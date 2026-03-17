Design a dieta: 10 oggetti che salvano il pianeta senza rinunciare alla bellezza

In-Side di Thomas Heatherwick per Magis - Courtesy Magis

Non è un caso che tutto succeda ora. Tra l’Italian Design Day (10 marzo) e la Giornata Mondiale del Riciclo (18 marzo), il messaggio è chiaro: il futuro non si butta, si ri-disegna. Che sia una sedia fatta di carta o una lampada nata dai cocci di vetro, il design di oggi ha capito che la vera bellezza è non sprecare nulla. Prossima fermata? Il Salone del Mobile di aprile, per vedere come la dieta del design ha reso il mondo un po' più leggero.

Meno materia, più consapevolezza

Per oltre un secolo il design ha fatto quello che gli veniva chiesto: inventare oggetti nuovi. Più veloci, più efficienti, più desiderabili. Sedie, lampade, cucine, automobili: il mondo si è riempito di oggetti pensati per migliorare la vita quotidiana. Ogni superficie, forma, dettaglio era un invito a comprare, usare, sostituire. Oggi il gioco è cambiato. Dopo decenni di abbondanza, al design viene chiesto di fare di più, ma con meno. Meno materia, meno sprechi, meno impatto. In altre parole: il design è entrato a dieta. Lampade a LED che consumano un decimo e durano una vita. Piastrelle fatte con materiali già usati. Imbottiture di PET riciclato che diventano soluzioni invisibili e sostenibili.

Legno da filiere controllate, carta che torna carta, metalli che rientrano nei cicli produttivi. Oggetti pensati per essere smontati, riparati, reinventati. Il progetto non guarda più solo alla forma: guarda alla materia, alla filiera, all'energia necessaria, all’impatto su chi abita il pianeta. E poi c’è un fattore spesso trascurato, ma decisivo: la bellezza. Nessuno butterebbe in discarica la Superleggera di Gio Ponti (Cassina). Difficilmente abbandonerebbe in strada la Sacco di Gatti, Paolini, Teodoro (Zanotta). Il bello trattiene. Il bello induce cura.