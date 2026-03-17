Fragole, il gusto della primavera tra pasticceria e alta cucina

C’è un momento preciso in cui la cucina cambia colori e sapori. Accade quando sui banchi dei mercati compare il rosso brillante delle fragole: profumate, succose, irresistibili. Sono il primo frutto che sa davvero di primavera. E non solo perché inaugurano la stagione dei frutti rossi, ma perché portano una promessa di leggerezza: dessert più freschi, piatti più accesi, ricette che giocano con acidità e dolcezza naturale. Dalle caratteristiche che le rendono uniche alle rivisitazioni dei grandi chef: ecco come utilizzare le fragole in cucina.

Un piccolo capolavoro botanico

C’è una curiosità che sorprende sempre: la fragola, dal punto di vista botanico, non è tecnicamente un vero frutto. La parte carnosa che mangiamo è il ricettacolo del fiore, mentre i veri frutti sono i piccoli semini sulla superficie, chiamati acheni. In una sola fragola possono essercene anche duecento. Leggere e ricche d’acqua, sono anche naturalmente poco caloriche e ricche di vitamina C e antiossidanti, qualità che le rende perfette per una cucina contemporanea sempre più orientata alla freschezza.