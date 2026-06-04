Acconciature sposa: le idee eleganti e chic per dire “sì” d’estate

Sono molti i dettagli a rendere impeccabile il bridal look: l'acconciatura è di sicuro fondamentale e, al pari dell'abito, va scelta con cura, provata in anticipo e osservata da ogni possibile angolatura. Dopotutto, il giorno delle nozze sarà non solo emozionante, ma anche costellato di tanti momenti diversi e dinamici, dalla cerimonia al pranzo (o cena), passando per il taglio della torta e il primo ballo.
Con ogni probabilità, la chioma non rimarrà immobile e impeccabile dalla mattina alla sera, specialmente ora che fa caldo, motivo per cui può essere una buona idea programmare un ritocco o persino un cambio di look, se necessario. Tutti dettagli da valutare insieme con il parrucchiere che si occuperà dei capelli e potrà fornire utili suggerimenti per mantenerli a posto nonostante lacrime, abbracci e festeggiamenti sfrenati.
Come scegliere l'acconciatura giusta
Si tratta di un giorno unico e irripetibile, per cui è importante che tutto ciò che viene indossato rispecchi pienamente lo stile della sposa. L'acconciatura, naturalmente, non fa eccezione: bisogna prendersi il tempo necessario per assicurarsi che il look scelto valorizzi il viso e sia in pendant con l'abito. Va seguito l’istinto, senza farsi condizionare da fantomatiche regole, l'unico imperativo è sentirsi bene nella propria pelle.
Raccolti Haute Couture
Data l'eccezionalità dell'evento, perché non osare chignon scultura, magari decorati da particolari preziosi? Sorprendenti e sofisticati, si abbinano alla perfezione ad abiti dalla silhouette particolarmente semplice e minimalista, e sono un ottimo antidoto al caldo estivo (un dettaglio non trascurabile nei mesi in cui le temperature possono diventare particolarmente roventi). Osservando le passerelle dell'Alta Moda, Erick Bendana ha accompagnato gli abiti della collezione Primavera-Estate 2026 a chignon impreziositi da complessi intrecci, in cui le ciocche avevano un aspetto lucido, simile al satin.
Tamara Ralph ha optato poi per un raccolto molto alto (che oltretutto ha il vantaggio di offrire un effetto lifting naturale) decorato da ciuffi rigidi, fissati con abbondante lacca. Zuhair Murad, invece, ha raccolto le lunghezze in una treccia fissata sulla nuca e decorato il resto del capo con perle scintillanti, un dettaglio decisamente originale, ma al tempo stesso non troppo appariscente. Per ricreare design complessi, naturalmente, è d'obbligo affidarsi all'hair-stylist, che non solo modellerà la chioma, ma fornirà anche i suggerimenti giusti per mantenerla in ordine all-day long.
Trecce e pony-tail con il wow factor
Se le acconciature rigide non fanno per la sposa, si può optare per look più morbidi e easy, come trecce e semplici code: per dare un tocco speciale, basterà decorarle con fermagli di seta, fiocchi e persino fiori freschi, perfetti per chi ama lo stile boho e romantico. Sono hairlook scenografici e di sicuro effetto che fanno però dell'imperfezione il loro punto forte, motivo per cui appariranno al meglio anche a fine giornata.
Chi opta per un'acconciatura molto semplice, inoltre, avrà anche il vantaggio di poterla ritoccare in autonomia se, per esempio, qualche ciocca dovesse 'liberarsi' o il fiocco dovesse ammorbidirsi un po' troppo. Da non trascurare, infine, la qualità dei fermacapelli, da scegliere in tessuti e materiali luxury, dal satin alla seta. Se si opta per i fiori, poi, meglio scegliere corolle fresche, sempre abbinate all'abito.
Semi-raccolto, morbido ed elegante
Si tratta del compromesso perfetto per chi desidera volume e semplicità, senza rinunciare al tempo stesso a un tocco particolare ma poco elaborato. Due i modi per dare carattere alla mezza coda: il primo consiste nel puntare su onde morbide, esagerate e dall'aspetto setoso, stile old Hollywood, per poi fissare alcune ciocche sulla parte superiore della testa con le forcine (che risulteranno invisibili). Le lunghezze, così, scenderanno a incorniciare il viso in modo scenografico, proprio come si è visto sulla passerella Haute Couture Primavera-Estate 2026 di Elie Saab.
In alternativa, basterà usare un fermaglio per raccogliere una parte dei capelli all'altezza della nuca: se necessario, per esagerarne densità, lunghezza e volume, basterà ricorrere a extension di qualità, da abbinare rigorosamente a texture e colore delle proprie lunghezze. Se, complice il caldo e l'umidità, la chioma tenderà ad appiattirsi, bisogna ricordare di tenere a portata di mano l'apposito spray texturizzante che consentirà di restituire volume e vitalità alle lunghezze.