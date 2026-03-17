Fragole, il gusto della primavera tra pasticceria e alta cucina
Dolci per natura, versatili per vocazione: questo è il periodo perfetto per le fragole, il frutto simbolo della bella stagione che torna protagonista di ricette gourmet e abbinamenti insoliti
Condividi:
Di Barbara Giglioli
C’è un momento preciso in cui la cucina cambia colori e sapori. Accade quando sui banchi dei mercati compare il rosso brillante delle fragole: profumate, succose, irresistibili. Sono il primo frutto che sa davvero di primavera. E non solo perché inaugurano la stagione dei frutti rossi, ma perché portano una promessa di leggerezza: dessert più freschi, piatti più accesi, ricette che giocano con acidità e dolcezza naturale. Dalle caratteristiche che le rendono uniche alle rivisitazioni dei grandi chef: ecco come utilizzare le fragole in cucina.
Un piccolo capolavoro botanico
C’è una curiosità che sorprende sempre: la fragola, dal punto di vista botanico, non è tecnicamente un vero frutto. La parte carnosa che mangiamo è il ricettacolo del fiore, mentre i veri frutti sono i piccoli semini sulla superficie, chiamati acheni. In una sola fragola possono essercene anche duecento. Leggere e ricche d’acqua, sono anche naturalmente poco caloriche e ricche di vitamina C e antiossidanti, qualità che le rende perfette per una cucina contemporanea sempre più orientata alla freschezza.
I grandi classici della pasticceria
Al centro di piatti dolci e salati, quando arrivano le fragole, la pasticceria cambia volto. La tradizione europea è piena di dessert che le celebrano: dalla torta fraisier francese con crema e fragole fresche allo strawberry shortcake anglosassone, fino all’inglese Eton Mess, dove fragole, meringa e panna si mescolano in un dolce volutamente imperfetto. Ricette semplici e stagionali che funzionano proprio perché lasciano al frutto il ruolo di protagonista.
A sinistra: Strawberry shortcake; A destra: Eton Mess
Le fragole secondo gli chef
Negli ultimi anni le fragole sono entrate sempre più spesso anche nella cucina d’autore, dove vengono utilizzate per giocare con acidità, dolcezza e contrasti vegetali. Tra gli esempi più interessanti c’è il celebre spaghetto alle fragole e aglio orsino di Antonia Klugmann, uno dei piatti simbolo del ristorante L’Argine a Vencò a Dolegna del Collio. Il piatto nasce da un’idea precisa: mettere in dialogo fragola e pomodoro, due frutti che nel corso della stagione si inseguono tra acidità e dolcezza. Un’altra interpretazione iconica arriva dalla cucina spagnola. Lo chef José Pizarro propone un gazpacho di fragole, variante fresca della tradizionale zuppa fredda andalusa, dove il frutto aggiunge una nota agrodolce che rende il piatto ancora più luminoso e primaverile.
Gazpacho di fragole, José Pizarro - Courtesy Press Office
Fragole anche salate, anche a casa
Se l’alta cucina ha aperto la strada, oggi l’uso delle fragole nei piatti salati è sempre più diffuso anche nelle cucine domestiche e nei bistrot contemporanei. Gli abbinamenti più riusciti sono quelli che lavorano sul contrasto: come fragole e aceto balsamico, mozzarella o rucola ed erbe aromatiche. Il motivo è semplice: questo frutto possiede un equilibrio naturale tra zucchero e acidità che la rende sorprendentemente versatile. Alla fine il segreto delle fragole è tutto qui: sono il primo vero sapore della stagione nuova. Semplici, ma capaci di attraversare tutta la cucina, dal dessert più classico alla ricetta d’autore. Perché quando arrivano loro, la primavera non è più una promessa. È già nel piatto.