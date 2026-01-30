Light therapy per i capelli, ecco i dispositivi hi-tech che aiutano a prendersi cura della chioma

Credits Launchmetrics.com/Spotlight

Il cambio di stagione, così come lo stress, possono riflettersi anche sui capelli: ce ne rendiamo conto quando la spazzola ne trattiene più del solito e nel pettinarli notiamo che appaiono spenti e opachi. Per migliorare la situazione si corre ai ripari con trattamenti come shampoo e maschere che spesso, però, agiscono solo in superficie. Per supportare l’azione e potenziare l’efficacia di questi prodotti, si possono affiancare speciali device a luce LED, progettati appositamente per la chioma: proprio come quelli per il viso, usano la luce rossa a bassa intensità per migliorare la circolazione sanguigna, stimolare l’attività dei follicoli piliferi e ridurre l’infiammazione. La loro forma permette di agire sul cuoio capelluto e, aumentando la vasodilatazione, migliorare l’assorbimento e l’efficacia dei trattamenti che usiamo per contrastare caduta e diradamento.

Luce LED, quali benefici

La light therapy attiva la circolazione sanguigna della cute permettendo ai nutrienti di raggiungere i follicoli piliferi più rapidamente, stimolando dunque la crescita dei capelli: in più, ha un effetto antinfiammatorio e stimola la produzione di collage, motivo per cui viene utilizzata anche nelle terapie di guarigione da infortuni e ferite. Studi scientifici dimostrano però che l'utilizzo della luce LED è efficace, ma che i risultati dipendono molto dalla costanza con la quale viene utilizzata, oltre che dalla qualità e dalla potenza del dispositivo impiegato. In ogni caso, è consigliabile armarsi di pazienza. Considerato anche che il ciclo di vita del capello è di circa sei mesi, per notare un cambiamento dovremo attendere un po’. Da valutare attentamente, poi, anche il design dello strumento.