Design a dieta: 10 oggetti che salvano il pianeta senza rinunciare alla bellezza
L’Italia celebra la Giornata Mondiale del Riciclo. E il design si rigenera: materiali, persone e territori al centro della nuova rivoluzione green
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Di Patrizia Piccinini
In-Side di Thomas Heatherwick per Magis - Courtesy Magis
Non è un caso che tutto succeda ora. Tra l’Italian Design Day (10 marzo) e la Giornata Mondiale del Riciclo (18 marzo), il messaggio è chiaro: il futuro non si butta, si ri-disegna. Che sia una sedia fatta di carta o una lampada nata dai cocci di vetro, il design di oggi ha capito che la vera bellezza è non sprecare nulla. Prossima fermata? Il Salone del Mobile di aprile, per vedere come la dieta del design ha reso il mondo un po' più leggero.
Meno materia, più consapevolezza
Per oltre un secolo il design ha fatto quello che gli veniva chiesto: inventare oggetti nuovi. Più veloci, più efficienti, più desiderabili. Sedie, lampade, cucine, automobili: il mondo si è riempito di oggetti pensati per migliorare la vita quotidiana. Ogni superficie, forma, dettaglio era un invito a comprare, usare, sostituire. Oggi il gioco è cambiato. Dopo decenni di abbondanza, al design viene chiesto di fare di più, ma con meno. Meno materia, meno sprechi, meno impatto. In altre parole: il design è entrato a dieta. Lampade a LED che consumano un decimo e durano una vita. Piastrelle fatte con materiali già usati. Imbottiture di PET riciclato che diventano soluzioni invisibili e sostenibili.
Legno da filiere controllate, carta che torna carta, metalli che rientrano nei cicli produttivi. Oggetti pensati per essere smontati, riparati, reinventati. Il progetto non guarda più solo alla forma: guarda alla materia, alla filiera, all'energia necessaria, all’impatto su chi abita il pianeta. E poi c’è un fattore spesso trascurato, ma decisivo: la bellezza. Nessuno butterebbe in discarica la Superleggera di Gio Ponti (Cassina). Difficilmente abbandonerebbe in strada la Sacco di Gatti, Paolini, Teodoro (Zanotta). Il bello trattiene. Il bello induce cura.
Rerecycled, AMDL Circle / Michele De Lucchi per Caimi - Courtesy Caimi
Il futuro non si butta, si ri-disegna: ecco i campioni della leggerezza circolare
Il cambiamento non riguarda un singolo progetto o qualche designer illuminato. È un movimento che attraversa tutto il settore. Aziende grandi e piccole ripensano materiali, processi produttivi, filiere e durata degli oggetti. Raccontarle tutte sarebbe impossibile. Ma alcuni progetti rendono bene l’idea di questa svolta. Si rinnova, per esempio, la collaborazione tra QuadroDesign e Maddalena Casadei: dopo la collezione Eccetera, arriva A14, una serie per il bagno che riparte da componenti esistenti, riorganizzandoli per creare nuove funzioni e oggetti intelligenti.
La trasformazione diventa materia stessa in Upglas, lampada di Luca Nichetto per Astep: frammenti di vetro di Murano macinati e mescolati a resina biodegradabile, modellati a mano, rendono ogni pezzo unico, mentre lo scarto diventa materia espressiva. Anche il vetro trova nuove strade a Milano, nello studio 6:AM Glassworks di Edoardo Pandolfo e Francesco Palù, dove lampade e installazioni nascono dal dialogo con le fornaci di Murano, tra tecniche secolari e linguaggio contemporaneo.
Da sinistra: A14 di QuadroDesign firmato Maddalena Casadei - Courtesy Omar Sartor; Upglas di Luca Nichetto per Astep - Courtesy Astep; Float Shelving System di 6:AM Glassworks - Courtesy 6:AM Glassworks
Anche i grandi classici entrano nella nuova logica: Cassina con la collezione Durable aggiorna le icone di Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand con imbottiture in fibre riciclate e materiali facilmente separabili a fine vita, accompagnando la scelta progettuale a percorsi di parità di genere e inclusione sociale. La ceramica segue la stessa direzione: con NovaVita, VitrA Tiles realizza piastrelle in gres porcellanato fatte interamente con scarti industriali, senza materia prima vergine, ma con le stesse prestazioni tecniche. Nel mondo delle sedute, Arper reinventa Catifa Carta, compressa da fibre di carta ad alta pressione e trasformabile in biochar a fine vita, mentre S•CAB porta avanti la propria strategia circolare con la collezione Go Green in plastica rigenerata post-consumo (PCR).
Da sinistra: SI-SI Vibes di Meneghello Paolelli Associati, S•CAB - Courtesy Odeon; Fauteuil Grand Confort, grand modèle durable 60 di Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand di Cassina - Courtesy Luca Merli; Catifa Carta di Arper - Courtesy Arper
Magis presenta In-Side di Thomas Heatherwick, divani e poltrone in polietilene riciclato post-consumo e post-industriale, stampati con texture multicolore uniche per ogni pezzo, mentre AMDL Circle con Michele De Lucchi firma Rerecycled, sgabello versatile in polietilene riciclato oltre il 50%, utilizzabile anche come fioriera e completamente riciclabile. Infine, Kartell con il suo lavoro di ricerca che ha trasformato la sostanza di tutti i suoi prodotti. Linee iconiche reinterpretate con plastica riciclata, polimeri rinnovabili e legno FSC®, in un approccio circolare che unisce sostenibilità, innovazione e stile senza compromessi.
LILLYBET di Ludovica Serafini + Roberto Palomba per Kartell - Courtesy Kartell
Salone del Mobile 2026: coming green
Progetti diversi, strategie diverse. Ma una direzione comune: il design continua a inventare. Solo che oggi lo fa con una consapevolezza nuova. Attenzione ai materiali, alle filiere, alle persone e al pianeta. Ad aprile, con il Salone del Mobile di Milano, tutto questo prende forma davanti agli occhi di addetti ai lavori e non. Lampade, sedie, piastrelle, complementi: tutto racconta che fare meglio, con meno, è possibile. Ci vediamo ad aprile, pronti a lasciarci sorprendere dal talento e dall’ingegno di chi pensa e costruisce il mondo di domani.
La collezione NovaMarmo di VitrA Tiles - Courtesy VitrA Tiles