Acconciature sposa: le idee eleganti e chic per dire “sì” d’estate

Sono molti i dettagli a rendere impeccabile il bridal look: l'acconciatura è di sicuro fondamentale e, al pari dell'abito, va scelta con cura, provata in anticipo e osservata da ogni possibile angolatura. Dopotutto, il giorno delle nozze sarà non solo emozionante, ma anche costellato di tanti momenti diversi e dinamici, dalla cerimonia al pranzo (o cena), passando per il taglio della torta e il primo ballo.

Con ogni probabilità, la chioma non rimarrà immobile e impeccabile dalla mattina alla sera, specialmente ora che fa caldo, motivo per cui può essere una buona idea programmare un ritocco o persino un cambio di look, se necessario. Tutti dettagli da valutare insieme con il parrucchiere che si occuperà dei capelli e potrà fornire utili suggerimenti per mantenerli a posto nonostante lacrime, abbracci e festeggiamenti sfrenati.

Come scegliere l'acconciatura giusta

Si tratta di un giorno unico e irripetibile, per cui è importante che tutto ciò che viene indossato rispecchi pienamente lo stile della sposa. L'acconciatura, naturalmente, non fa eccezione: bisogna prendersi il tempo necessario per assicurarsi che il look scelto valorizzi il viso e sia in pendant con l'abito. Va seguito l’istinto, senza farsi condizionare da fantomatiche regole, l'unico imperativo è sentirsi bene nella propria pelle.

Raccolti Haute Couture

Data l'eccezionalità dell'evento, perché non osare chignon scultura, magari decorati da particolari preziosi? Sorprendenti e sofisticati, si abbinano alla perfezione ad abiti dalla silhouette particolarmente semplice e minimalista, e sono un ottimo antidoto al caldo estivo (un dettaglio non trascurabile nei mesi in cui le temperature possono diventare particolarmente roventi). Osservando le passerelle dell'Alta Moda, Erick Bendana ha accompagnato gli abiti della collezione Primavera-Estate 2026 a chignon impreziositi da complessi intrecci, in cui le ciocche avevano un aspetto lucido, simile al satin.

Tamara Ralph ha optato poi per un raccolto molto alto (che oltretutto ha il vantaggio di offrire un effetto lifting naturale) decorato da ciuffi rigidi, fissati con abbondante lacca. Zuhair Murad, invece, ha raccolto le lunghezze in una treccia fissata sulla nuca e decorato il resto del capo con perle scintillanti, un dettaglio decisamente originale, ma al tempo stesso non troppo appariscente. Per ricreare design complessi, naturalmente, è d'obbligo affidarsi all'hair-stylist, che non solo modellerà la chioma, ma fornirà anche i suggerimenti giusti per mantenerla in ordine all-day long.