzole, oltre ad avere un costo più accessibile, sono di piccole dimensioni e possono essere trasportate facilmente, anche in viaggio. Progettata per districare con delicatezza, senza provocare rotture nel caso di lunghezze secche e fragili, FLIP™ Play Advanced di Foreo, è un modello intelligente, che abbina setole ultra flessibili e anti-statiche a luce LED rossa, blu e verde, che aiuta a migliorare la salute dei follicoli e riequilibrare il cuoio capelluto. Intensive LED Hair Growth Brush di Solaris Labs NY, invece, abbina la luce a una delicata vibrazione per contrastare diradazione e caduta: si può passare tra i capelli asciutti per una ventina di minuti, 3-5 volte a settimana.
Foreo, FLIP™ Play Advanced Spazzola; Solaris Labs NY, Intensive LED Hair Growth Brush - Courtesy Press Office
Luce LED, i caschi e pannelli
I tool che coprono l’intero perimetro del cuoio capelluto sono comodi perché permettono di essere indossati liberamente, magari davanti alla TV. Come il casco LED di Currentbody, che garantisce una copertura ottimale della testa e impiega la luce rossa per stimolare i follicoli, aumentando la crescita dei capelli. Bastano 10 minuti al giorno, per 16 settimane, per iniziare a notare un cambiamento nella chioma. Red Light LED Cap di HigherDOSE, invece, racchiude 120 diodi che emettono luce LED rossa, ma ha l’aspetto di un normale cappellino da baseball, che può essere indossato tranquillamente anche in pubblico.